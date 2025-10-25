Real Madrid - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 26.10.2025

SPORT1 Betting 25.10.2025 • 18:00 Uhr Real Madrid - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Wer gewinnt den Clasico?

Unser Real Madrid - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 26.10.2025 lautet: Die beiden spanischen Erzrivalen treffen am Sonntag erstmals in dieser Saison aufeinander. Im Wett Tipp heute dürfen sich die Zuschauer mal wieder auf ein torreiches Spiel freuen.

Nach dem neunten Spieltag der laufenden La Liga Saison stehen die üblichen Verdächtigen mal wieder an der Spitze der Tabelle. Real Madrid belegt mit 24 von 27 möglichen Punkten Platz 1. Der FC Barcelona liegt zwei Zähler zurück. Am Sonntag ist es mal wieder so weit: Die beiden Erzrivalen treffen sich im Estadio Santiago Bernabéu zum Clasico.

Mit einem Auswärtssieg könnten die Katalanen an den Königlichen vorbeiziehen. Im Falle einer Niederlage würde der Rückstand der Blaugrana auf “Los Blancos” aber auf fünf Punkte anwachsen. Bei unserer Real Madrid Barcelona Prognose kann alles passieren. So spielen wir mit einer Quote von 1,83 bei Bet-at-home den Real Madrid Barcelona Wett Tipp heute “Über 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Barcelona auf “Über 3,5 Tore”:

In den letzten 7 Clasicos fielen insgesamt 36 Tore

Die beste Offensive von La Liga ist zu Gast bei der zweitbesten

An den ersten neun Spieltagen haben beide Teams zusammen schon 19 Gegentreffer kassiert

Real Madrid vs Barcelona Quoten Analyse:

Für die Buchmacher spielt beim Clasico der Heimvorteil durchaus eine große Rolle. So schlagen sich die Real Madrid vs Barcelona Quoten in den diversen Sportwetten Apps auf die Seite der Hausherren.

Auch bei Bet-at-home finden wir diese Einschätzung wieder. Für einen Heimsieg bekommt ihr eine Quote von 2,00. Ein Dreier der Katalanen wird mit einer Quote von 3,25 belohnt. Die höchsten Real Madrid gegen Barcelona Wettquoten gibt es mit einer 4,00 für ein Remis.

Real Madrid vs Barcelona Prognose: Kann Real die Negativserie gegen den Erzrivalen beenden?

Xabi Alonso hat in Madrid keine leichte Aufgabe übernommen. Nach einer ziemlich enttäuschenden Vorsaison muss der Meistertrainer von Bayer Leverkusen die Königlichen in dieser Spielzeit wieder zu möglichst vielen Titel führen. Bisher spielen “Los Blancos” unter dem neuen Coach noch recht selten brillant. Doch es sind klare Fortschritte erkennbar. Real hat 11 von 12 Pflichtspielen 2025/26 gewonnen. Die Mannschaft kann inzwischen, wie beim 1:0 am Sonntag in Getafe und dem 1:0 am Mittwoch in der Champions League daheim gegen Juventus auch mal knappe Ergebnisse ganz effektiv ins Ziel bringen.

In der Königsklasse erzielte Jude Bellingham das Tor des Tages und konnte sich so erstmals seit der Klub-WM in die Torschützenliste eintragen. Kylian Mbappé, der zuvor in acht Pflichtspielen immer mindestens einen Treffer erzielen konnte, blieb blass. Der französische Angreifer kommt aber auf 15 Tore in 12 Partien. Am 7. Spieltag gab es für Real einen bitteren Rückschlag. Das Stadtderby in La Liga gewann Atletico deutlich mit 5:2. An diesem Ergebnis merkt man, dass sich die Mannschaft im Aufbau befindet und Coach Alonso noch viel Arbeit vor sich hat. Dadurch wird auch der Real Madrid Barcelona Tipp erschwert.

In seiner ersten Saison hat Hansi Flick den FC Barcelona zum Double aus Meisterschaft und Copa del Rey geführt. Auch in dieser Spielzeit erwarten die Fans und Verantwortlichen wieder einiges vom deutschen Coach. Und die Blaugrana setzen 2025/26 erneut auf einen offensiven und sehr ansehnlichen Fußball. Von den ersten zwölf Pflichtspielen gingen dabei bisher zwei verloren (1U). In der Champions League setzte es am zweiten Spieltag eine 1:2-Heimpleite gegen PSG. Und in La Liga kassierte der spanische Meister wenige Tage nach dem Sprung an die Tabellenspitze die erste Pleite.

Beim FC Sevilla verlor die Flick-Elf nach einem verschossenen Elfmeter von Robert Lewandowski am 8. Spieltag mit 1:4. Die letzten beiden Gegentore fielen dabei erst ab der 90. Minute. Am Dienstag sorgten die Katalanen in der Königsklasse mit einem 6:1 gegen Olympiakos Piräus für Wiedergutmachung. Mit einem Treffer und einer Vorlage konnte Superstar Lamine Yamal hier seine aufsteigende Form bestätigen. Die Katalanen müssen am Sonntag ohne ihren Coach auskommen. Hansi Flick wurde nach der Gelb-Roten-Karte gegen Girona für das Duell gegen den Erzrivalen gesperrt.

Real Madrid - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 Juventus (H), 1:0 Getafe (A), 3:1 Villarreal (H), 5:0 Kairat Almaty (A), 2:5 Atletico Madrid (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 6:1 Olympiakos Piräus (H), 2:1 Girona (H), 1:4 Sevilla (A), 1:2 PSG (H), 2:1 Real Sociedad (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Barcelona: 3:4 (A), 2:3 (A), 2:5 (H), 0:4 (H), 1:2 (A)

Nach 213 Duellen hat Real Madrid beim Clasico mit 88 Siegen zu 86 Niederlagen (39U) ganz knapp die Nase vorne. In der spanischen Hauptstadt spricht die Bilanz mit 59 Erfolgen zu 30 Pleiten (17U) deutlicher für die Königlichen.

Ein wichtiges Indiz für unsere Real Madrid Barcelona Prognose ist natürlich die jüngste Bilanz. Die Katalanen haben die letzten fünf Duelle gegen den Erzrivalen alle für sich entschieden.

Der letzte Clasico wurde im Mai ausgetragen. Zu Gast bei den Blaugrana führten “Los Blancos” nach 14 Minuten schon mit 2:0. Zur Pause hatten die Hausherren die Partie aber in eine 4:2-Führung gedreht. Mbappé glückte danach nur noch der Treffer zum 3:4-Endstand.

Auf beiden Seiten stehen am Sonntag vor allem die Offensivstars im Fokus. So blicken wir auch gesondert auf den Torschützenmarkt. Für den Real Madrid Barcelona Tipp “Mbappé trifft” gibt es bei Winamax eine Quote von 1,58. Und die Real Madrid Barcelona Wette “Yamal trifft” wird bei Bet365 mit einer Quote von 2,30 belohnt.

So seht ihr Real Madrid - Barcelona im TV oder Stream:

16. Oktober 2025, 16:15 Uhr, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN besitzt im DACH-Raum die exklusiven Übertragungsrechte an La Liga. Der Streaminganbieter überträgt den Clasico aber diesmal kostenlos für alle. So könnt ihr dieses Spitzenspiel auch ohne Abo live verfolgen. Ihr braucht nur einen DAZN-Account. Anstoß im legendären Estadio Santiago Bernabéu ist um 16:15 Uhr.

Real Madrid vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Valverde, Militão, Alaba, Carreras - Tchouaméni, Camavinga - Rodrygo, Bellingham, Vincius Junior - Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Fran, Lunin (Tor), Mendy, Pitarch, Endrick, Fran Garcia, Mastantuono, Gonzalo, Asencio, Arda Güler, Brahim Diaz

Startelf Barcelona: Szczesny - Koundé, Balde, Cubarsí, Koundé - Balde, Casadó, De Jong - Yamal, Pedri, Rashford - Fernández

Ersatzbank Barcelona: Aller, Kochen (Tor), Espart, Jofre, Ferran Torres, Hernandez, Araujo, Martin, Bardghji, Bernal, Eric, Casado, Yamal, Fermin, Dro

Auf beiden Seiten drohen einige wichtige Spieler auszufallen, was durchaus Auswirkungen auf unsere Real Madrid Barcelona Prognose hat. Die Hausherren müssen voraussichtlich ohne Carvajal, Huijsen und Rüdiger auskommen. Die Einsätze von Alexander-Arnold, Mendy, Mastantuono und Ceballos stehen auf der Kippe.

Auch die Gäste reisen ohne wichtige Spieler wie Garcia, Gavi, ter Stegen und Dani Olmo an. Bei den Blaugrana entscheidet es sich auch erst kurzfristig, ob Ferran Torres, Lewandowski und Raphinha zur Verfügung stehen.

Unser Real Madrid - Barcelona Tipp: Über 3,5 Tore

Ein Tipp fällt uns bei diesem Duell schwer. Barca hat in den letzten Monaten im Clasico immer die Nase vorn gehabt. Dagegen ist Real traditionell sehr heimstark. Doch wie stabil sind die Königlichen schon unter Coach Alonso?

Und wer kann die Ausfälle besser kompensieren? Wir sind uns sicher, dass die Zuschauer im Stadion und an den Empfangsgeräten wieder einige Tore zu sehen bekommen. In den letzten sieben Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen fielen insgesamt 36 Treffer.

Das ist ein Schnitt von über fünf Toren pro Spiel. Zudem treffen in der Partie die beiden besten Sturmreihen in La Liga mit Offensivstars wie Kylian Mbappé und Lamine Yamal aufeinander.