Real Madrid - Pachuca Tipp, Prognose & Quoten | 22.06.2025

Zeit ist ein Luxus, den Xabi Alonso als neuer Trainer von Real Madrid nicht bekommt. Die Königlichen müssen nach ihrem Unentschieden zum Auftakt (1:1 vs. Al-Hilal) unbedingt einen Sieg in der Real Madrid Pachuca Prognose anpeilen, ansonsten droht bereits das Aus in der Gruppenphase.

Ebenso ist der mexikanische Vertreter auf einen Sieg angewiesen. Pachuca setzt auf zielstrebigen Fußball und kann damit die Abstimmungsprobleme in der Verteidigung von Real Madrid attackieren. Bei Winamax empfehlen wir eine Quote von 1,80 und spielen den Real Madrid Pachuca Wett Tipp heute “Pachuca über 0,5 Tore”

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Pachuca auf “Pachuca über 0,5 Tore”:

Real Madrid vs Pachuca Quoten Analyse:

Federico Valverde hatte am ersten Spieltag den Sieg der Königlichen auf dem Fuß. Der Mittelfeldspieler scheiterte jedoch in der Nachspielzeit vom Punkt und verschoss einen Elfmeter. Die Real Madrid Pachuca Wettquoten sind vom verpassten Auftaktsieg unberührt geblieben.

Real Madrid vs Pachuca Prognose: Eine intensive Zeit

Zeit zur Vorbereitung auf die FIFA Klub WM 2025 ist dem 43-Jährigen kaum geblieben - das erkennen wir auch in unserem Real Madrid vs. Pachuca Tipp an. Dementsprechend wichtig ist es, die gewonnenen Informationen aus dem ersten Auftritt gegen Al-Hilal in den passenden Kontext zu setzen.