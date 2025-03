Real Madrid - Rayo Vallecano Tipp, Prognose, Quoten 09.3.

SPORT1 Betting 09.03.2025 • 07:00 Uhr Real Madrid - Rayo Vallecano Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Königliche im Schongang zum Sieg?

Unser Real Madrid - Rayo Vallecano Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 09.03.2025 lautet: Die Blancos sind der klare Favorit. Da die Gäste aber über eine intakte Defensive verfügen, erwarten wir in unserem Wett Tipp heute nicht allzu viele Tore.

In La Liga läuft für die Königlichen aktuell nicht allzu viel zusammen. Am vergangenen Wochenende gab es den nächsten Rückschlag, der die Blancos bis auf Platz drei zurückwarf. In unserer Real Madrid Rayo Vallecano Prognose ist ein Heimsieg mehr oder weniger Pflicht, damit die Konkurrenz auf den vorderen Plätzen nicht weiter enteilt.

Die Rayistas konnten den Madrilenen in der Vergangenheit aber immer wieder trotzen. Wir rechnen dennoch mit einem Heim-Erfolg, der aber nicht allzu deutlich ausfallen sollte. Wir entscheiden uns daher für den Real Madrid Rayo Vallecano Wett Tipp heute "Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore" mit einer Quote von 1,68

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Rayo Vallecano auf “Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore”:

Real Madrid hat 12 der letzten 13 Heim-Duelle mit Rayo gewonnen - nur das bislang letzte nicht.

In keinem der letzten 10 La-Liga-Auswärtsspiele kassierten die Rayistas mehr als ein Gegentor.

Mit nur 10 Gegentreffern stellen die Gäste die zweitbeste Auswärts-Defensive.

Real Madrid vs Rayo Vallecano Quoten Analyse:

Es dürfte wohl niemanden überraschen, dass die Real Madrid Rayo Vallecano Quoten klar in Richtung der Gastgeber ausschlagen. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Höchstquoten bis gerade einmal 1,29. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 11,0 für einen Tipp auf den Erfolg der Gäste.

Dabei trauen die Bookies den Rayistas noch nicht einmal ein Tor zu. Das wird daran deutlich, dass sich die Real Madrid Rayo Vallecano Wettquoten für "Beide Teams treffen" um die Marke von 2,00 bewegen.

Real Madrid vs Rayo Vallecano Prognose: Blancos im Kopf schon bei Atletico

Unter der Woche fuhr Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League einen 2:1-Heimsieg gegen Stadtrivale Atletico ein und erspielte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch. Für die Blancos war das der vierte Sieg in den letzten fünf Pflichtspielen.

Aber: Nur einen dieser vier Siege in den letzten fünf Partien gab es in La Liga. Die anderen waren in der Königsklasse bzw. der Copa del Rey. Im Liga-Betrieb ließen die letzten Ergebnisse der Königlichen zu wünschen übrig. An den letzten fünf Spieltagen gab es nur einen einzigen Dreier neben je zwei Remis und Niederlagen.

In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage stehen die Madrilenen nur auf Rang 15 von 20. Gerade einmal fünf Treffer wollten der zweitbesten Offensive in La Liga (55 Tore) in diesen letzten fünf Partien gelingen. Das ist mit ein Grund, weshalb wir in unserem Real Madrid Rayo Vallecano Tipp von nicht allzu vielen Toren in der Partie ausgehen.

Am vergangenen Wochenende gab der spanische Rekordmeister bei Betis Sevilla eine frühe 1:0-Führung aus der Hand und verlor am Ende mit 1:2. Zur Strafe ging es runter bis auf Platz drei. Der Rückstand auf den führenden Erzrivalen Barcelona beträgt drei Punkte. Zu Hause kommt Real in La Liga auf eine 10-1-1-Blanz bei 31:11 Toren.

Real Madrid - Rayo Vallecano Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 Atletico Madrid (H), 1:2 Betis Sevilla (A), 1:0 Real Sociedad (A), 2:0 Girona (A), 3:1 Manchester City (H)

Letzte 5 Spiele Rayo Vallecano: 1:1 Sevilla (H), 0:1 Villarreal (H), 0:1 Barcelona (A), 1:0 Valladolid (H), 1:0 Leganes (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs. Rayo Vallecano: 3:3 (A), 1:1 (A), 0:0 (H), 2:1 (H), 2:3 (A)

Die Auswärtsbilanz der Gäste ist dagegen mit je vier Siegen und Niederlagen bei fünf weiteren Unentschieden und 10:10 Toren völlig ausgeglichen. In der Auswärtstabelle reicht diese Ausbeute für einen guten sechsten Platz. Unterhaltsam waren vor allem die Auswärtspartien der Rayistas bislang selten.

Denn mit gerade einmal zehn Treffern schossen sie lediglich knapp 0,8 Tore pro Auswärts-Begegnung. Auf der anderen Seite ließen sie allerdings im Schnitt auch nur diese Anzahl an Gegentoren pro Auswärtspartie zu. Nur das Abwehrbollwerk Atleticos kassierte in der Fremde weniger Gegentreffer.

So kommt es dann auch, dass die Auswärtsspiele der Franjirrojos mit im Schnitt nur 1,5 Treffern die torärmsten sind. In keinem ihrer letzten zehn Auswärtspartien in La Liga kassierten sie mehr als ein Gegentor und in nur einer dieser letzten zehn Auswärts-Begegnungen gab es insgesamt mehr als zwei Tore im Spiel.

Das bisher letzte Auswärtsspiel beim FC Barcelona verloren die Gäste nur knapp mit 0:1. Auch in unserer Real Madrid Rayo Vallecano Prognose trauen wir es den Rayistas zu, ihren Kasten weitestgehend verschont zu halten. Doch nicht nur auswärts, auch überhaupt gehören Partien Rayos zu den torärmsten in La Liga.

So seht ihr Real Madrid - Rayo Vallecano im TV oder Stream:

09. März 2025, 16:15 Uhr, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Übertragung Stream: DAZN

Die Begegnung des Dritten gegen den Siebten aus La Liga gibt es exklusiv nur bei DAZN im Stream zu sehen. Um die Partie mitverfolgen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo bei diesem Anbieter erforderlich.

Das Hinspiel endete 3:3. Es war das dritte Remis zwischen diesen beiden Klubs in Folge. In unserer Real Madrid Rayo Vallecano Prognose schließen wir aber weitere Punkte für die Rayistas aus. Beim letzten Gastspiel im Santiago Bernabéu erkämpften sie sich ein torloses Remis. Die zwölf Gastspiele zuvor haben sie dort allesamt verloren.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy; Modric, Bellingham, Díaz; Rodrygo, Vinicius, Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Fran, Asencio, Camavinga, Garcia, Andres, Güler, Tchouameni, Endrick, Valverde

Startelf Rayo Vallecano: Batalla - Ratiu, Lejeune, Hernandez, Chavarría; Díaz, Ciss, Embarba, Trejo, García; Navarro

Ersatzbank Rayo Vallecano: Cardenas, Gil, Balliu, Eto’o, de las Sias, Gumabu, Valentin, Pacha, Fernandez

Nicht nur die letzten Auswärtsspiele der Rayistas waren torarm. Auch überhaupt waren ihre letzten Begegnungen für den neutralen Zuschauer nur bedingt unterhaltsam. In vier ihrer letzten fünf Partien in La Liga gab es nur ein Tor und in der verbliebenen zwei Treffer.

In nur drei ihrer insgesamt absolvierten 26 Liga-Spiele in dieser Saison bekamen die Fans vier oder mehr Tore zu sehen. Deshalb würden wir auch den Real Madrid Rayo Vallecano Tipp "Sieg Real Madrid & Unter 3,5 Tore" durchaus empfehlen.

Unser Real Madrid - Rayo Vallecano Tipp: “Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore”

Die letzten Ergebnisse Reals in La Liga waren bescheiden. Allerdings muss man eben auch festhalten, dass drei der letzten vier nicht gewonnenen Partien auswärts stattfanden. Zu Hause haben die Königlichen in dieser Phase nur das Derbi madrileno gegen den Zweiten Atletico nicht für sich entscheiden können. Von den letzten zehn Pflichtspielen im heimischen Bernabeu war es das einzige, das die Blancos nicht gewannen. Ansonsten gab es neun Heimsiege. Gegen Rayo ist ein Dreier mit Blick auf die Tabelle Pflicht und wir sind überzeugt, dass der Rekordmeister ihn auch holt. Einen Kantersieg erwarten wir angesichts der starken Gäste-Defensive und der Tatsache, dass die Madrilenen das Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse bei Stadtrivale Atletico vor Augen haben, allerdings nicht.