Real Madrid - Real Sociedad Tipp & Prognose 01.04.2025

Unser Real Madrid - Real Sociedad Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 01.04.2025 lautet: Die Defensive der Gastgeber muss im Wett Tipp heute erneut mit mindestens einem Gegentreffer leben.

Souverän und mühelos war der jüngste Auftritt von Real Madrid zwar nicht, dafür aber erfolgreich. “Los Blancos” korrigierten einen zwischenzeitlichen Rückstand gegen Leganes und siegten, getragen von Kylian Mbappe (2 Tore), mit 3:2. In unserer Real Madrid Real Sociedad Prognose planen wir ebenfalls Gegentreffer für den 20-fachen Copa-del-Rey-Sieger ein, der mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in die Partie geht.

Von großer Stabilität zeugte die Hintermannschaft der Gäste zuletzt ebenfalls nicht. “La Real” erlaubte in drei der sechs vorangegangenen Pflichtspiele mindestens zwei Gegentreffer.

Für unseren Real Madrid Real Sociedad Wett Tipp heute wählen wir eine Quote von 1,78 bei Merkur Bets für “Beide Teams treffen” aus.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Real Sociedad auf “Beide Teams treffen”:

Real Madrid vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Den direkten Vergleich hat zuletzt jedoch in vier aufeinanderfolgenden Partien die Truppe aus der spanischen Hauptstadt gewonnen. Die Madrilenen rufen Real Madrid Real Sociedad Wettquoten bis zu 1,37 hervor.

Real Madrid vs Real Sociedad Prognose: Plötzlich Standardschütze

Kylian Mbappe erzielte im letzten Pflichtspiel der Königlichen zwei Treffer (3:2-Sieg vs. Leganes). Erst chippte der Franzose einen Panenka-Elfmeter abgeklärt ins Netz. Die größte Überraschung war jedoch sein Siegtor zum 3:2-Endstand.

Der Sommerneuzugang wandelt auf den Spuren von seinem Idol Cristiano Ronaldo und hat auch in Sachen Standards dazugelernt. Sein Siegtor stellte für den 26-Jährigen das erste Freistoßtor seiner Karriere dar. Von dieser Qualität darf er für den Real Madrid vs. Real Sociedad Tipp gerne mehr zeigen.

Im Kalenderjahr 2025 hat kein Spieler der spanischen Primera Division zweistellig getroffen, außer Kylian Mbappe (12 Tore). Seine 33 wettbewerbsübergreifenden Saisontore reichen schon jetzt für die Torausbeute von Cristiano Ronaldo in seiner Debütsaison. “Kylian Mbappe trifft” findet ihr im Angebot von Interwetten für eine Quote von 1,80.

Auf die große Qualität im Angriff sind die Hausherren zuletzt immer öfter angewiesen gewesen. Defensiv sind “Los Blancos” zuletzt nicht konstant auf der Höhe gewesen und haben in sechs aufeinanderfolgenden Partien mindestens ein Gegentor zugelassen. Diese Serie nimmt laut unserer Real Madrid gegen Real Sociedad Prognose vorerst kein Ende.

Real Madrid - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Eine Niederlage der Madrilenen können wir uns im Real Madrid vs. Real Sociedad Tipp nicht vorstellen. Die Hausherren haben die letzten vier direkten Duelle für sich entschieden (6:4 Tore).

Anders als in den letzten drei Vergleichen trauen wir “La Real” jedoch einen Treffer zu. Fünf erzielte Tore aus den drei vorangegangenen Pflichtspielen stehen für einen aufstrebenden Trend in der Offensive.

Diese Entwicklung könnt ihr zu eurem Vorteil nutzen und diesen Bwin Bonus für eine Quote von 1,68 für “Real Sociedad Über 0,5 Tore” verwenden. Den Treffer haben wir im Real Madrid vs. Real Sociedad Tipp ohnehin eingeplant.

In der Prioritätenliste der Königlichen steht die Copa del Rey vermutlich eher an dritter Stelle. Davor sind der Titel in der spanischen Primera Division sowie die Champions League einzuordnen.