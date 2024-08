Real Madrid - Valladolid Tipp, Prognose & Quoten 25.08.24

SPORT1 Betting 24.08.2024 • 08:00 Uhr Real Madrid - Valladolid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Erster La-Liga-Treffer von Mbappe?

Unser Real Madrid - Valladolid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 25.08.2024 lautet: Auf Mallorca blieb Kylian Mbappe noch ohne Liga-Tor. Nach unserem Wett Tipp heute sieht das bald anders aus.

Es war durchaus eine Überraschung, dass die Königlichen ihr erstes Spiel der neuen La-Liga-Saison auf der Baleareninsel Mallorca nicht gewonnen haben. In unserer Real Madrid Valladolid Prognose erwarten wir einen umso deutlicheren Erfolg am zweiten Spieltag. Gegen den Aufsteiger hatten die Blancos in der Vergangenheit jedenfalls keine Mühe.

Im Heimspiel gegen den Underdog sollte dann auch Kylian Mbappe vor den heimischen Fans sein erstes Tor im spanischen Oberhaus feiern dürfen. Entsprechend entscheiden wir uns für den Real Madrid Valladolid Wett Tipp heute „Sieg Real Madrid & Torschütze Mbappe“ mit einer Quote von 1,78 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Valladolid auf „Sieg Real Madrid & Torschütze Mbappe“:

Real Madrid hat die letzten 5 direkten Duelle alle zu Null gewonnen.

In den letzten 13 Liga-Heim-Duellen mit Valladolid erzielten die Königlichen 45 Tore.

Mbappe brennt darauf, im heimischen Stadion sein erstes La-Liga-Tor zu schießen.

Real Madrid vs Valladolid Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen die Real Madrid Valladolid Quoten überaus deutlich zu Gunsten der Gastgeber aus. Für einen Tipp auf die Königlichen gibt es Höchstquoten von gerade einmal 1,15. Für Wetten auf die Gäste werfen einige wenige Anbieter Wettquoten nahe der 20,00er-Marke in den Ring.

Dabei trauen die Bookies den Gästen noch nicht einmal ein Tor zu. Die Real Madrid Valladolid Wettquoten für „Beide Teams treffen“ erreichen Spitzenwerte von bis zu 2,14. Unser Geheimtipp auf mindestens zwei Tore Mbappes, der wie unser Haupt-Tipp über die Merkur Bets App abgegeben werden kann, wirft eine lukrative Quote von 4,06 ab.

Real Madrid vs Valladolid Prognose: Einbahnstraßen-Fußball der Königlichen

Nach dem Gewinn des UEFA Supercups gegen Atalanta Bergamo hat so ziemlich jeder gedacht, dass Real Madrid auch in die neue La-Liga-Saison mit einem Dreier starten würde. Doch daraus wurde zur Überraschung vieler nichts. Auf Mallorca gab es trotz einer frühen 1:0-Führung am Ende nur ein 1:1.

Gemessen am Chancenverhältnis von 13:12 für die Königlichen und einem Expected Goals-Werts von 0,89:0,84 aus Sicht der Blancos ging das Remis am Ende völlig in Ordnung. Dass das für die Madrilenen zu wenig war, liegt auf der Hand. Am Sonntag erhalten sie die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

Der Gegner könnte jedenfalls kein passenderer sein. Den letzten Vergleich mit Valladolid entschied Real mit 6:0 für sich. Damals, im April 2023, erzielte noch ein gewisser Karim Benzema binnen sieben Minuten einen lupenreinen Hattrick. Insgesamt kommen die Blancos auf fünf Zu-Null-Siege gegen die Pucelanos in Folge.

Insofern ist auch ein Real Madrid Valladolid Tipp auf einen Zu-Null-Erfolg des spanischen Meisters in jedem Fall eine Option, der zum Beispiel bei Betano eine Quote von 1,91 abwirft. Diese lässt sich wunderbar über den aktuellen Betano Wettbonus anspielen. Weiter zurückblickend sind die Königlichen seit 15 direkten Duellen ungeschlagen.

Real Madrid - Valladolid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:1 Mallorca (A), 2:0 Atalanta (N), 2:1 Chelsea (N), 1:2 Barcelona (N), 0:1 AC Milan (N)

Letzte 5 Spiele Valladolid: 1:0 Espanyol (H), 2:0 Toulouse (A), 1:2 Derby County (A), 4:1 FC Pau (H), 1:1, 5:3 i.E. Burgos (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Valladolid: 6:0 (H), 2:0 (A), 1:0 (A), 1:0 (H), 1:0 (A)

Von diesen letzten 15 Aufeinandertreffen hat Valladolid ganze 13 verloren. Bei den letzten 13 La-Liga-Gastspielen im Bernabeu kassierten die Pucelanos insgesamt 45 Gegentore und damit im Schnitt fast 3,5 Gegentreffer pro Auswärtspartie. Ergebnisse wie 6:0, 7:0 oder 7:2 waren dabei keine Seltenheit.

Insofern dürften die Gäste in unserer Real Madrid Valladolid Prognose mit wenig Hoffnung anreisen. Bei den letzten fünf Gastauftritten im Bernabeu schossen sie insgesamt nur ein einziges Tor. Der letzte Sieg dort datiert vom 19. Mai 2000, als die Blanquivioletas mit 1:0 gewannen.

1:0, das war auch das Ergebnis Valladolids am ersten Spieltag. Der Aufsteiger konnte zu Hause den anderen Aufsteiger Espanyol Barcelona schlagen und damit wichtige Punkte für das einzige Ziel in dieser Saison, namentlich den Klassenerhalt, holen. Es war insgesamt ein eher trübes Match mit Expected Goals von 0,57:0,26.

Die Rückkehr in La Liga machte Valladolid weitestgehend über die Heimspiele klar. Mit einer 14-5-2-Bilanz bei 33:12 Toren war Pucela in der letzten La-Liga-2-Saison das beste Heimteam. Auswärts kam man nur auf eine 7-4-10-Bilanz bei 18:24 Toren. Von den letzten 14 Pflichtspielen in der Fremde hat Valladolid sieben verloren (3S, 4U).

Real Madrid vs Valladolid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia - Valverde, Tchouameni, Bellingham - Rodrygo, Vinicus Jr., Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: Lunin - Modric, Endrick, Vazquez, Ceballos, Diaz, Güler, Gonzalez, Ramon

Startelf Valladolid: Hein - L. Perez, J. Sanchez, Boyomo, Rosa - Amallah, Comert, K. Perez - Ndiaye Diedhiou, Sylla, Moro Prescoli

Ersatzbank Valladolid: Rafus - Torres, Marcos Andre, I. Sanchez, De La Hoz, Machis, Cantalejo, Iglesias, Juric, Biuk, Meseguer

Der Kaderwert Real Madrids liegt bei circa 1,3 Milliarden Euro. Demgegenüber steht ein Kaderwert von lediglich 46 Millionen Euro bei den Gästen. Auch mit Blick auf diese Zahlen sind die Rollen hier klar verteilt.

Allein der Marktwert Mbappes, der selbstverständlich wieder in der Startelf stehen wird, liegt bei 180 Millionen Euro und beträgt damit etwa das Vierfache des gesamten Kaderwerts des Gegners.

Unser Real Madrid - Valladolid Tipp: „Sieg Real Madrid & Torschütze Mbappe“

Es wird wohl kaum jemanden geben, der an einem Heimerfolg Reals zweifelt. Wetten auf einen Heimsieg allein bringen aber so gut wie keinen Ertrag. Entsprechend geht es darum, diesen Tipp vernünftig aufzuwerten und dafür scheint uns Kylian Mbappe der richtige Mann zu sein. Er erzielte bereits im UEFA Supercup sein erstes Pflichtspiel-Tor für seinen neuen Klub. Nun will er auch in seinem neuen Wohnzimmer vor den heimischen Fans das erste Liga-Tor schießen. Mit einem Aufsteiger bekommt er hierfür den passenden Gegner auf dem Silbertablett präsentiert.