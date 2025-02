Real Sociedad - Osasuna Tipp, Prognose, Quoten 06.02.2025

SPORT1 Betting 05.02.2025 • 10:00 Uhr Real Sociedad - Osasuna Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Copa del Rey Wette | Wer zieht ins Copa-Halbfinale ein?

Unser Real Sociedad - Osasuna Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 06.02.2025 lautet: Im Basken-Derby treffen zwei alte Bekannte aufeinander, die erst am Wochenende in der Liga die Klingen kreuzten, mit dem besseren Ende für Osasuna. Im Wett Tipp heute geben wir den Gästen einen Vorsprung mit auf den Weg.

Am 6. Februar 2025 um 19:30 Uhr erwartet uns ein spannendes Viertelfinale der Copa del Rey in der Reale Arena. Real Sociedad, der Favorit der Buchmacher, trifft auf Osasuna. Beide Teams haben in den letzten Begegnungen gegeneinander hart gekämpft, wobei Osasuna die letzten drei Pflichtspiel-Duelle gewinnen konnte und deshalb auch in der Real Sociedad Osasuna Prognose gut aussteigt.

Der erfahrene Schiedsrichter Mario Melero wird das Spiel leiten. Die Statistik spricht für Real Sociedad, das in 75 Prozent ihrer Spiele das erste Tor erzielt haben, allerdings auch viele Gegentore zwischen der 31. und 45. Minute kassieren. Osasuna hingegen zeigt sich stark in den letzten 15 Minuten des Spiels. Real Sociedad muss sich nach einer Serie schwacher Leistungen beweisen, während Osasuna in besserer Form ist und motiviert antreten wird.

Daher lautet unser Real Sociedad Osasuna Wett Tipp heute: “Sieg Osasuna HC +1” zu einer Quote von 2,05 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Real Sociedad vs Osasuna auf “Sieg Osasuna HC +1”:

Osasuna hat in den letzten 5 Spielen eine bessere Form gezeigt als Real Sociedad.

Real Sociedad hat in den letzten 5 Pflichtspielen nur einmal gewonnen und nur einmal zu Null gespielt.

Osasuna hat in dieser Copa-Saison im Durchschnitt 3,25 Tore pro Spiel erzielt und hat sich für den Real Sociedad vs. Osasuna Tipp warmgeschossen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Sociedad vs Osasuna Quoten Analyse:

Für das Viertelfinale der Copa del Rey tendieren wir zur Wett-Option „Sieg Osasuna HC +1“. Diese Wahl basiert auf den jüngsten Leistungen und Statistiken beider Teams. Klarer Favorit auf dem 1x2-Markt ist trotzdem das Heimteam mit Real Sociedad vs Osasuna Quoten von 1,70, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps anspielen könnt. Dabei konnte das Team aus San Sebastian zuletzt kaum überzeugen.

Das Unentschieden wird mit 3,55 bewertet. Sollte sich jedoch das Auswärtsteam durchsetzen, das auch die letzten drei direkten Duelle in Pflichtspielen für sich entscheiden konnte, winken Real Sociedad gegen Osasuna Wettquoten von 5,25, die wir absichern lassen würden. Gut aufgehoben seid ihr auf jeden Fall bei Wettanbietern mit schneller Auszahlung .

Real Sociedad - Osasuna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 1:2 Osasuna (A), 2:0 PAOK Saloniki (H), 0:3 Getafe (H), 1:3 Lazio Rom (A), 0:1 Valencia (A).

Letzte 5 Spiele Osasuna: 2:1 Real Sociedad (H), 1:1 Las Palmas (A), 1:1 Rayo Vallecano (H), 3:2 Bilbao (A), 0:1 Atletico Madrid.

Letzte 5 Spiele Real Sociedad vs. Osasuna: 1:2 (A), 0:2 (H), 0:1 (H), 2:0 (A), 1:1 (A).

Real Sociedad hat Schwierigkeiten, die Form zu finden, während Osasuna in besserer Verfassung ist. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass die Wette auf Sieg Osasuna HC +1 eine gute Wahl in der Real Sociedad vs Osasuna Prognose ist.