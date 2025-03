Rennes - PSG Tipp, Prognose, Quoten | 08.03.2025

Unser Rennes - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 08.03.2025 lautet: Über die Favoritenrolle braucht man sich bei einem Auftritt des ungeschlagenen Tabellenführers keine Gedanken machen. Im Wett Tipp heute gehen wir von einer klaren Angelegenheit aus, nur mit Toren auf einer Seite.

Am 8. März 2025 erwartet uns im Roazhon Park ein spannendes Aufeinandertreffen in der Ligue 1. Rennes, aktuell auf Platz 11 mit 29 Punkten, empfängt den Tabellenführer Paris Saint-Germain, der mit beeindruckenden 62 Punkten die Liga anführt.

Die Pariser, angeführt von Luis Enrique, gehen als klarer Favorit in die Rennes PSG Prognose, nicht zuletzt dank des Top-Torjägers Ousmane Dembele. Rennes hingegen hofft auf die Treffsicherheit von Arnaud Kalimuendo-Muinga.

Daher lautet unser Rennes PSG Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen: Nein” zu einer Quote von 2,20 bei Betway .

Darum tippen wir bei Rennes vs PSG auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Rennes vs PSG Quoten Analyse: