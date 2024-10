RFS - Galatasaray Tipp, Prognose & Quoten | 03.10.2024

SPORT1 Betting 02.10.2024 • 09:00 Uhr RFS - Galatasaray Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Holt Galatasaray den Pflichtsieg?

Unser RFS - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 03.10.2024 lautet: Bereits vor dem Kickoff sind die Rollen laut Buchmacher-Einschätzung mehr als deutlich verteilt. Alles andere als ein Sieg der Gäste vom Bosporus käme auch in unserem Wett Tipp heute einer Überraschung gleich.

Galatasaray Istanbul ließ zuletzt im türkischen Oberhaus gegen Kasimpasa Federn und kam auf heimischem Boden nicht über ein 3:3 hinaus. Dennoch sind die Recken aus Istanbul auf nationaler Ebene weiterhin ungeschlagen und wollen ihre Bilanz auch in der Europa League fortsetzen.

RFS hingegen dominiert das nationale Geschehen in Lettland, spielt eine sehr starke Saison und thront einsam an der Spitze der Tabelle. Dennoch dürfte es in unserer RFS Galatasaray Prognose gegen die Türken sehr schwierig werden. Spielerisch liegen zwischen beiden Konkurrenten Welten. Im RFS Galatasaray Wett Tipp heute tendieren wir zu einem klaren Auswärtssieg und spielen „Sieg Galatasaray (Handicap -1)“ zu einer Quote von 1,90 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei RFS vs Galatasaray auf „Sieg Galatasaray (Handicap -1)“:

Das erste EL-Spiel haben die Recken aus der lettischen Hauptstadt gegen den FCSB Bukarest deutlich mit 1:4 verloren.

Galatasaray verfügt über mehr internationale Erfahrung und startete mit einem Sieg gegen PAOK Saloniki ins Turnier.

Mit 288,45 Millionen Euro zeichnen sich die Türken durch mehr als den 30-fachen Kader-Marktwert der Gäste (9,4 Mio.) aus.



RFS vs Galatasaray Quoten Analyse:

Ein Blick auf die RFS Galatasaray Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt lässt kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Gäste vom Bosporus. Dieser Spielausgang bringt den durchschnittlichen 1,35-fachen Wetteinsatz mit sich.

Wer jedoch dem Underdog aus Lettland den ersten Sieg zutraut, darf sich über den bis zu achtfachen Wetteinsatz freuen, wobei diese RFS Galatasaray Wettquoten ein stark erhöhtes Risiko mit sich bringt und etwa mit einer Gratiswette gespielt werden könnten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RFS vs Galatasaray Prognose: Gelingt dem Underdog ein Fußballwunder?

Erstmals in der Vereinsgeschichte konnten die Letten das Ticket für die Europa League ihr Eigen nennen. Dennoch gelten sie aufgrund ihrer mangelnden internationalen Erfahrung sowie der mangelnden Qualität in den eigenen Reihen als klarer Underdog im Turnier. Ein Blick auf die Kader-Marktwerte aller Turnierteilnehmer lässt die Recken aus der lettischen Hauptstadt mit 9,4 Millionen Euro auf dem letzten Platz landen.

Zuletzt war RFS 2023 in der Conference League unterwegs, schied damals aber bereits in der Gruppenphase als Tabellenschlusslicht aus. Nur zwei Punkte fanden ihren Weg auf das Konto der Letten.

Wesentlich stärker präsentierte sich die Elf von Trainer Viktors Morozs auf nationaler Ebene und setzte sich in 25 der bisherigen 30 Liga-Duelle durch (3U, 2N). Die bisher einzigen Pleiten kamen gegen den Tabellendritten Valmiera (0:1, 0:2) zum Vorschein. Dennoch ist der Vorsprung auf den Verfolger bzw. anderen Hauptstadtclub Riga FC auf sechs Punkte angewachsen.

13 der bisherigen 15 Ansetzungen vor heimischer Kulisse wurden siegreich gestaltet. Darüber hinaus kamen ein Remis und eine Niederlage zum Vorschein. 80 Prozent der Heimspiele brachten drei oder mehr Tore mit sich. Somit lässt sich vermutlich auch in unserem RFS Galatasaray Tipp auf drei oder mehr Treffer schließen.

RFS - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RFS: 2:0 FS Jelgava (A), 1:4 FCSB Bukarest (A), 2:1 Riga FC (H), 2:0 FK Liepaja (H), 4:1 BFC Daugavpils (H).

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 3:3 Kasimpasa (H), 3:1 PAOK Saloniki (H), 3:1 Fenerbahçe (A), 3:1 Gaziantep FK (H), 5:0 Rizespor (H).

Letzte 5 Spiele RFS vs. Galatasaray: -



Der türkische Rekordmeister ist im Kader-Marktwert-Ranking der Europa League im vorderen Bereich angesiedelt und belegt mit 288,45 Millionen Euro den 7. Platz.

Bereits zum Auftakt demonstrierten die Kicker aus der Türkei ihre Dominanz und setzten sich souverän mit 3:1 gegen PAOK Saloniki durch. Mit einem ähnlichen Ergebnis würden sich die Türken auch in unserer RFS Galatasaray Prognose zufriedengeben.

Im Vorjahr waren die Löwen in der Königsklasse unterwegs, hatten dort aber in der Gruppe A gegen Bayern, Kopenhagen und Manchester United nur wenig zu lachen. Am Ende reichte es immerhin für Rang 3 und den Einzug in die Europa League. Dort schieden die Kicker vom Bosporus aber bereits in der Zwischenrunde gegen Sparta Prag (3:2, 1:4) aus.

Auf nationaler Ebene läuft es bei der Elf von Trainer Okan Buruk sehr gut. Mit sechs Siegen und einem Remis grüßt der türkische Rekordmeister von der Tabellenspitze und will in dieser Saison die dritte Meisterschaft in Serie eintüten. Die Offensive ist mit 23 erzielten Treffern die mit Abstand beste im türkischen Oberhaus. In sechs der sieben Liga-Duelle erzielte der Tabellen-Primus den ersten Treffer. Satte 14 Tore wurden bereits im ersten Durchgang erzielt. Alle drei Duelle in der Fremde brachten auf nationaler Ebene einen Sieg zum Vorschein. Darüber hinaus führten die drei Auswärtsspiele zu drei oder mehr Toren. Anhand der Quoten in Höhe von durchschnittlich 1,50 lässt sich auch diesmal auf drei oder mehr Tore im RFS Galatasaray Tipp schließen.

So seht ihr RFS - Galatasaray im TV oder Stream:

03. Oktober 2024, 18:45 Uhr, Daugava-Stadion, Riga (Lettland)

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+



RTL verfügt über die Übertragungsrechte der Europa League und strahlt somit die jeweiligen Begegnungen aus. Dennoch ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass pro Spieltag nur ein Spiel im Free-TV zu sehen ist. Dieses wird auf RTL oder RTL Nitro übertragen.

Im Regelfall handelt es sich hierbei um eine Begegnung mit deutscher Beteiligung. Somit ist das Match zwischen den Letten und den Türken nicht im Free-TV verfügbar und wird nur auf RTL+ zu sehen sein.

RFS vs Galatasaray: Die möglichen Aufstellungen

Startelf RFS: Ondoa - Savalnieks, Balodis, Lipuscek, Zelenkovs - Odisharia, Markhiyev, Panic - J. Ikaunieks, Ndjiki, Silagadze

Ersatzbank RFS: Steinbors, Prenga, Stuglis, Njie, Nagasawa, Savic, Kouadio, Osuagwu, R. Deruzinskis

Startelf Galatasaray: Muslera - Jelert, Nelsson, Bardakci, Jakobs - Yilmaz, Gabriel Sara, Demirbay, Akgün - Osimhen, Icardi

Ersatzbank Galatasaray: Güvenc, Baltaci, D. Sanchez, Ayhan, E. Akman, Torreira, Kutlu,, Mertens, Batshuayi

Die Türken sind vor allem im Angriff mit Mauro Icardi und Victor Osimhen erstklassig besetzt. Beide Neuner erzielten auf nationaler Ebene jeweils zwei Tore. Zudem wird Baris Alper Yilmaz wieder für Roland Sallai in die Startformation rücken. Immerhin ist der 24-jährige Rechtsaußen mit vier Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Darüber hinaus hat Neuzugang Sallai keine Spielberechtigung für die Europa League.

Bei den Hausherren ist Emerson Deocleciano mit 900.000 Euro der teuerste Spieler in den eigenen Reihen. In der laufenden Saison erzielte der Linksaußen sieben Tore und bereitete weitere sieben Treffer vor.

Unser RFS - Galatasaray Tipp: Sieg Galatasaray (Handicap -1)

Den Hausherren mangelt es einfach an Qualität, um gegen die Gäste aus der Türkei bestehen zu können. Bereits am ersten EL-Spieltag wurden große Probleme in Bukarest offenbart. Trotz Heimvorteil dürfte es im zweiten Spiel auf internationaler Ebene kaum einfacher werden.

Die Löwen aus Istanbul sind auf nationaler Ebene nach wie vor ungeschlagen und feierten vier ihrer sechs Erfolgserlebnisse mit mindestens zwei Toren Vorsprung. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist auch diesmal zu rechnen.