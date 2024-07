Sambia - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

Unser Sambia - Deutschland Sportwetten Tipp zum Frauenfußball Olympia 2024 Spiel am 31.07.2024 lautet: Die DFB-Frauen haben nach zwei Spieltagen beide Enden der Emotionsskala erlebt. In unserem Wett Tipp heute halten wir einen Sieg der deutschen Fußballerinnen für denkbar.

Die Rekord-Weltmeisterinnen aus den USA haben den deutschen Fußballerinnen am zweiten Spieltag einen Denkzettel verpasst. Unsauberes Verteidigen der DFB-Frauen wurde konsequent und effektiv bestraft, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage den Einzug ins Viertelfinale in Gefahr gebracht hat. Sambia hat noch nie eine Begegnung bei den Olympischen Spielen gewonnen. Ungefährlich sind die Afrikanerinnen aber nicht. Besonders Top-Angreiferin Barbara Banda (3 Turniertore) ist kaum zu verteidigen.