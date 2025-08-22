Sassuolo - Napoli Tipp, Prognose & Quoten | 23.08.2025

SPORT1 Betting 22.08.2025 • 18:00 Uhr Sassuolo - Napoli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Startet Neapel auch ohne Romelu Lukaku erfolgreich?

Unser Sassuolo - Napoli Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 23.08.2025 lautet: Im Wett Tipp heute baut Meister-Trainer Antonio Conte wie üblich auf eine disziplinierte Defensive.

Zwei Meister der Vorsaison eröffnen in der Sassuolo Napoli Prognose ihre neue Spielzeit. Die Neoverdi sind unter der Führung von Fabio Grosso zurück ins italienische Oberhaus gekehrt. Vergangenes Jahr gewannen die Hausherren die Serie B mit sechs Punkten Vorsprung auf Pisa.

Unter allen italienischen Zweitligisten stellten die Grosso-Schützlinge den besten Sturm (78 Tore). Vielleicht haben wir es dieser Statistik zu verdanken, dass wir den Sassuolo Napoli Wett Tipp heute zu einer Quote von 2,17 bei Merkur Bets auf “Sassuolo Unter 0,5 Tore” spielen können.

Darum tippen wir bei Sassuolo vs Napoli auf “Sassuolo Unter 0,5 Tore”:

Neapel beendete in der Vorsaison die meisten Spiele ohne Gegentreffer (19).

Neapel kassierte im letzten Spieljahr die wenigsten Gegentore (27) und erwartbaren Gegentore (30,7 xGA).

Neapel gewann 3 der letzten 4 direkten Duelle ohne Gegentreffer.

Sassuolo vs Napoli Quoten Analyse:

Das Gefälle im Leistungsniveau zwischen diesen beiden Mannschaften wird anhand der Sassuolo Napoli Wettquoten deutlich. Die Angebote der deutschen Wettanbieter bringen euch circa den sechsfachen Gewinn für einen überraschenden Sieg des Aufsteigers ein.

Durchsucht ihr die Sassuolo Napoli Quoten nach einem passenden Angebot für einen Dreier der Gäste, werdet ihr auch bei den neuen Wettanbietern kaum lohnende Offerten finden. Ein “Sieg Neapel” liegt bei knapp unter 1,60.

Sassuolo vs Napoli Prognose: Das Conte’sche Gesetz

Für die süditalienische Mannschaft ist Antonio Conte von seiner geliebten Dreierkette abgewichen und hat in der Vorsaison auf ein 4-3-3 System gebaut. Die gewohnte Stabilität wiesen die Neapolitaner auf ihrem überraschenden Weg zum vierten Scudetto der Vereinsgeschichte trotzdem vor.

Wer die bisherige Karriere des 56-Jährigen Übungsleiters verfolgt hat, kennt seine Prioritäten. Sie liegen in der organisierten Arbeit gegen den Ball und einer herausragenden Abstimmung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Davon profitieren die Gäste auch im Sassuolo vs. Napoli Tipp.

Als Außenseiter setzte sich Neapel im Meisterschaftskampf der Vorsaison gegen Inter Mailand durch. Die Partenopei stellten die stärkste Defensive (27 Gegentore) und erlaubten den niedrigsten Wert an erwartbaren Gegentoren (30,7 xGA). In unserer Sassuolo - Napoli Prognose erwarten wir erneut die defensive Brillanz der Neapolitaner.

Die wird es brauchen, denn im Angriff müssen die Gäste auf ihren letztjährigen Top-Scorer Romelu Lukaku verzichten. Der 32-Jährige hat sich in einem Testspiel eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen.

Sassuolo - Napoli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sassuolo: 1:0 Catanzaro (H), 1:1 Brest (A), 0:0 Empoli (A), 3:0 Trento (H), 5:0 Real Vicenza (H).

Letzte 5 Spiele Napoli: 2:1 Olympiakos (H), 4:0 Sorrento (H), 3:2 Girona (H), 1:1 Casertana (H), 1:2 Brest (H).

Letzte 5 Spiele Sassuolo vs. Napoli: 1:6 (H), 0:2 (A), 0:2 (H), 0:4 (A), 1:6 (A).

Das Sturmzentrum könnte ein Problem sein, das in den letzten Tagen der Transferphase noch adressiert wird. Ansonsten befindet sich aber ausreichend Qualität im Kader des Titelverteidigers.

Neben Kevin de Bruyne verstärkt Noa Lang das Kreativspiel der Himmelblauen. Erstgenannter ist eher der Mann für die Houdini-Pässe, während der 25-jährige Flügelspieler seine Qualitäten im Dribbling nutzen soll.

Zudem haben die Azzurri einen Zweikampf zwischen den Pfosten ausgerufen. Torhüter Alex Meret muss trotz seiner starken Leistungen der letzten Jahre ein direktes Duell gegen den frisch geliehenen Vanja Milinkovic-Savic für sich entscheiden.

Die Innenverteidigung hat durch die Verpflichtung von Sam Beukema ebenfalls an Tiefe gewonnen, was im Hinblick auf die Teilnahme an drei Wettbewerben ein sinnvoller Schritt gewesen ist.

In unserer Sassuolo gegen Napoli Prognose blicken wir gespannt auf die Herangehensweise des Aufsteigers und wie dieser mit der eher zurückhaltenden Art der Gäste umgehen wird.

So seht ihr Sassuolo - Napoli im TV oder Stream:

23. August 2025, 18.30 Uhr, Mapei Stadium - Citta del Tricolore, Sassuolo

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Neapel lässt sich unter der Anleitung von Conte nur äußerst selten locken und sammelte in der Vorsaison nur 3,4 hohe Balleroberungen pro Spiel (10.). Die Spielweise sieht zwar weniger dominant als die der anderen italienischen Schwergewichte aus, ist aber von Erfolg gekrönt.

Zudem sind die Partenopei oft in entscheidenden Momenten zur Stelle. Neapel feierte die italienische Meisterschaft, obwohl man nur 4,1 Torschüsse pro Ligaspiel abgegeben hatte (10.).

Sassuolo vs Napoli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sassuolo: Turati - Walukiewicz, Cande, Idzes, Doig - Ghion, Boloca, Kone - Berardi, Pinamonti, Lauriente

Ersatzbank Sassuolo: Zacchi, Satalino, Muharemovic, Romagna, Pieragnolo, Paz, Lipani, Iannoni, Volpato, Pierini, Faderam Alvarez, Moro, Mulattieri

Startelf Napoli: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Oliviera - Lobotka, Anguissa - Politano, De Bruyne, McTominac - Lucca

Ersatzbank Napoli: Milinkovic-Savic - Buongiorno, Marianucci, Jesus, Spinazzola, Zanoli, Mazzocchi, Gilmour, Vergara, Lang, David Neres, Ambrosino, Cheddira

Eine überraschend prominente Rolle im Team von Conte hat Scott McTominay eingenommen. Der kopfballstarke Mittelfeldspieler erzielte im Laufe der Meistersaison 12 Treffer und wird auch in dieser Spielzeit wieder ein fester Bestandteil der Mannschaft sein.

Die Ergebnisse der letzten Aufeinandertreffen lesen sich ziemlich eindeutig. Neapel gewann zuletzt fünf aufeinanderfolgende Duelle. Drei der letzten vier Vergleiche entschieden die Partenopei sogar ohne Gegentor für sich.

Unser Sassuolo - Napoli Tipp: Sassuolo Unter 0,5 Tore

Gleich am ersten Spieltag nach dem Wiederaufstieg macht der Aufsteiger Bekanntschaft mit dem Meister sowie der besten Defensive der Vorsaison. Ohne den verletzten Romelu Lukaku wird Neapel noch stärker als ohnehin schon auf die Defensive bauen und durch Nadelstiche zum Erfolg kommen wollen.