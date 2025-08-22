Schalke 04 - VfL Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 23.08.2025

SPORT1 Betting 22.08.2025 • 18:00 Uhr Schalke 04 - VfL Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer klettert mit dem zweiten Saisonsieg ins vordere Drittel der Tabelle?

Unser Schalke 04 - VfL Bochum Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.08.2025 lautet: In dieser Saison wird ausschließlich im Unterhaus ein Revier-Derby ausgetragen. Im Wett Tipp heute darf sich der Gastgeber aus Gelsenkirchen auf etwas Zählbares freuen.

Erstmals seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 gibt es in der Saison 2025/26 in der Bundesliga kein Derby im Revier. Die Fans im Ruhrpott müssen bzw. dürfen sich auf ein Lokalduell in der 2. Bundesliga freuen. Nach 60 Duellen in Liga 1 treffen Schalke und Bochum am Samstag erstmals im Unterhaus aufeinander.

Beide Vereine starteten mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Spielzeit. Zudem hatten sowohl S04 als auch VfL am vergangenen Wochenende im Pokal große Mühe. Die Schalke 04 VfL Bochum Prognose geht von einem engen Duell auf Augenhöhe aus. Wir sehen die Hausherren etwas vorne und spielen mit einer Quote von 1,80 bei Interwetten den Schalke 04 VfL Bochum Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Schalke 04 vs VfL Bochum auf “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore”:

Bochum wartet seit 22 Jahren auf einen Sieg bei Schalke

S04 hat die letzten 6 Heimspiele gegen den VfL alle gewonnen

Die Gäste gehen durch viele Ausfälle geschwächt ins Revier-Derby

Schalke 04 vs VfL Bochum Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, tun sich beim Revier-Derby schwer und können sich auf keinen Favoriten einigen. Hier treffen auch die zwei Teams aufeinander, die 2025 nach Holstein Kiel (12) in den ersten beiden deutschen Ligen die meisten Spiele verloren haben (11 bzw 10).

Diese Negativserien schlagen sich auch in den Schalke 04 vs VfL Bochum Quoten nieder. Die Hausherren sind mit einer Höchstquote von 2,50 für einen Dreier nur die minimalen Favoriten. Denn für einen Erfolg der Gäste gibt es auch lediglich Schalke 04 gegen VfL Bochum Wettquoten zwischen 2,60 und 2,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke 04 vs VfL Bochum Prognose: Tut sich S04 gegen Absteiger weiter schwer?

Mit zwei Siege aus den ersten drei Pflichtspielen kann man auf Schalke mit dem Saisonstart einigermaßen zufrieden sein. Vor allem der 2:1-Erfolg gegen Hertha am ersten Spieltag macht Hoffnung. Nimmt man die Bilanz aus der Vorsaison mit dazu, sieht es für S04 aber immer noch nicht rosig aus. Fünf der letzten sechs BL2-Spiele wurden verloren. Zehn Niederlagen im Jahr 2025 sind alleiniger Höchstwert im Unterhaus. Das 0:1 in Kaiserslautern und das knappe 1:0 im Pokal nach Verlängerung gegen den Viertligisten Lok Leipzig zeigen, dass der neue Coach Miron Muslic noch viel Arbeit vor sich hat.

Vor allem kam Königsblau an den ersten beiden Spieltagen dieser Zweitliga-Saison auf die schwächste Passquote aller Vereine (69%) und den zweitwenigsten Ballbesitz (41%). Auch kann S04 keine gute Bilanz in Liga 2 gegen Absteiger vorweisen. Seit April 1991 gab es hier keinen Sieg mehr, bei sieben Niederlagen. Um der Mannschaft die Bedeutung eines Revier-Derbys gegen einen Nachbarn wie Bochum zu vermitteln, gab es unter der Woche spezielle Teambuilding-Maßnahmen.

Nach dem Abstieg geht der VfL runderneuert mit vielen jungen Spielern an den Start. Trotzdem will Bochum um die direkte Rückkehr in die Bundesliga mitspielen. Im ersten Pflichtspiel kassierte die Mannschaft von Coach Dieter Hecking in Darmstadt eine bittere 1:4-Klatsche. Dann folgten zwei Siege. Ein 2:0 daheim gegen Elversberg und ein 3:1 beim Viertligisten BFC Dynamo Berlin. Doch gegen die Saarländer profitierten die Blau-Weißen von einer frühen Roten Karte der Gäste. Und im Pokal stand Bochum am Ende mit zwei Mann mehr auf dem Platz.

Trotzdem kam der Zweitligist erst in der Verlängerung zum 3:1-Erfolg. Zudem verletzte sich Leistungsträger Ibrahima Sissoko und fällt nun mehrere Wochen aus. So kam nur wenig Freude über das Weiterkommen auf. In beiden Partien tat sich der VfL mit dem Kombinationsspiel schwer. Zudem sind die Kicker von Castroper Straße im Spiel nach vorne noch zu harmlos. Es fehlen zuverlässige Torschützen und auch die Vorlagengeber. Diese Probleme nach dem Umbruch unterstreichen unseren Schalke 04 VfL Bochum Tipp.

Schalke 04 - VfL Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke 04: 1:0 Lok Leipzig (A), 0:1 Kaiserslautern (A), 2:1 Hertha BSC (H), 2:4 Sevilla (H), 3:0 RW Ahlen (A)

Letzte 5 Spiele VfL Bochum: 3:1 BFC Dynamo (A), 2:0 Elversberg (H), 1:4 Darmstadt (A), 0:2 Leverkusen (H), 0:0 Metalist 1925 (H)

Letzte 5 Spiele Schalke 04 vs VfL Bochum:

Die beiden Nachbarn standen sich schon in 79 Derbys gegenüber. Schalke hat mit 47 Erfolgen zu 20 Niederlagen, bei 13 Remis, recht klar die Nase vorne. Am Samstag kommt es zum ersten Kräftemessen im Unterhaus. Die Knappen verloren nur eins der jüngsten neun Duelle gegen den VfL.

Der letzte Dreier von Bochum gegen S04 war ein 2:1-Heimerfolg im Februar 2009. Königsblau konnte zudem die letzten sechs Heimspiele gegen den Verein von der Castroper Straße alle gewinnen. Der letzte Erfolg des VfL in Gelsenkirchen liegt 22 Jahre zurück. Im Oktober 2003 gab es ein 2:0.

Diese Bilanz spricht bei unserer Schalke 04 VfL Bochum Prognose recht deutlich für Königsblau.

Schalke 04 wartet saisonübergreifend seit 12 Zweitligaspiele auf eine Weiße Weste. Auch am Samstag gehen wir nicht von einem Zu-null-Spiel für die Knappen aus. Für den Schalke 04 VfL Bochum Tipp “Beide Teams treffen” gibt es bei Bet365 eine Quote von 1,61.

So seht ihr Schalke 04 - VfL Bochum im TV oder Stream:

23. August 2025, 20:30 Uhr, Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky, RTL Nitro

Übertragung Stream: Sky Go, Wow, RTL+

Am Samstagabend beim Revier-Derby haben die Fußballfans in der 2. Bundesliga die Qual der Wahl. Einerseits wird die Partie, wie alle Spiele im Unterhaus in dieser Saison, von Sky übertragen. Zudem hat sich ab 2025/26 RTL die Rechte für das Samstagabend-Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Das Duelle zwischen Schalke und Bochum wird auf RTL Nitro gezeigt.

Schalke 04 vs VfL Bochum: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke 04: Karius - T. Becker, Katic, Kurucay - Schallenberg, El-Faouzi - Gantenbein, V. Becker - E. Höjlund, Karaman - Sylla

Ersatzbank Schalke 04: Heekeren, Ayhan, Matriciani, Sanchez, Antwi-Adjei, Bachmann, Grüger, Younes, Zalazar, Hamache, Lasme

Startelf VfL Bochum: T. Horn - Morgalla, Vogt, Strompf - Koscierski, Lenz, Wittek - Pannewig, Bero - Clairicia, P. Hofmann

Ersatzbank VfL Bochum: Thiede (Tor), Loosli, Holtmann, Kleine-Bekel, Rösch, Strompf, Passlack

Bei der Schalke 04 VfL Bochum Prognose schauen wir natürlich auch auf die Personalsituation auf beiden Seiten. Bei der Hausherren verpassen Profis wie Kalas, Remmert und Touré die Partie. Dafür steht Abwehrchef Katic nach seiner Sperre wieder zur Verfügung. Der VfL fährt sogar ohne Bamba, Kwarteng, Loosli, Masovic, Miyoshi, Ibrahima Sissoko und Wätjen zum Derby.

Unser Schalke 04 - VfL Bochum Tipp: Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore

Bochum geht mit den vielen Ausfällen geschwächt ins Revier-Derby. Zudem spricht der direkte Vergleich für S04. Schalke holte in den letzten fünf Pflichtspielen gegen den VfL vier Siege und ein Remis.