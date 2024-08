Schalke - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 03.08.24

Unser Schalke - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.08.2024 lautet: Kein Zweitligist hat in der Sommerpause einen größeren Umbruch vollzogen als der FC Schalke 04. Trotz dieser zahlreichen Veränderungen tendieren wir im Wett Tipp heute zu einem Heimsieg.

Die Trikots werden natürlich weiterhin in Königsblau erscheinen, tragen werden sie im Vergleich zur letzten Saison jedoch vollkommen andere Akteure. S04-Trainer Karel Geraerts startet am Wochenende mit mehr als 20 Neuzugängen in die neue Spielzeit und hofft auf einen Auftaktsieg gegen Braunschweig. Dank einer sensationellen Rückrunde hievte sich Braunschweig in der letzten Saison noch über den Strich und hielt die Klasse. Geld für neue Spieler gab es in der Transferperiode kaum, sodass erneut von einer Spielzeit im Tabellenkeller auszugehen ist.