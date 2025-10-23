Schalke - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 24.10.2025

SPORT1 Betting 23.10.2025 • 18:00 Uhr Schalke - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Baut Königsblau seine Siegesserie weiter aus?

Unser Schalke - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.10.2025 lautet: Es ist das Topspiel des 10. Spieltags. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir nicht nur Treffer auf beiden Seiten, sondern überhaupt ein torreiches Match.

Das Topspiel des 10. Spieltags der 2. Bundesliga trägt die Farben Blau-Weiß. In unserer Schalke Darmstadt Prognose treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Vereinsfarben genau diese sind. Für die Königsblauen geht es dabei um nicht weniger als die zumindest vorübergehende Tabellenführung.

Die Gäste aus Hessen könnten dagegen mit einem Dreier am kommenden Gegner vorbeiziehen und sich zumindest über Nacht auf Rang 2 einordnen. Wir erwarten ein spannendes und abwechslungsreiches Duell und entscheiden uns für den Schalke Darmstadt Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,95 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Schalke vs Darmstadt auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Schalke hat die letzten 4 Zweitligaspiele alle gewonnen.

Darmstadt ist seit 5 Partien in der 2. Bundesliga ungeschlagen.

In 5 der letzten 6 direkten Duelle gab es Tore auf beiden Seiten und mindestens drei Treffer in der Partie.

Schalke vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung lässt zumindest aus der Sicht der Buchmacher keinen glasklaren Favoriten erkennen. Die Schalke Darmstadt Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen in den verschiedenen Sportwetten Apps bei Werten um 2,20. Demgegenüber stehen durchschnittliche Quoten von 2,95 für einen Tipp auf die Gäste.

Dass es beide Klubs auf die Anzeigetafel schaffen, halten die Wettanbieter für sehr wahrscheinlich. Die Schalke Darmstadt Wettquoten für die Option “Beide Teams treffen” erreichen einen Höchstwert von 1,60. Für “Über 2,5 Tore” gibt es Quoten um 1,67. Die von uns vorgeschlagene Kombi kommt schließlich auf eine lukrative Gesamtquote von nur knapp unter 2,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Darmstadt Prognose: Munteres Hin und Her

Der FC Schalke 04 hat einen Lauf! Am vergangenen Wochenende gewannen die Knappen auch ihr Auswärtsspiel in Hannover klar mit 3:0. Für die Königsblauen war dies der vierte Zweitligasieg in Folge, mit dem sie den 2. Rang festigten. Zudem holte S04 in dieser Partie die Punkte 19 bis 21.

Mit diesen 21 Zählern nach neun Spieltagen absolvieren die Schalker die zweitbeste Zweitligasaison ihrer Klubgeschichte. Besser waren sie lediglich in der Spielzeit 1990/91, als sie zum Vergleichszeitpunkt einen Zähler mehr hatten. Mit einem weiteren Dreier am Freitag würden sie zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen.

Maßgeblichen Anteil am königsblauen Erfolg hat die Abwehr, die an den ersten neun Spieltagen nur fünf Gegentreffer zuließ. Damit stellt S04 auch die beste Defensive der 2. Bundesliga. Für die Knappen selbst ist das ihr zum Vergleichszeitpunkt bester Wert ihrer Zweitliga-Geschichte.

Beim Auswärtssieg in Hannover spielten die Gelsenkirchener bereits zum vierten Mal in dieser Saison zu Null - und dennoch gehen wir in unserer Schalke Darmstadt Prognose auch von einem Gegentreffer für die Gastgeber aus.

Schalke - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 3:0 Hannover (A), 2:3 Bohemians Dublin (A), 2:1 Bielefeld (A), 1:0 Fürth (H), 2:0 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:0 Magdeburg (H), 1:1 Kiel (A), 2:0 Dresden (H), 3:0 Düsseldorf (A), 2:1 Braunschweig (H)

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Darmstadt: 0:2 (A), 3:5 (H), 5:2 (A), 2:4 (H), 1:2 (A)

Die Gäste aus Hessen stehen ihrem Gegner in Sachen stabiler Defensive in fast nichts nach. Mit sechs Gegentreffern haben sie nur einen mehr als die Knappen und stellen damit die geteilt zweitbeste Abwehr im Unterhaus. Was die Anzahl Weißer Westen angeht, kann der SVD die Königsblauen sogar toppen.

Denn die Lilien spielten an fünf der bisherigen neun Spieltage und damit in mehr als der Hälfte aller bisherigen Zweitligapartien zu Null. Zuletzt war das am vergangenen Wochenende der Fall, als sie zu Hause gegen Magdeburg allerdings nicht über eine enttäuschende Nullnummer hinauskamen.

Für D98 war das nach dem 1:1 in Kiel das zweite Remis in Folge. Zuvor hatten die Hessen dreimal in Serie gewonnen und bei jedem dieser drei Siege mindestens zwei eigene Treffer erzielt. Mit ihren insgesamt 18 Punkten nach neun Spieltagen absolvieren die Lilien ihre zum Vergleichszeitpunkt geteilt beste Saison im Unterhaus.

Von den bisherigen neun Partien der laufenden Zweitliga-Spielzeit haben sie nur eine verloren. Damit haben sie auch zusammen mit Elversberg und Paderborn die geteilt wenigsten Niederlagen. Nicht zuletzt deswegen sehen wir die Gäste in unserem Schalke Darmstadt Tipp auch keinesfalls chancenlos.

So seht ihr Schalke - Darmstadt im TV oder Stream:

24. Oktober 2025, 18:30 Uhr, Veltins Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Mit Ausnahme des Topspiels am Samstagabend ist die 2. Bundesliga fest in der alleinigen Hand von Sky. Nur dort bzw. bei dessen Streamingdienst WOW bekommt ihr also auch diese Partie als Einzelspiel bzw. in der Freitags-Konferenz zu sehen.

Der letzte direkte Vergleich spricht in der Schalke Darmstadt Prognose für die Lilien. Die haben nämlich vier der letzten fünf Aufeinandertreffen für sich entscheiden können. Beim letzten Gastspiel in der Veltins Arena drehten die Hessen einen 0:3-Rückstand nach 39 Minuten in einen späteren 5:3-Erfolg.

Schalke vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Karius - Ayhan, Katic, Kurucay; Gantenbein, El-Faouzi, Schallenberg, Becker, Antwi-Adjei, Karaman; Sylla

Ersatzbank Schalke: Heekeren, Bachmann, Grüger, Gomis, Matriciani, Sanchez, Porath, Zalazar, Younes

Startelf Darmstadt: Schuhen - Klassen, Pfeiffer, Vukotic, Maglica; Marseiler, Richter, Akiyama, Corredor, Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Brunst-Zöllner, Bialek, Boetius, Holland, Lakenmacher, Furukawa, Papela, Bader

Zum Vergleich: In den ersten 15 Pflichtspiel-Duellen holte der SVD nur drei Siege. Überhaupt waren die letzten direkten Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs ziemlich torreich. In jedem der letzten neun Aufeinandertreffen gab es mindestens zwei Treffer - so auch im letzten, in dem die Darmstädter zu Hause mit 2:0 die Oberhand behielten.

Vor diesem Match gab es fünfmal in Folge sowohl Tore auf beiden Seiten als auch insgesamt mindestens drei Treffer in der Partie, wenn sich die beiden Klubs gegenüberstanden. In drei von fünf Fällen gab es sogar sechs, sieben bzw. acht Tore. Insofern halten wir eine Torwette bei unserem Schalke Darmstadt Tipp für sinnvoll. Hierfür lässt sich auch wunderbar der aktuelle Bet-at-home Bonus Code verwenden.

Unser Schalke - Darmstadt Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Zugegeben: Vier Weiße Westen auf der einen und fünf zu Null-Spiele auf der anderen Seite sprechen nicht unbedingt für ein torreiches Match. Allerdings ist es das Topspiel des Zweiten gegen den Vierten, in dem es für die Schalker um die vorübergehende Tabellenführung und die Lilien um Platz 2 geht. Außerdem präsentierten sich beide Klubs zuletzt in starker Verfassung, sodass man einige Tore erwarten muss.

Die gab es in der Vergangenheit auch immer zu Genüge, wenn sich beide Klubs begegneten. Insofern halten wir eine Torwette auch für die sinnvollste Option.