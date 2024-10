Schalke - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 26.10.2024

SPORT1 Betting 24.10.2024 • 23:00 Uhr Schalke - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer punktet im „Krisenduell“?

Unser Schalke - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.10.2024 lautet: Vor über 60.000 Fans feiert der neue S04-Coach am Samstag sein Heimdebüt. Dabei dürfte im Wett Tipp heute auch mindestens ein Punkt herausspringen.

Zu diesem Spiel am Samstag zwischen Schalke und Fürth passt die Bezeichnung „Krisenduell“ perfekt. Denn S04 und die SpVgg sind zwei von drei Vereinen, die in dieser Saison der 2. Bundesliga schon den Trainer wechselten. Beim Kleeblatt wurden nach dem vergangenen Wochenende sogar Trainer Alexander Zorniger und Geschäftsführer Rachid Azzouzi gemeinsam vor die Tür gesetzt. So steht in Gelsenkirchen die Interimslösung Leonhard Haas zum ersten Mal an der Seitenlinie. Die Schalke Fürth Prognose rechnet aber eher nicht mit einem gelungenen Debüt des neuen Manns.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,80 bei Happybet den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Schalke vs Fürth auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Fürth wartet seit 5 Liga-Spielen auf einen Sieg

Schalke kassierte in den vergangenen 12 BL2-Heimspielen gerade mal 2 Niederlagen (6S, 4U)

Das Kleeblatt lässt 2024/25 die meisten Chancen zu

Schalke vs Fürth Quoten Analyse:

Königsblau liegt nach neun Spieltagen zwei Plätze und zwei Punkte hinter dem Kleeblatt. Trotzdem schicken die Schalke vs Fürth Quoten die Hausherren als Favoriten auf den grünen Rasen.

Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten zwischen 1,90 und 1,98. Ein Dreier der Gäste aus Franken wird bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz dagegen mit Schalke gegen Fürth Wettquoten im Schnitt von 3,60 belohnt.

Schalke vs Fürth Prognose: Heimdebüt von van Wonderen

Sicher hatte Kees van Wonderen nicht viel Zeit, um sich und sein Team auf das Spiel in Hannover einzustimmen. Doch was Schalke am vergangenen Spieltag dann zu Gast beim Debüt des neuen Coaches in Hannover bot, war am Ende in jeglicher Hinsicht enttäuschend. Vor allem in der Offensive blieb Königsblau völlig harmlos und konnte sich keine einzige klare Torchance erarbeiten. Zudem zeigte sich S04 in der Defensive erneut äußerst anfällig. So stehen die Knappen mit nur acht Punkten auf Platz 14. Das Polster auf den Relegationsrang beträgt vor dem Schalke Fürth Tipp gerade mal einen Zähler.

Das bedeutet die drittschwächste Zweitliga-Saison nach 2023/24 und 1988/89. S04 hat bei einem xGA von 16 schon 20 Gegentreffer hinnehmen müssen und ist als eines von zwei Teams in dieser Saison noch ohne Weiße Weste. Die 20 Gegentore nach neun Partien sind eingestellter Vereins-Negativrekord. Zudem hat keine Mannschaft mehr Heimtore kassiert als Schalke (11). Seit drei Heimspielen warten die Männer aus Gelsenkirchen auf einen Heimsieg (1U, 2N).

Fürth war mit acht Punkten aus vier Spielen eigentlich ganz gut in die neue Saison gestartet. Aus den folgenden fünf Partien folgten dann nur noch zwei Zähler, bei zehn Gegentoren. Einzig Jahn Regensburg holte in diesem Zeitraum noch weniger Punkte (1). Der negative Höhepunkt war dann das 273. Frankenderby am vergangenen Samstag gegen Nürnberg, als die SpVgg schon nach 34 Minuten vor den eigenen Fans mit 0:3 zurücklag und am Ende mit einem 0:4 die höchste Derbyniederlage seit 54 Jahren kassierte.

So haben die Franken nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Gefahrenzone. Kein Team lässt 2024/25 bisher mehr Torchancen zu als Fürth. Das Kleeblatt kommt auch auf den schlechtesten xGA-Wert (21,8), hat aber immerhin nur 14 Gegentore kassiert. Zu der defensiven Anfälligkeit gesellte sich immer mehr eine harmlose Offensive. Fürth kassierte zuletzt in vier Zweitliga-Spielen in Folge mindestens zwei Gegentore. In der Fremde verlor man saisonübergreifend immerhin nur eines der vergangenen sechs Auswärtsspiele (2S, 3U).

Schalke - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:1 Hannover (A), 2:2 Aarau (A), 2:2 Hertha BSC (H), 2:1 Preußen Münster (A), 3:5 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Fürth: 0:4 Nürnberg (H), 1:3 1860 München (H), 2:2 Magdeburg (A), 1:2 Fortuna Düsseldorf (H), 0:2 Greuther Fürth (A)

Letzte 5 Spiele Schalke vs Fürth: 0:2 (A), 2:2 (H), 1:2 (H), 2:0 (A), 3:3 (H)

Beide Vereine in der Schalke vs. Fürth Prognose standen sich bisher neunmal gegenüber. Dabei konnte Schalke nur zwei dieser Duelle für sich entscheiden. Ein Erfolg stammt aus der Saison 1950/51 und dem Kampf um die deutsche Meisterschaft.

Der zweite Sieg kam in der Erstliga-Spielzeit 2012/13 zustande. Nach vier Vergleichen in der 2. Bundesliga ist S04 mit zwei Remis und zwei Niederlagen noch ohne Dreier gegen die SpVgg. Beide Kräftemessen in Gelsenkirchen endeten mit einer Punkteteilung.

In den bisherigen vier Aufeinandertreffen mit Königsblau im Unterhaus traf das Kleeblatt dabei mindestens zweimal pro Spiel. Gegen die wackelige Abwehr von S04 könnte sich dieser Trend durchaus fortsetzen.

Schalke vs Fürth: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Hoffmann – Bulut, Kalas, Sanchez, Murkin – Seguin, Schallenberg – Tempelmann, Younes, Mohr – Sylla

Ersatzbank Schalke: Heekeren (Tor), Donkor, M. Kaminski, Zalazar, Grüger, Aydin, Lasme, Bachmann

Startelf Fürth: Noll – Asta, Jung, Dietz, Itter – Bansé, Müller – Green – Hrgota – Futkeu, Massimo

Ersatzbank Fürth: Körber (Tor), Mhamdi, Münz, Mustapha, Michalski, Moitka, Srbeny, Meyerhöfer, Gießelmann

Die Gastgeber müssen auf den gelbgesperrten Karaman verzichten. Mit sechs Torbeteiligungen (5 Tore, 1 Assist) ist Karaman der geteilt beste Scorer dieser Zweitliga-Saison bei Königsblau.

Dafür sind Seguin und Bachmann wieder fit. Beim Kleeblatt fehlen in der Schalke vs Fürth Prognose Calhanoglu und Consbruch.

Unser Schalke - Fürth Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Durch den Trainerwechsel bei den Gästen wird der Tipp etwas erschwert. Der neue Mann in Fürth setzt aber ähnlich wie sein Vorgänger auf schnelles Umschalten. Ob dem bisherigen Chef-Coach der U23 in der Regionalliga Bayern der Umschwung glückt, darf bezweifelt werden.

Wir erwarten stattdessen eher erste Fortschritte bei Schalke unter dem neuen Trainer. S04 kassierte in den vergangenen zwölf BL2-Heimspielen auch nur zwei Niederlagen (6S, 4U). So trauen wir den Hausherren im „Krisenduell“ mindestens einen Punkt zu. Weiße Westen werden aber auf beiden Seiten vergeblich gesucht.