Schalke - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 19.04.2025

Unser Schalke - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.04.2025 lautet: Im Vorfeld dieses Klassikers steht vor allem S04 vor einer ungewissen Zukunft. Die Situation dürfte sich im Wett Tipp heute gegen den Tabellenführer nicht verbessern.

In den letzten Jahren hatte der HSV regelmäßig im Frühling die Rückkehr in die erste Bundesliga verspielt. Nach der völlig überraschenden 2:4-Heimpleite gegen die abstiegsbedrohte Eintracht aus Braunschweig am vergangenen Freitag blühten in der Hansestadt nun wieder die alten Diskussionen auf.

Werden die Hamburger erneut von der “Frühlings-Krise” erwischt? Tabellarisch hatte die Niederlage immerhin keine großen Auswirkungen. In unserer Schalke HSV Prognose können die Männer von Coach Merlin Polzin prompt für Wiedergutmachung sorgen. Die trauen wir ihnen auch zu und spielen mit einer Quote von 2,30 bei ODDSET den Schalke HSV Wett Tipp heute “Sieg HSV & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Schalke vs HSV auf “Sieg HSV & Über 1,5 Tore”:

Schalke ist in der 2. Bundesliga noch ohne Sieg gegen den HSV

Die Hamburger sind Tabellenführer und bestes Team der Rückrunde

S04 hat nur vier Punkte aus den letzten vier Partien geholt

Schalke vs HSV Quoten Analyse:

Schalke geht auf Rang 11 in den 30. Spieltag. So ist Königsblau trotz des Heimvorteils gegen den Tabellenführer anhand der Schalke vs HSV Quoten der leichte Außenseiter. Ein Heimsieg wird mit durchschnittlichen Quoten von 3,25 belohnt.

Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Gäste bei den Sportwetten Anbietern mit deutscher Lizenz Schalke gegen HSV Wettquoten um 2,05 auf euch. Wollt ihr eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann seid ihr bei uns genau richtig.

Schalke vs HSV Prognose: Wann macht S04 den Klassenerhalt endgültig fix?

In dieser Saison hatte Schalke 04 eigentlich schon für ausreichend negative Highlights gesorgt. Am vergangenen Spieltag kam mit dem 0:2 bei Schlusslicht Regensburg aber ein weiterer Tiefpunkt hinzu. Königsblau hatte gegen den Jahn zwar viel Ballbesitz (71 Prozent), wusste mit dem Spielgerät aber überhaupt nichts anzufangen. Da die Defensive wieder mal alles andere als stabil war, im Mittelfeld die Kreativität fehlte und die Offensive erneut viel zu harmlos war, setzte es eine verdiente Pleite. So ist die anvisierte 40-Punkte-Marke weiterhin drei Zähler entfernt.

Das Polster zum Relegationsplatz beträgt neun Zähler. Aus den letzten vier Ligapartien holte S04 lediglich vier Punkte. Immerhin konnten die Knappen drei der vergangenen vier Heimspiele für sich entscheiden (1N). Im Endspurt der Saison geht es nun noch gegen fünf Teams aus den aktuellen Top 7 der Liga. 52 Gegentore reichen im Ligavergleich auch nur für Platz 15. So ist es immer wahrscheinlicher, dass sich der Verein im Sommer von Coach Kees van Wonderen trennt.

Das krachende 2:4 gegen Braunschweig hatte man in Hamburg überhaupt nicht kommen sehen. Sicher fehlten mit Hadzikadunic, Meffert und Reis gleich drei absolute Leistungsträger. Doch nur damit lässt sich dieser absolute Totalausfall nicht erklären. Coach Merlin Polzin war nach dem Schlusspfiff bemüht, die Niederlage sachlich einzuordnen und inhaltlich aufzuarbeiten. Trotz der ersten Heimniederlage seit dem April 2024 bleibt der HSV das beste Heimteam der Liga. Auch sind die Hanseaten weiterhin das beste Team der Rückrunde und stellen die beste Offensive (63).

Solche Fakten sprechen trotz des vermeintlichen Ausrutschers für unseren Schalke HSV Tipp. Und da die Kölner nicht über ein 1:1 in Fürth herauskamen, konnten die Rothosen die Tabellenführung verteidigen. Auch der Vorsprung auf Platz drei beträgt weiterhin fünf Punkte. In elf Spielen der zweiten Saisonhälfte hatte man insgesamt nur neun Gegentore kassiert. Nun trafen die Löwen aus Braunschweig bei einem Expected-Goals-Wert von 1,33 gleich viermal. Vier der fünf Saisonniederlagen setzte es allerdings auswärts.

Schalke - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:2 Regensburg (A), 2:1 Ulm (H), 3:3 Greuther Fürth (A), 1:0 Groningen (H), 1:2 Hannover (H)

Letzte 5 Spiele HSV: 2:4 Braunschweig (H), 3:0 Nürnberg (A), 0:0 Elversberg (H), 3:0 Magdeburg (A), 4:1 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Schalke vs HSV: 2:2 (A), 0:2 (H), 3:5 (A), 1:1 (A), 1:3 (H)

In unseren Datenbanken finden sich 116 Duelle zwischen beiden Vereinen. 100 davon wurden in der Bundesliga ausgetragen. Aktuell kann jede Mannschaft bei dieser Paarung 45 Siege vorweisen (26U).

Wir schauen für unsere Schalke HSV Prognose natürlich vor allem auf die Zweitliga-Duelle, die seit der Saison 2021/22 auf dem Programm stehen. Hier haben die Hamburger mit drei Siegen und zwei Remis aus fünf Spielen klar die Nase vorne.

Die beiden Heimspiele gegen die Rothosen im Unterhaus verlor S04 mit 1:3 und 0:2. Das Hinspiel in der laufenden Saison in Hamburg endete nach einer 2:0-Führung der Gastgeber mit einem 2:2.

Der letzte Erfolg der Knappen war ein 2:0 daheim in der Bundesliga im November 2017.

Beide Teams stehen bei der Chancenverwertung auf den Plätzen 2 und 3. So dürfen wir uns sicher auch auf Tore freuen. Die Quoten der Wette “Beide Teams treffen” schaffen es nicht einmal auf einen Wert von 1,50.

Für den Schalke HSV Tipp “Über 2,5 Tore” gibt es bei Betano auch nur eine Quote von 1,55. Wohl dem, der sich in diesem Zuge den aktuellen Betano Promo Code sichern kann. Es warten eine 20€-Freiwette ohne Einzahlung und ein 100%-Einzahlungsbonus bis 80€ auf euch.

Schalke vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Heekeren - Bulut, Schallenberg, M. Kaminski, Donkor - Barkok, Seguin, Aydin, Karaman, Younes - Sylla

Ersatzbank Schalke: Mi. Langer (Tor), Kalas, Sanchez, Grüger, Toure, Mohr, Ba, Hamache, Murkin, Gantenbein

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Meffert, Elfadli, S. Hefti - Hadzikadunic, Karabec, Reis - Sahiti, Selke, Dompé

Ersatzbank HSV: Mickel (Tor), Agyekum, Poreba, Stange, Baldé, Königsdörffer, Pherai, Glatzel, Schonlau, Richter

Bei Schalke hat Gantenbein seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Karius, Bachmann, Antwi-Adjei und Höjlund fallen aber weiterhin aus. Beim HSV fehlen Katterbach, Oliveira, Muheim, Soumahoro und Jatta. Reis steht nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung.

So müssen Schonlau und Poreba wieder auf die Bank. Zudem kann Coach Polzin wieder auf Hadzikadunic, Meffert und Reis setzen, was für die Schalke HSV Prognose von großer Bedeutung ist.

Unser Schalke - HSV Tipp: Sieg HSV & Über 1,5 Tore

Am Samstag muss der HSV beweisen, dass die Pleite gegen Braunschweig nur ein Ausrutscher war. Die Chancen dafür stehen unserer Meinung nach auch ganz gut. Denn einerseits trifft man auf einen Gegner, der in dieser Saison ganz viele Probleme mit sich selbst hat.

Zudem haben die Hamburger zuvor im Laufe der Spielzeit auch schon gute Reaktionen auf schlechte Leistungen oder Niederlagen gezeigt. Des Weiteren liegen die Schalker den Norddeutschen bisher in der 2. Bundesliga ganz gut. So gehen wir von einem Sieg der Gäste aus.