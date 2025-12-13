Schalke - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2025

SPORT1 Betting 13.12.2025 • 18:00 Uhr Schalke - Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | S04 mit fünftem Heimdreier in Folge?

Unser Schalke - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.12.2025 lautet: Die Knappen holen den nächsten Heimsieg. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir zudem abermals ein eher torarmes S04-Match.

Die Königsblauen sind aktuell auf bestem Wege Richtung Rückkehr in die Bundesliga. Zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde ist ihnen zumindest die Halbzeit-Meisterschaft kaum mehr zu nehmen. Mit einem Dreier aus den nächsten beiden Partien hat S04 diese sicher. In unserer Schalke Nürnberg Prognose gehen wir schon am kommenden Spieltag von drei Punkten für die Knappen aus.

Sie haben allen voran zu Hause einen Lauf und kassieren überhaupt kaum Gegentore, sodass vorne meist schon ein oder zwei Treffer zum Sieg reichen. Wir entscheiden uns daher für den Schalke Nürnberg Wett Tipp heute “Sieg Schalke & Unter 4,5 Tore” mit einer Quote von 2,06 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Schalke vs Nürnberg auf “Sieg Schalke & Unter 4,5 Tore”:

Schalke hat die letzten 4 Heimspiele alle gewonnen.

Die Knappen entschieden 6 der 7 Zweitligapartien gegen Nürnberg für sich.

In den Begegnungen der Königsblauen sind bisher die wenigsten Tore gefallen.

Schalke vs Nürnberg Quoten Analyse:

Auch die Buchmacher favorisieren in diesem Duell die Gastgeber aus Gelsenkirchen. Die Schalke Nürnberg Wettquoten in den verschiedenen Sportwetten Apps bleiben fast durchgängig unter der Marke von 1,80. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 4,60 für Wetten auf einen Auswärtssieg.

Bei der Frage, ob höchstens zwei oder doch mindestens drei Tore in der Begegnung fallen, sind sich die Bookies nicht sicher. Die Schalke Nürnberg Quoten für die Option “Über 2,5 Tore” sind bei einigen Wettanbietern sogar genauso hoch wie die Quoten für die Gegenwette.

Schalke vs Nürnberg Prognose: S04 mit nächstem Heimerfolg

Am vergangenen Wochenende gewann Schalke auch das Auswärtsspiel in Düsseldorf. Das 2:0 bei der Fortuna war bereits der elfte Dreier im 15. Zweitliga-Match dieser Spielzeit. Damit haben die Königsblauen schon jetzt einen Sieg mehr als in der gesamten Vorsaison. Die insgesamt 34 Punkte nach 15 Partien sind zudem neuer Vereinsrekord im Unterhaus.

Gutes Omen für S04: Elfmal hatte eine Mannschaft zum Vergleichszeitpunkt mindestens so viele Zähler auf dem Konto und nur in einem Fall gelang später nicht der Aufstieg in die Bundesliga. Aktuell führt das Team aus Gelsenkirchen das Tableau mit vier Zählern Vorsprung auf die SV Elversberg an.

Zu Hause kommen die Knappen in der laufenden Zweitliga-Saison auf eine 6-0-1-Bilanz. Bei 18 Punkten holten die Schalker somit im Schnitt knapp 2,6 Zähler pro Heimpartie - Liga-Bestwert. Die letzten vier Heimspiele im Unterhaus hat Königsblau alle gewonnen. Nach drei 1:0 in Serie gab es in der letzten Heimpartie ein 2:1 gegen Paderborn.

Erst vier Gegentore hat S04 in sieben Heimspielen zugelassen, auf der anderen Seite aber auch nur neun Treffer erzielt. Alle Zweitligapartien zusammengenommen sind Begegnungen der Königsblauen mit im Schnitt 1,9 Treffern (28 Tore in 15 Spielen) die torärmsten. In unserer Schalke Nürnberg Prognose gehen wir abermals von nicht allzu vielen Toren aus.

Schalke - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:0 Düsseldorf (A), 2:1 Paderborn (H), 0:0 Münster (A), 1:0 Elversberg (H), 1:2 Karlsruhe (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 2:2 Fürth (H), 0:3 Magdeburg (A), 2:0 Bielefeld (H), 2:1 Dresden (A), 2:1 Braunschweig (H)

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Nürnberg: 3:1 (H), 1:3 (A), 2:0 (H), 2:1 (A), 2:1 (A)

Die Gäste reisen mit einem 2:2 im Frankenderby gegen Fürth nach Gelsenkirchen. Zweimal haben sie im Heimspiel gegen das Kleeblatt geführt, doch beide Male hielt die Führung jeweils nur wenige Minuten. Mit der klaren 0:3-Auswärtspleite in Magdeburg am Spieltag davor holte der Club aus den letzten beiden Zweitliga-Partien nur einen Punkt.

Vor diesen beiden Begegnungen hatte er noch dreimal in Folge gewonnen. Die Schlappe an der Elbe war dabei die einzige in den letzten acht Zweitligaspielen der Franken (4S, 3U). Nur der kommende Gegner und Darmstadt verloren an den letzten acht Spieltagen ebenfalls nur einmal.

Kurios: Nach 15 Spieltagen kommt der FCN auf dieselbe 5-4-6-Bilanz wie in der Vorsaison. Dass am Sonntag ein weiterer Dreier in dieser Bilanz auftaucht, halten wir für unwahrscheinlich. Von den sechs Zweitligaspielen in dieser Saison gegen eine Mannschaft, die vor dem Spieltag auf einem der ersten acht Plätze stand, gewann der Club keines (2U, 4N).

Zudem kommt er in der laufenden Spielzeit auf eine 2-1-4-Auswärtsbilanz bei 8:12 Toren. Nur sechs Teams kassierten in der Fremde mehr Gegentreffer. Insofern rechnen wir den Gästen in unserem Schalke Nürnberg Tipp keine echten Chancen aus.

So seht ihr Schalke - Nürnberg im TV oder Stream:

14. Dezember 2025, 13:30 Uhr, Veltins Arena, Gelsenkirchen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Die Zweitliga-Partie zwischen S04 und dem FCN ist ausschließlich bei Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos zu sehen.

Der direkte Vergleich spricht in der Schalke Nürnberg Prognose klar für die Gastgeber. Von den bisherigen sechs direkten Aufeinandertreffen im Unterhaus haben die Knappen fünf gewonnen (1N). Zu Hause entschieden die Königsblauen gar die letzten sieben Pflichtspiele gegen den kommenden Gegner allesamt für sich.

Schalke vs Nürnberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Karius - Ayhan, Katic, Kurucay; El-Faouzi, Pöpperl, Wallentowitz, V. Becker, Antwi-Adjei, Karaman; Sylla

Ersatzbank Schalke: Podlech, Bachmann, Gomis, Gülasi, Porath, Matriciani, Zalazar, Sanchez

Startelf Nürnberg: Reichert - Drexler, Gruber, Lochoshvili, Yilmaz; Markhiev, F. Becker, Lubach; Justvan, Stepanov, Zoma

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia, Baack, Karafiat, Demba, Porstner, Maboulou, Scobel, Grimaldi, Janisch

Weiter zurückblickend hat S04 keines der letzten 17 Pflichtspiel-Duelle mit dem kommenden Gegner auf heimischem Rasen verloren (14S, 3U). Die letzte Heimniederlage gegen den Club gab es im September 1993. 18 aufeinanderfolgende Heimspiele gegen einen und denselben Gegner ohne Niederlage wären eingestellter Vereinsrekord.

Die letzten neun Heimsiege in der 2. Bundesliga überhaupt feierten die Knappen allesamt mit nur einem Tor Differenz. Den letzten deutlicheren Heimerfolg gab es beim 3:1 im Januar dieses Jahres - der Gegner war der FCN. Insofern finden wir es schwer, in unserem Schalke Nürnberg Tipp Argumente pro Gäste zu finden.

Unser Schalke - Nürnberg Tipp: “Sieg Schalke & Unter 4,5 Tore”

Schalke hat nicht nur die letzten sieben Heimbegegnungen mit dem FCN für sich entschieden, sondern auch die aktuell letzten vier Heimpartien in der 2. Bundesliga gewonnen. Mit einem weiteren Dreier am Sonntag sichern sich die Knappen vorzeitig zum dritten Mal in ihrer Zweitliga-Historie die Herbstmeisterschaft.

Da die Königsblauen an acht der bisherigen 15 Spieltage und damit in über der Hälfte ihrer Partien auch zu Null spielten, selbst aber auch nur 20 Treffer erzielten, was eingestellter Vereins-Negativrekord ist und historisch gesehen die zweitwenigsten Tore eines Zweitliga-Tabellenführers nach 15 Spieltagen, gehen wir bei diesem Duell keinesfalls von einem Torspektakel aus.

Unser Schalke Nürnberg Sportwetten Tipp lautet: “Sieg Schalke & Unter 4,5 Tore” mit einer Wettquote bei Bet-at-home von 2,06.