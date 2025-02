Schalke - Preußen Münster Tipp, Prognose, Quoten 28.02.25

SPORT1 Betting 27.02.2025 • 09:00 Uhr Schalke - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Rutscht S04 noch tiefer in den Keller?

Unser Schalke - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.02.2025 lautet: Königsblau steht im Heimspiel gegen den Aufsteiger unter großem Druck. Im Wett Tipp heute spricht aber fast alles für S04.

Der FC Schalke wollte die Saison 2024/25 eigentlich als Übergang nutzen und mindestens auf einem gesicherten Tabellenplatz über die Ziellinie gehen, doch Königsblau hat drei der letzten vier Liga-Spiele verloren und kann sich so einfach nicht endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden.

Das Polster auf den Relegationsrang 16 beträgt lediglich sechs Punkte. Der Direktor Profi-Fußball Youri Mulder fordert am Freitag im Heimspiel gegen den SCP eine Reaktion. Die Quoten der Schalke Preußen Münster Prognose machen den Hausherren Hoffnung. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,15 bei Betway den Schalke Preußen Münster Wett Tipp heute “Sieg Schalke & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Schalke vs Preußen Münster auf “Sieg Schalke & Über 1,5 Tore”:

Schalke ist seit 7 Zweitliga-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen

Münster konnte nur eines der letzten 9 BL2-Gastspiele für sich entscheiden

Das Hinspiel beim SCP ging mit 2:1 an Königsblau

Schalke vs Preußen Münster Quoten Analyse:

In der Tabelle liegen beide Teams gar nicht so weit auseinander. Königsblau hat nur zwei Plätze und vier Punkte Vorsprung auf die Adlerträger. Trotzdem schlagen sich die Schalke vs Preußen Münster Quoten recht deutlich auf die Seite der Hausherren.

Ein Heimsieg wird mit der Höchstquote von 1,82 belohnt. Auf der Gegenseite haben die Bookies für einen Erfolg der Gäste Schalke gegen Preußen Münster Wettquoten zwischen 4,00 und 4,40 für euch parat.

Schalke vs Preußen Münster Prognose: Schafft S04 endlich zwei Heimsiege am Stück?

Der FC Schalke wollte in der Rückrunde der laufenden Saison vor allem wieder im eigenen Stadion eine Macht werden. Das hat mit zwei Siegen gegen Nürnberg (3:1) und den KSC (2:1) bisher auch ganz gut geklappt. Allerdings setzte es am 20. Spieltag eine bittere 2:5-Heimpleite gegen Magdeburg. Da S04 aus den letzten drei BL2-Gastspielen nur einen Punkt holte und dabei auch ohne eigenen Treffer blieb, hängt Königsblau weiterhin ganz tief im Tabellenkeller fest. Zudem verlor der Absteiger schon zehn seiner 23 Saisonspiele. Das ist der zweitschwächste Wert in der Vereinsgeschichte im Unterhaus.

Zudem hat der Verein aus Gelsenkirchen nur in einer BL2-Saison mehr Gegentore nach 23 Spieltagen kassiert als in dieser Spielzeit (43). Zu Gast in Darmstadt am vergangenen Sonntag war der frühzeitigste 0:2-Rückstand der Schalker Zweitliga-Historie (nach 5 Minuten) perfekt. Von diesem Rückschlag erholten sich die Knappen nicht mehr. Nun soll der zweite Heim-Dreier in Serie folgen. Zwei Siege in der Veltins-Arena hintereinander glückten in dieser Spielzeit bisher noch nicht. Immerhin ist Schalke seit sieben Zweitliga-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (5S 2U). Die drei Heimspiele in diesem Zeitraum gewann Königsblau sogar alle ohne Gegentor. Braucht ihr vor eurem Schalke Preußen Münster Tipp noch etwas Hilfe? Wir haben alle Buchmacher in Deutschland analysiert und dabei alle Wettanbieter mit schneller Auszahlung aufgelistet.

Nach nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen stand Preußen Münster am Wochenende im Heimspiel gegen Regensburg unter Druck. Bei den Expected Goals (1,78 zu 0,45) und den Gesamtschüssen (15:8) hatten die Adlerträger am Ende die Nase vorne und feierten damit einen verdienten 2:0-Sieg. Mit diesem Sieg konnte der SCP wieder ans rettende Ufer klettern und hat einen Platz sowie zwei Punkte Vorsprung auf Rang 16. Nun will der Aufsteiger erstmals zwei Siege in Folge in dieser BL2-Saison einfahren.

In der Fremde konnten die Adlerträger allerdings lediglich eines der letzten neun Gastspiele in der Liga für sich entscheiden (4U, 4N). Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann kommt auf den zweitniedrigsten Ballbesitz-Anteil (40,8 Prozent) und die zweitwenigsten Pässe pro Spiel (318). Beide Zahlen unterbietet im Unterhaus lediglich Regensburg. 26 Tore reichen im Ligavergleich auch gerade mal für Platz 15. Dafür stehen die Preußen bei den Expected-Goals-Against (29,7) auf Platz 6 und den Gegentoren (32) auf Rang 7.

Schalke - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:2 Darmstadt (A), 2:1 Karlsruher SC (H), 0:1 Köln (A), 2:5 Magdeburg (H), 3:1 Nürnberg (H)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 2:0 Regensburg (H), 0:2 Paderborn (A), 1:2 Hamburger SV (H), 1:2 Kaiserslautern (A), 2:2 Hannover (A)

Letzte 5 Spiele Schalke vs Preußen Münster: 2:1 (A), 3:0 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 0:1 (H)

Beide Vereine standen sich schon in 37 Pflichtspielen gegenüber. Ein Großteil dieser Duelle (30) entfällt auf die Oberliga zwischen 1948 und 1963. Diese Vergleiche haben für unsere Schalke Preußen Münster Prognose natürlich keine Bedeutung.

In dieser Saison spielen beide Mannschaften auch erstmals seit der Spielzeit 1990/91 in einer gemeinsamen Liga. Das Hinspiel am 7. Spieltag gewann S04 mit 2:1 in Münster. Die Gäste hatten die Partie durch einen Doppelpack von Moussa Sylla gedreht.

In den elf Heimspielen von S04 in dieser Saison sind schon 50 Treffer gefallen. Auch am Freitag rechnen wir in Gelsenkirchen wieder mit ein paar Toren. Für den Schalke Preußen Münster Tipp “Über 2,5 Tore” gibt es bei NEO.bet eine Quote von 1,74.

Schalke vs Preußen Münster: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Heekeren - Gantenbein, Schallenberg, M. Kaminski, Murkin - Bachmann, Seguin, Aydin, Barkok, Younes - Ba

Ersatzbank Schalke: Karius, Langer (Tor), Sanchez, Bayindir, Donkor, Antwi-Adjei, Kalas, Karaman, Mohr, Bulut

Startelf Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Scherder, Koulis, Frenkert - Bazzoli, Hendrix, Pick, D. Kinsombi, M. Lorenz - Amenyido

Ersatzbank Preußen Münster: M. Behrens (Tor), Bolay, Deters, Steinfeldt, Fridjonsson, Bouchama, Preißinger, Kyerewaa, Schad, Kirkeskov, Paetow, Mees

Bei unserer Schalke Preußen Münster Prognose werfen wir natürlich auch einen Blick auf die Personalien. Grüger fehlt den Hausherren nach seiner Gelb-Roten-Karte. Zudem verpassen Zalazar, Hamache, Amoussou-Tchibara, Höjlund und Sylla die Partie. Karaman, Bulut und Mohr dürften nach Erkrankungen wieder im Kader stehen.

Bei den Gästen kehren mit Kirkeskov, Paetow und Mees gleich drei Spieler nach einer Gelbsperre zurück. So fallen nur Batmaz und Nemeth aus.

Unser Schalke - Preußen Münster Tipp: Sieg Schalke & Über 1,5 Tore

Die Schalker müssen eine Reaktion zeigen, das trauen wir S04 auch zu, denn einerseits kann Königsblau eine gute Zweitliga-Bilanz gegen Aufsteiger vorweisen, andererseits ist die jüngste Formkurve von Münster nicht wirklich überzeugend.

In der Fremde haben die Preußen an den vergangenen neun Spieltagen auch nicht wirklich viele Punkte sammeln können. Des Weiteren kann Coach Kees van Wonderen wieder auf wichtige Spieler wie Karaman, Bulut und Mohr setzen.