Schottland - Kroatien Tipp, Prognose, Quoten | 15.11.2024

Schottland - Kroatien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wann startet Zlatko Dalic den Umbruch?

Unser Schottland - Kroatien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 15.11.2024 lautet: Mit einem Sieg stehen die Chancen für Kroatien gut, erneut das Viertelfinale der Nations League zu erreichen. Im Wett Tipp heute verhindern die Karierten auf jeden Fall eine Niederlage.

Als sicherer Sieger gilt Kroatien bei den Buchmachern noch nicht. In der Schottland Kroatien Prognose erreichen beide Mannschaften mindestens eine Siegquote von 2,00. Die Bravehearts holten am vergangenen Spieltag ihren ersten Punkt in der Gruppenphase (0:0 vs. Portugal) und haben ein ähnliches Szenario für den anstehenden Spieltag im Hinterkopf.

Kroatien konnte in der Nations League A Gruppe 1 bislang nur teilweise überzeugen, gewann jedoch zumindest den ersten Vergleich gegen Schottland (2:1). In unserem Schottland Kroatien Wett Tipp heute gehen wir auf Nummer sicher und spielen eine Quote von 1,73 bei Intertops auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Schottland vs Kroatien auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Schottland gewann seit September 2023 nur eines von 16 Länderspielen.

Kroatien hat erst 4,4 erwartbare Gegentore zugelassen (5.).

Schottland erzielte bislang nur 2,9 erwartbare Tore (13.).

Schottland vs Kroatien Quoten Analyse:

Die Bravehearts kassierten in ihren drei vorangegangenen Gruppenspielen maximal zwei Gegentore und konnten zuletzt sogar ein 0:0 gegen Portugal erkämpfen. Als Außenseiter werden die Gastgeber in den Schottland Kroatien Quoten dennoch gesehen.

Gleichzeitig verteilen die Buchmacher in ihren Sportwetten Apps überraschend hohe Schottland Kroatien Wettquoten für beide Teams. Die Hausherren können mit einem Sieg den knapp 3,50-fachen Gewinn einbringen. Kroatien könnte mit Siegquoten von über 2,10 ein Fall für diesen Bet365 Angebotscode werden.

Schottland vs Kroatien Prognose: Ein überfälliger Umbruch

Die goldene Generation der Karierten neigt sich dem Ende zu. So ganz will sich Zlatko Dalic dieser Tatsache aber noch nicht beugen. Weiterhin vertraut der Gäste-Trainer alternden Stars wie Luka Modric (39), Ivan Perisic (35) und Andrej Kramaric (33).

Natürlich haben diese Spieler immer noch ein gewisses Niveau, doch dominant trat Kroatien schon seit einigen Monaten nicht mehr auf. Die Karierten erspielten sich bislang nur 4,9 erwartbare Tore (10.) und zählen zu den schwächeren Offensiven der Nations League A.

Immerhin funktioniert das 3-4-3-System von Dalic immer noch gegen den Ball. Nur 4,4 erwartbare Gegentore lassen die Gäste als eine Top-5-Verteidigung in Erscheinung treten.

Der anstehende Vergleich im Schottland gegen Kroatien Tipp sollte der kroatischen Hintermannschaft liegen. Vorne sind die Bravehearts ungefährlich, erzielten bisher nur 2,9 erwartbare Tore (13.) und gaben nur 2,3 Torschüsse pro Spieltag ab (13.).

Schottland - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schottland: 0:0 Portugal (H), 1:2 Kroatien (A), 1:2 Portugal (A), 2:3 Polen (H), 0:1 Ungarn (H).

Letzte 5 Spiele Kroatien: 3:3 Polen (A), 2:1 Schottland (H), 1:0 Polen (H), 1:2 Portugal (A), 1:1 Italien (H).

Letzte 5 Spiele Schottland vs. Kroatien: 1:2 (A), 1:3 (A), 2:0 (H), 1:0 (A), 1:1 (H).

Zudem wird Angreifer Che Adams voraussichtlich nicht für diese Begegnung zur Verfügung stehen, was der Mannschaft von Steve Clark zusätzliche Probleme bereiten dürfte.

Das 0:0 am letzten Spieltag gegen Portugal konnte zwar als Erfolg gewertet werden, war bisher jedoch der einzige Punktgewinn während dieser Gruppenphase.

Siege sind in den Köpfen der Hausherren nicht mehr als eine verblasste Erinnerung. Schottland gewann seit September 2023 nur eine von 16 Begegnungen. Darüber hinaus war die EM-Teilnahme eine Offenbarung der Defizite der Clark-Elf (1U, 2N).

Das Tor der Hausherren hütet weiterhin ein altgedienter Schlussmann. Craig Gordon ist mittlerweile 41 Jahre alt und dennoch die erste Wahl bei Steve Clark. Seine gezeigten Leistungen rechtfertigen das zumindest noch, deshalb ist er auch in der Schottland vs Kroatien Prognose gesetzt.

Gordon hielt 77,8 Prozent der Bälle, die auf sein Gehäuse geflogen sind (3) und verhinderte in vier Nations-League-Partien 1,1 Gegentore (2.).

So seht ihr Schottland - Kroatien im TV oder Stream:

15. November 2024, 20:45 Uhr, Hampden Park, Glasgow.

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Zeigt der schottische Schlussmann erneut eine großartige Vorstellung, ist auch eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ im Spiel denkbar.

In Verbindung mit diesem Betano Bonus könnt ihr für diesen Schottland Kroatien Tipp eine Quote von 1,85 erhalten, die wir erwähnenswert finden. Bis jetzt erspielten sich beide Auswahlmannschaften jeweils nur sechs Großchancen in vier Partien (10.).

Schottland vs Kroatien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schottland: Gordon - Ralston, Souttar, Hanley, Robertson, McLean, Gilmour, Christie, McTominay, Doak, Dykes

Ersatzbank Schottland: McCracken, McCrorie, MacKenzie, Porteous, Lindsay, Devlin, Barron, Irving, Morgan, Gauld, Nisbet

Startelf Kroatien: Labrovic - Gvardiol, Erlic, Sutalo, Perisic, Sucic, Modric, Sosa, Baturina, Matanovic, Kramaric

Ersatzbank Kroatien: Ivusic, Caleta-Car, Jakic, Mario Pasalic, Marco Pasalic, Orsic, Petkovic, Ivanusec, Pjaca

Zuletzt blieben die positiven Resultate auch bei den Kroaten immer häufiger aus. Die Dalic-Elf gewann nur zwei ihrer sieben vorangegangenen Begegnungen, verlor aber ebenso nicht mehr als zwei Partien.

Das 3:3 gegen Polen lag deutlich über den erwartbaren Toren der Begegnung (1,27:1,27 xG) und sollte euch nicht von einer Wette auf „Unter 3,5 Tore“ abhalten.

Unser Schottland - Kroatien Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Von beiden Mannschaften erwarten wir in der Schottland vs. Kroatien Prognose nicht unbedingt ein offensiv geführtes Spiel. Schottland hat im Angriff noch kein gutes Bild abgegeben und ist eher darauf aus, die gefährlichen Räume rund um den eigenen Strafraum abzusichern. Kroatien machte an den bisherigen Spieltagen meist nur das Nötigste.