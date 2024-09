Schottland - Polen Tipp, Prognose & Quoten | 05.09.2024

SPORT1 Betting 04.09.2024 • 11:00 Uhr Schottland - Polen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Welches Team kann den Negativ-Trend beenden?

Unser Schottland - Polen Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 05.09.2024 lautet: Beide Nationen wussten bei der EM in Deutschland zuletzt nicht zu überzeugen und gelten auch in der Nations League eher als Außenseiter auf den Gruppensieg. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu einem Kräftemessen auf Augenhöhe.

Bei beiden Mannschaften kriselte es zuletzt gehörig. Sowohl die Schotten als auch die Polen konnten im Zuge der Euro 2024 keines ihrer drei Gruppenspiele siegreich gestalten und durften bereits nach der Vorrunde die Koffer packen. Dennoch hielten die Verantwortlichen weiterhin an den Trainern fest und wollen den Aufwärtstrend in der Schottland Polen Prognose einleiten. Dazu kommt die UEFA Nations League gerade recht, wenngleich die Konkurrenz mit Portugal und Kroatien in der Gruppe 1 Division A sehr stark ist.

In unserem Schottland Polen Wett Tipp heute legen wir uns auf keinen Favoriten fest, trauen aber beiden Mannschaften mindestens einen Treffer zu. Für „Beide Teams treffen“ gewährt Betano eine Quote von 1,85.

Darum tippen wir bei Schottland vs Polen auf „Beide Teams treffen“:

Die Schotten haben in den 58 Spielen unter Trainer Steve Clarke 92 Tore geschossen und legten einen gewissen Offensivdrang an den Tag.

Polen traf in jedem EM-Gruppenspiel.

5 der letzten 6 direkten Aufeinandertreffen beider Nationen brachten Tore auf beiden Seiten mit sich.

Schottland vs Polen Quoten Analyse:

Die Wettanbieter legen sich am Wettmarkt „1x2″ auf keinen Favoriten fest und offenbaren recht ausgeglichene Schottland Polen Quoten. Diese bewegen sich beim Heimsieg um die 2,40 und für den Auswärtstriumph wird teilweise der dreifache Wetteinsatz geboten.

Als sehr interessant könnte sich eine Wette auf das Remis herausstellen. Die letzten drei Paarungen führten zu einer Punkteteilung. Ein erneutes Unentschieden wird mit mehr als dem dreifachen Wetteinsatz vergütet, könnte aber aufgrund eines erhöhten Verlustrisikos mit einer Freiwette ohne Einzahlung abgesichert werden.

Entgegen unserer Prognose gehen die Bookies von einem defensiv geführten Match aus und bieten für drei oder mehr Tore Schottland Polen Wettquoten jenseits der 2,00 an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schottland vs Polen Prognose: Kann diesmal ein Gewinner ermittelt werden?

Sonderbar große Chancen auf ein Weiterkommen haben sich die Schotten bei der EURO 2024 nicht ausgerechnet. Bereits am ersten Spieltag wurden mit einem 1:5 gegen Gastgeber Deutschland jegliche Hoffnungen im Keim erstickt. Auch die kommenden beiden Spieltage gegen die Schweiz (1:1) und Ungarn (0:1) führten zu keinem Erfolgserlebnis und ließen letztlich die Bravehearts, wie die Recken aus dem Norden Großbritanniens auch genannt werden, als Gruppenletzter ausscheiden.

Trotzdem verpasste die Offensive lediglich beim 0:1 gegen Ungarn einen eigenen Treffer. Die Defensive musste sich zudem sieben Gegentore in drei Vorrundenspielen ankreiden lassen und stand alles andere als sicher.

Auch in der Nations League wird Schottland voraussichtlich nicht viel bewegen. In der Division A gibt es nämlich mit Ungarn, Bosnien-Herzegowina und Israel nur drei Mannschaften, die einen noch niedrigeren Kader-Marktwert (190,8 Millionen Euro) aufzeigen.

Im FIFA-Ranking sind die Schotten auf dem 48. Platz anzutreffen und spielen somit keine tragende Rolle im Weltfußball. Die großen internationalen Erfolge blieben somit aus.

Schottland - Polen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schottland: 0:1 Ungarn (A), 1:1 Schweiz (A), 1:5 Deutschland (A), 2:2 Finnland (H), 2:0 Gibraltar (A).

Letzte 5 Spiele Polen: 1:1 Frankreich (A), 1:3 Österreich (A), 1:2 Niederlande (A), 2:1 Türkei (H), 3:1 Ukraine (H).

Letzte Spiele Schottland vs. Polen: 1:1 (H), 2:2 (H), 2:2 (A), 1:0 (A), 1:1 (A).

Ähnlich schwach wie die Schotten agierten auch die Polen bei der EM-Endrunde in Deutschland. Mit Frankreich, den Niederlanden und Österreich galt es in der Gruppe D aber kaum lösbare Aufgaben zu meistern. Die polnische Nationalelf startete mit einem 1:2 gegen die Niederländer ins Turnier und musste am zweiten Spieltag gegen Österreich ein 1:3 hinnehmen. Einziger Lichtblick war das 1:1-Remis zum krönenden Abschluss gegen Frankreich. Der eine erbeutete Punkt konnte das Ausscheiden als Gruppen-Schlusslicht aber nicht verhindern.

Auffällig ist jedoch, dass alle drei Gruppenspiele zu beiderseitigen Toren führten. Die Offensive um den einstigen Superstar Robert Lewandowski ist durchaus gefürchtet und immer für einen Treffer zu haben. Defensiv stand Polen bei der EM 2024 nicht sicher und musste sich sechs Gegentore ankreiden lassen.

Im FIFA-Ranking sind die Recken von Trainer Michal Probierz in der Schottland Polen Prognose satte 20 Plätze vor den Schotten anzutreffen und zeichnen sich durch einen Kader-Marktwert von 213,9 Millionen Euro aus. Ähnlich wie die Bravehearts konnten die Polen mal abgesehen vom Olympiasieg 1972 auf internationaler Ebene keinen großen Titel holen.

5 Euro Freiwette für den Schottland Polen Tipp gefällig? Der CrazyBuzzer Einzahlungsbonus macht‘s möglich. Einfach registrieren und 5 Euro Freebet abstauben. Zudem verdoppelt der Bookie mit deutscher Lizenz die erste Einzahlung bis zu 100 Euro.

So seht ihr Schottland - Polen im TV oder Stream:

05. September 2024, 20:45 Uhr, Hampden Park, Glasgow, Schottland

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Sofern das Interesse besteht, Spiele der UEFA Nations League ohne deutsche Beteiligung zu verfolgen, führt kein Weg an einem DAZN-Abo vorbei. Der Streaming-Dienstleister hat sich nämlich die TV-Rechte für die Übertragung des Turniers gesichert.

Lediglich Begegnungen mit deutscher Beteiligung sind im deutschen Free-TV (ZDF oder RTL) verfügbar.

Schottland vs Polen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schottland: Gunn - Johnston, Hanley, McKenna - Ralston, Christie, Gilmour, Robertson, McGinn, McTominay - Adams

Ersatzbank Schottland: Clark, Kelly, Cooper, McCrorie, Armstrong,, Taylor, Forrest, Jack, McLean, Morgan, Conway, Shankland

Startelf Polen: Skorupski - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Moder, Zalewski, S. Szymanski, Zielinski, Urbanski - Lewandowski

Ersatzbank Polen: Bulka, Bereszynski, Puchacz, Salamon, Walukiewicz, Grosicki, Skoras, Swiderski, Piotrowski, Romanczuk, Slisz, D. Szymanski, Buksa, Piatek

Spielerisch dürften beide Trainer nach dem schwachen Abschneiden bei der EURO 2024 vielleicht die eine oder andere Veränderung im Team vornehmen. Es bleibt abzuwarten, welche Feinabstimmungen es gibt.

Beide Konkurrenten verfügen über das eine oder andere Talent in den eigenen Reihen. Dennoch muss fairerweise erwähnt werden, dass die Qualität im Kader bei weitem nicht ausreicht, um gegen die Spitzenteams in Europa zu bestehen. Eine Tatsache, die sich bei der EM deutlich zeigte. Mit Verletzungen haben sowohl die Schotten als auch die Polen nicht zu kämpfen.

Unser Schottland - Polen Tipp: Beide Teams treffen

Wie bereits eingangs erwähnt, fällt es uns schwer, uns auf einen Favoriten bei diesem Kräftemessen festzulegen. Beide Teams wollen erfolgreich ins Turnier starten und sind nach den enttäuschenden Leistungen bei der EM 2024 um Wiedergutmachung bemüht.

Wir rechnen mit einem engen Match, das zu Toren auf beiden Seiten führt. Der Direktvergleich gibt uns recht, fünf der letzten sechs Kräftemessen brachten beiderseitige Treffer mit sich.