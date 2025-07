Schweden - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 12.07.2025

SPORT1 Betting 10.07.2025 • 12:36 Uhr Schweden - Deutschland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Frauen EM Wette | Beenden beide Mannschaften ihre Gruppenphase ohne Niederlage?

Unser Schweden - Deutschland Sportwetten Tipp zum Frauen EM Spiel am 12.07.2025 lautet: Im Wett Tipp heute verpassen die DFB-Frauen einen Sieg und arrangieren sich mit dem zweiten Platz in der Gruppe C.

Als übergreifendes Thema der bisherigen Amtszeit von Christian Wück empfiehlt sich weiterhin die fehlende Konstanz. Resilienz und Widerstandsfähigkeit sind dagegen Aspekte, mit denen die deutschen Fußballerinnen zuletzt gepunktet haben. In der Schweden Deutschland Prognose verpassen die DFB-Frauen jedoch erstmals einen Sieg bei dieser Europameisterschaft.

Ebenso wie die Schwedinnen haben die Rekord-Europameisterinnen (8 Titel) ihre beiden bisherigen Auftritte gewonnen. Etwas überzeugender sind jedoch die Leistungen der Blau-Gelben gewesen, was uns zum Schweden Deutschland Wett Tipp heute führt. Bei Betano wählen wir die Wette “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore” zu einer Quote von 2,15.

Darum tippen wir bei Schweden vs Deutschland auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Die Schwedinnen haben die wenigsten erwartbaren Gegentore im laufenden Turnier zugelassen (0,7 xGA).

Die Blau-Gelben beendeten 4 ihrer letzten 5 Länderspiele ohne Gegentreffer.

Die Schwedinnen haben 12 ihrer 13 vorangegangenen Länderspiele mit “Unter 1,5 Gegentoren” beendet.

Schweden vs Deutschland Quoten Analyse:

Das Weiterkommen ist beiden Auswahlmannschaften nicht mehr zu nehmen. Auf dem Spiel steht einzig und allein der Gruppensieg, auf den die DFB-Frauen laut den Schweden Deutschland Wettquoten wohl keine schlechten Chancen haben.

Vorsicht ist in Bezug auf die Schweden Deutschland Quoten jedoch geboten, denn beide Mannschaften bringen euch für einen Sieg mehr als den 2,20-fachen Gewinn. Managen lässt sich dieses Risiko mit einer Wette ohne Einzahlung.

Schweden vs Deutschland Prognose: Welcher Blickwinkel soll es sein?

Historisch gesehen sind die deutschen Fußballerinnen in einer EM-Gruppenphase kaum zu schlagen. Von ihren 23 vorangegangenen EM-Gruppenspielen haben die DFB-Frauen nur eine einzige Paarung verloren (18S, 4U).

Zudem sind die achtfachen Europameisterinnen zum fünften Mal in der Geschichte mit zwei aufeinanderfolgenden Siegen in eine EM-Endrunde gestartet (2001, 2005, 2009, 2022, 2025). Eine dritten Sieg in Folge schließen wir im Schweden vs. Deutschland Tipp allerdings aus.

Die ersten beiden Begegnungen bei dieser Europameisterschaft haben die altbekannten Themen der noch nicht allzu lang währenden Amtszeit von Christian Wück wieder zum Vorschein gebracht.

Den Adlerträgerinnen fehlt es an Konstanz, oft sogar innerhalb einer einzigen Paarung. Darüber hinaus fehlt es in der Hintermannschaft teilweise an der benötigten Abstimmung, was nach dem Ausfall von Kapitänin Giulia Gwinn wohl ein Problem bleiben wird, zumindest laut unserer Schweden gegen Deutschland Prognose.

Schweden - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweden: 3:0 Polen (A), 1:0 Dänemark (A), 2:0 Norwegen (A), 6:1 Dänemark (H), 0:0 Italien (A).

Letzte 5 Spiele Deutschland: 2:1 Dänemark (H), 2:0 Polen (H), 6:0 Österreich (A), 4:0 Niederlande (H), 6:1 Schottland (H).

Letzte 5 Spiele Schweden vs. Deutschland: 0:0 (A), 0:1 (A), 2:1 (A), 1:2 (H), 0:0 (A).

Regelmäßig muss Christian Wück in der Halbzeit reagieren und seine Mannschaft eine unsaubere erste Halbzeit danach geradebiegen. Seit seinem Amtsbeginn hat die Wück-Elf in den ersten 45 Minuten wesentlich schlechter abgeschnitten (17:9 Tore) als nach dem Pausentee (25:3 Tore).

Einen schwachen Beginn dürfen sich die deutschen Fußballerinnen gegen die starke Truppe aus Skandinavien eigentlich nicht erlauben. Schließlich haben die Blagult in vier ihrer fünf vorangegangenen Länderspiele keinen Gegentreffer kassiert.

Mehr als ein Gegentor haben die Tabellenführerinnen der Gruppe C nur in einem ihrer letzten 13 Länderspiele zugelassen. Ihre Verteidigung ist nochmal schwerer zu knacken als die der beiden anderen Gruppengegnerinnen.

Das bekommen auch die DFB-Frauen im Schweden - Deutschland Tipp zu spüren. Unter allen teilnehmenden Mannschaften dieser Europameisterschaft haben die Spielerinnen von Peter Gerhardsson die wenigsten erwartbaren Gegentore zugelassen (0,7 xGA).

Der Wert der Wück-Auswahl ist zwar ebenfalls tragfähig (1,4 xGA) verglichen mit den Kontrahentinnen vor dem abschließenden Spieltag aber doppelt so hoch und das gegen dieselbe Konkurrenz.

So seht ihr Schweden - Deutschland im TV oder Stream:

12. Juli 2025, 21 Uhr, Stadion Letzigrund, Zurüch

Übertragung TV: ZDF

Übertragung Stream: ZDF

Zusätzlich haben die Blau-Gelben mehr erwartbare Tore (6,1 xG) als die DFB-Frauen (5,5 xG) erzielt. Eine solche Formstärke hat sich schon im Vorfeld der Europameisterschaft angedeutet.

Aktuell weisen die Skandinavierinnen eine Serie von drei Zu-Null-Siegen in Folge auf und haben vier ihrer letzten fünf Paarungen gewonnen (1U). Das Torverhältnis aus diesen Begegnung ist beeindruckend (12:1).

Schweden vs Deutschland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schweden: Falk - Lundkvist, Björn, Ilestedt, Nilden - Angeldai, Olme - Kaneryd, Asllani, Janogy - Blackstenius

Ersatzbank Schweden: Holmgren, Enblom, Sembrant, Andersson, Rolfö, Eriksson, Holmberg, Bennison, Blomqvist, Jakobsson, Wangerheim, Hurtig

Startelf Deutschland: Berger - Wamser, Minge, Knaak, Linder - Senss, Nüsken - Brand, Dallmann, Bühl - Schüller

Ersatzbank Deutschland: Mahmutovic, Johannes, Kett, Hendrich, Kleinherne, Freigang, Däbritz, Lohmann, Cerci, Hoffmann, Zicai

Hinzu kommt, dass die schwedischen Fußballerinnen seit 14 Länderspielen (10S, 4U) nicht mehr bezwungen worden sind. Des Weiteren haben die Gerhardsson-Spielerinnen neben England als einziges Team bei den drei vorangegangenen Major-Turnieren mindestens das Halbfinale erreicht.

Möglicherweise habt ihr dennoch Bedenken, dass die Offensive der DFB-Frauen ihr bestes Gruppenspiel anbietet. Immerhin haben die Adlerträgerinnen in ihren acht vorherigen Auftritten je "Über 1,5 Tore" erzielt.

Unser Schweden - Deutschland Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Wir schreiben den schwedischen Fußballerinnen am letzten Spieltag einen leichten Vorteil zu, auch wenn die DFB-Frauen möglicherweise auf dem Weg sind, die Mentalität einer Turniermannschaft zu entwickeln. Wir erwarten eine enge Partie, in der die Defensive der Skandinavierinnen die Hauptrolle einnimmt.