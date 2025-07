Schweden - England Tipp, Prognose & Quoten | 17.07.2025

SPORT1 Betting 16.07.2025 • 14:00 Uhr Schweden - England Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Frauen-EM Wette | Bleibt der Titelverteidiger im Rennen?

Unser Schweden - England Sportwetten Tipp zum Frauen-EM Spiel am 17.07.2025 lautet: Die “Blagult” geht mit einer tollen Form und viel Selbstvertrauen ins Viertelfinale. Im Wett Tipp heute droht gegen den amtierenden Europameister aber trotzdem das Aus.

Titelverteidiger England hatte mit dem 1:2 gegen Frankreich im ersten Spiel der Gruppe D einen Fehlstart in die Europameisterschaft 2025 hingelegt. Danach zeigte die FA-Auswahl aber beim 4:0 gegen die Niederlande und dem 6:1 gegen Wales ihre ganze Klasse und zog problemlos ins Viertelfinale ein.

Dort kommt es nun zur Neuauflage des Halbfinals der EM 2022. Damals hatten sich die “Lionesses” mit 4:0 gegen die “Blagult” durchgesetzt. Auch bei dieser Schweden England Prognose geht der Titelverteidiger als Favorit ins Spiel. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Betway den Schweden England Wett Tipp “England kommt weiter”.

Darum tippen wir bei Schweden vs England auf “England kommt weiter”:

England ist der Titelverteidiger bei der EM 2025

Die Löwinnen haben in der Vorrunde elf Tore erzielt

Bei der EURO 2022 verloren die “Blagult” dieses Duell im Halbfinale klar mit 0:4

Schweden vs England Quoten Analyse:

Schaut man vor dem zweiten Viertelfinale auf die FIFA-Weltrangliste, treffen hier auf den Plätzen 5 und 6 zwei Nachbarn aufeinander. So haben die “Löwinnen” hier nur einen minimalen Vorteil.

Trotzdem fällt der Unterschied bei den Schweden vs England Quoten der Buchmacher, die euch immer wieder auch mal Wetten ohne Einzahlung zur Verfügung stellen, recht deutlich aus.

Mehr als eine 2,05 ist für einen Sieg des Titelverteidigers in der regulären Spielzeit aktuell nicht drin. Auf der Gegenseite wird ein Weiterkommen der “Blagult” nach 90 Minuten mit Schweden gegen England Wettquoten zwischen 3,40 und 4,00 bezahlt.

Schweden vs England Prognose: Kann die “Blagult” ihre Serie ausbauen?

Als eines von vier Teams hat Schweden bei der EM 2025 alle drei Vorrundenspiele gewonnen. Hier sticht natürlich vor allem das 4:1 gegen Deutschland im letzten Gruppenspiel heraus. Im siebten Duell gegen die DFB-Auswahl bei einer Europameisterschafts-Endrunde konnten die “Blagult” endlich den ersten Sieg feiern. Zudem waren die Skandinavierinnen die erste Mannschaft, die bei einer EURO vier Tore gegen ein deutsches Damen-Team erzielen konnte. Bei dem klaren Erfolg waren die Frauen von Coach Peter Gerhardsson dabei aber gar nicht so extrem stark.

Torchancen wurden vergeben, viele Pässe kamen nicht an und die stark veränderte Abwehr wirkte vor allem zu Beginn überfordert. Doch mit einem großen Zusammenhalt, mit 60 Minuten Überzahl sowie einer guten Konter-Taktik gegen die hochstehenden deutschen Außenverteidigerinnen war der Erfolg am Ende hochverdient. Zuvor hatte Schweden mit dem 1:0 gegen Dänemark und dem 3:0 gegen Polen zwei “Weiße Westen” gesammelt, was der Bestwert beim Turnier ist. Die SvFF-Auswahl steht aber lediglich auf Platz 7 bei der Passgenauigkeit (80%) und hat bisher die meisten Fouls begangen (35).

Im Auftaktspiel der EM 2025 gegen Frankreich setzte die englische Nationaltrainerin Sarina Wiegman gleich auf zehn Spielerinnen, die bereits vor drei Jahren bei der Heim-EM den Titel feiern durften. Doch am Ende setzte es für die Löwinnen die erste Pleite bei einer Europameisterschaft seit dem Halbfinale 2017. Im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande nahm Wiegman dann die richtigen Anpassungen in der Startelf vor. Das 4:0 gegen die KNVB-Auswahl war am Ende vielleicht Englands beeindruckendste Leistung in der Ära unter der aktuellen Trainerin.

Und auch im letzten Gruppenspiel ließ der Titelverteidiger mit dem 6:1 gegen Wales keine Zweifel aufkommen und sicherte sich souverän den zweiten Platz in der Gruppe D. Mit 11 Toren stellen die “Lionesses” die zweitbeste Offensive hinter Spanien (14). Vor allem Alessia Russo von CL-Sieger Arsenal steht schon bei drei Vorlagen und einem Treffer. Zum dritten Mal in Folge hat die englische Frauen-Nationalmannschaft bei einer EM-Gruppenphase zehn oder mehr Tore erzielt. Das gelang noch keinem anderen Team. Diese Torgefährlichkeit spielt auch bei unserem Schweden England Tipp eine große Rolle.

Schweden - England Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweden: 4:1 Deutschland (H), 3:0 Polen (A), 1:0 Dänemark (A), 2:0 Norwegen (A), 6:1 Dänemark (H)

Letzte 5 Spiele England: 6:1 Wales (H), 4:0 Niederlande (H), 1:2 Frankreich (A), 7:0 Jamaika (H), 1:2 Spanien (A)

Letzte 5 Spiele Schweden vs England: 0:0 (H), 1:1 (A), 0:4 (A), 2:1 (A), 2:0 (A)

Für unsere Schweden England Prognose müssen wir natürlich einen ausführlichen Blick auf den direkten Vergleich werfen. Von 18 Duellen gegen Schweden konnte England lediglich vier für sich entscheiden.

Hinzu kommen sechs Remis und acht Erfolge für die “Blagult”. Die letzten Aufeinandertreffen stammen aus der Quali für die EM 2025. Hier gab es in zwei Partien keinen Sieger.

Wie schon erwähnt, bestritten beide Nationen bei der letzten EURO auch das Halbfinale. Bei großen Turnieren haben die Skandinavierinnen mit fünf Siegen zu zwei Niederlagen (1U) ebenfalls die Nase vorne.

Die Buchmacher, unter denen sich auch Wettanbieter ohne Steuer befinden, sind sich, was die Anzahl der Treffer im Viertelfinale angeht, noch etwas unsicher. Während der Schweden England Tipp “Beide Teams treffen” leicht die Nase vorne hat, sprechen sich die Bookies eher für die Wette “Unter 2,5 Tore” aus.

Die Löwinnen waren aber in der Vorrunde sehr torgefährlich. Zudem treffen am Donnerstag in Zürich Weltklasse-Angreiferinnen wie Alessia Russo und Stina Blackstenius (beide Arsenal) aufeinander. Für den Tipp “Über 2,5 Tore” gibt es bei Bet365 eine Quote von 2,05. Noch besser spielt sich die Wette in Kombination mit dem aktuellen Bet365 Angebotscode.

So seht ihr Schweden - England im TV oder Stream:

17. Juli 2025, 21 Uhr, Letzigrund, Zürich

Übertragung TV: ARD

Übertragung Stream: ARD

ARD und ZDF haben die exklusiven Verwertungsrechte an allen Spielen der UEFA Frauen-EM 2025 erworben. So sind alle 31 Partien im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen. Das Duell zwischen Schweden und England, welches am Donnerstag um 21 Uhr im Letzigrund von Zürich angepfiffen wird, wird bei der ARD übertragen.

Schweden vs England: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schweden: Falk - Holmberg, Björn, Eriksson, J. Andersson - Angeldahl, Bennison, Rytting Kaneryd, Asllani, Rolfö - Blackstenius

Ersatzbank Schweden: Enblom (Tor), Holmgren (Tor), Ilestedt, Lundkvist, Nilden, Blomqvist, Jakobsson, Janogy, Sembrant, Hurtig, Wangerheim, Zigiotti

Startelf England: Hampton - Bronze, Williamson, Carter, Greenwood - Walsh, Toone, Stanway, James, Hemp - Russo

Ersatzbank England: Keating, Moorhouse (Tor), Le Tissier, Morgan, Wubben-Moy, Clinton, Agyemang, Mead, Park, Kelly, Beever-Jones, Charles

Beide Trainerinnen können am Donnerstag im Viertelfinale auf ihre A-Elf zurückgreifen. So spielt die Personalsituation für unsere Schweden England Prognose nicht wirklich eine größere Rolle.

Unser Schweden - England Tipp: England kommt weiter

Schweden hat eine starke Vorrunde gespielt und geht mit einer tollen Ungeschlagen-Serie (11 Spiele) ins Viertelfinale. So darf England die “Blagult” sicher nicht unterschätzen. Vor allem, da auch der direkte Vergleich den Skandinavierinnen Hoffnung macht.

Zudem haben die Blau-Gelben zum zweiten Mal in ihrer EM-Geschichte eine Vorrunde mit der Maximalpunktzahl abgeschlossen. Auch stand Schweden bei der letzten EURO und der letzten WM jeweils im Halbfinale.

Doch nun trifft man auf den amtierenden Europameister und Vizeweltmeister. Nach einem etwas holprigen Auftakt gegen Frankreich sind die “Lionesses” inzwischen wieder in Galaform und lassen sich von Schweden nicht aufhalten.