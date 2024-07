Serbien - USA Tipp, Prognose & Quoten | 28.07.2024

von SPORT1 Betting 27.07.2024 • 12:00 Uhr Serbien - USA Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Basketball Olympia Herren Wette | Kann der Vizeweltmeister das „neue“ Dream Team ärgern?

Unser Serbien - USA Sportwetten Tipp zum Basketball Olympia Herren Spiel am 28.07.2024 lautet: Alles andere als Gold wäre für die US-Basketball-Nationalmannschaft eine Enttäuschung. Auch im Wett Tipp heute sind LeBron James und Co. die klaren Favoriten.

Ein absolutes Highlight der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris bietet sicher das Basketball-Turnier der Männer. Hier dürfen sich die Zuschauer auf eine extrem große Starpower freuen. Alleine die USA haben im neuen Dream Team so namhafte NBA-Profis wie Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid sowie LeBron James am Start und sind somit der klare Favorit auf die Goldmedaille. Zudem gehen die Vereinigten Staaten auch als Rekordgewinner und Titelverteidiger an den Start. Am Sonntag treffen die Männer zum Auftakt in das Turnier auf Vizeweltmeister Serbien.

Wir kommen beim Serbien USA Tipp zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 1.57 bei Bwin die Wette „Sieg USA HC-9,5″.

Darum tippen wir bei Serbien vs USA auf „Sieg USA HC-9,5″:

Die USA sind mit 16 Goldmedaillen Rekordgewinner im Basketball bei Olympia

Der Kader der Vereinigten Staaten ist mit NBA-Topstars bestückt

Die US-Nationalmannschaft führt den Vergleich gegen Serbien klar an

Serbien vs USA Quoten Analyse:

Auch die Wettanbieter mit deutscher Lizenz setzen bei der Serbien USA Prognose klar auf das Team America. Für die Wettfans bedeutet dies allerdings, dass die Quoten für einen Auftaktsieg des Titelverteidigers lediglich auf einen Höchstwert von 1.13 klettern. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Serben den bis zu achtfachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Serbien vs USA Prognose: Setzen die NBA-Stars gleich ein Ausrufezeichen?

Im Vorjahr erreichte Serbien etwas überraschend das Finale der WM und verlor dort dann in einem packenden Endspiel gegen die deutsche Mannschaft mit 77:83. Die Adler hatte man damals fürs Endspiel nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt, weil Stars wie Vasa Micic (Charlotte Hornets) und Nikola Jokic (Denver Nuggets) gefehlt hatten. Jokic, der dreimaliger NBA-MVP ist und derzeit als bester Basketballer der Welt gilt, hatte die Weltmeisterschaft nach dem Titel mit den Denver Nuggets sausen lassen, was man ihm in der Heimat ziemlich übel genommen hatte.

Doch für Olympia kann Trainer Svetislav Pesic wieder aus dem Vollen schöpfen. Entsprechend groß sind die Erwartungen auf dem Balkan. Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks) und Jokic sind die Stars. Die anderen müssen für die beiden arbeiten. Serbien spielt, ähnlich wie Deutschland, meist mit zwei Bigs, die beide werfen können. Die Ergebnisse in den Testspielen waren sehr wechselhaft. Niederlagen gegen Australien und die USA wechselten sich mit starken Auftritten gegen Frankreich und Griechenland ab. Die besten Ergebnisse bei den Olympischen Spielen waren zwei Silbermedaillen (1996, 2016).

Die US-Basketball-Nationalmannschaft hat bei Olympischen Spielen schon 16-mal Gold geholt. Nun will Team America zum fünften Mal in Folge bei Olympia am Ende ganz oben stehen. Dafür leisten sich die Vereinigten Staaten mal wieder einen absoluten Deluxe-Kader, der kaum Schwächen hat. Allerdings sind gleich sechs Spieler mindestens 30 Jahre alt. LeBron James ist mit 39 Jahren sogar der zweitälteste Akteur des gesamten Turniers. Zudem ist die Mannschaft auch nicht so eingespielt. In den fünf Testspielen vor der Endrunde blieb die USA ungeschlagen.

Gegen den Südsudan (101:100) sowie gegen Weltmeister Deutschland (92:88) musste die Truppe von Coach Steve Kerr aber ordentlich zittern. Das Shooting von der Bank ist noch nicht optimal. Kevin Durant ist noch immer verletzt und Joel Embiid fremdelt noch im neuen Dream Team. Dafür kann aber LeBron James, wie gegen die DBB-Auswahl, als er 11 Punkte in den letzten vier Minuten der Partie erzielte, Spiele fast im Alleingang entscheiden. Zudem hat man Defensiv-Monster wie Anthony Davis und Bam Adebayo. Nach der Niederlage im WM-Halbfinale vor einem Jahr ist die USA auf Wiedergutmachung aus.

Serbien - USA Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Serbien: 94:72 Griechenland (H), 119:100 Japan (H), 79:105 USA (A), 73:84 Australien (A), 79:67 Frankreich (A)

Letzte 5 Spiele USA: 92:88 Deutschland (H), 101:100 Süd-Sudan (H), 105:79 Serbien (H), 98:92 Australien (H), 86:72 Kanada (H)

Letzte 5 Spiele Serbien vs USA: 79:105 (A), 94:89 (H), 66:96 (H), 91:94 (A), 92:129 (A)

In der Vorbereitung aufs Olympische Basketball-Turnier spielten beide Mannschaften am 17. Juli gegeneinander. Die US-Auswahl siegte klar mit 105:79. Alleine zweimal trafen beide Nationen bei Olympia 2016 aufeinander.

In der Gruppenphase setzten sich die USA mit 94:91 durch und gewannen am Ende das Endspiel um Gold überdeutlich mit 96:66 gegen die Serben. Vervollständigt wird die Bilanz mit zwei Vergleichen bei einer WM.

2014 siegten die US-Basketballer mit 129:92. Bei der Weltmeisterschaft 2019 konnten die Serben aber den Spieß umdrehen und mit einem 94:89 den ersten und einzigen Sieg gegen die Vereinigten Staaten feiern.

Die Serben bringen bei Olympia 2024 aber viel Firepower mit. So trauen wir der Pesic-Auswahl gegen den Titelverteidiger mindestens 86 Zähler zu. Für den Tipp „Über 85 Punkte“ hat Crazybuzzer eine Quote von 1.86 parat.

Neukunden sichern sich vor der ersten Wette bei dem Anbieter natürlich noch den Crazybuzzer Bonus.

Unser Serbien - USA Tipp: Sieg USA HC-9,5

Die Auslosung des Olympischen Basketball-Turniers der Männer hat gleich zum Auftakt der Gruppenphase einen echten Kracher auf Lager. Und die Serben darf man nicht unterschätzen. Der Vize-Weltmeister hat einen stärkeren Kader als bei der WM im Vorjahr.

Und in Bestbesetzung sind die Männer von Coach Pesic auch extrem vielseitig. Auf der Gegenseite waren die Leistungen der US-Auswahl in den letzten beiden Testspielen etwas holprig.

Doch im Turnier wird das Dream Team noch einmal deutlich fokussierter sein. Die USA gewannen zuletzt das Testspiel gegen Serbien mit 26 Punkten. So deutlich wird es dieses Mal nicht ausgehen. LeBron James und Co. bleiben aber zu Recht die klaren Favoriten.