Sevilla - Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten 06.04.25

Unser Sevilla - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 06.04.2025 lautet: Die sonst so geliebte Außenseiterrolle können Diego Simeone und sein Team im Wett Tipp heute nicht annehmen. Das führt zu einer schwierigen Paarung für beide Mannschaften.

Aus in der Champions League, K.o. im Halbfinale der Copa del Rey und neun Punkte Rückstand in La Liga auf die Tabellenspitze - Atletico Madrid hat in den vergangenen Wochen reichhaltige Kost erhalten. Das Verdauen dieser Rückschläge fällt den Gästen in unserer Sevilla Atletico Madrid Prognose nicht leicht.