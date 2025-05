Sinner - Gasquet Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2025

SPORT1 Betting 27.05.2025 • 18:00 Uhr Sinner - Gasquet Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine French Open Wette | Macht die Nummer 1 wieder kurzen Prozess?

Unser Sinner - Gasquet Sportwetten Tipp zum French Open 2025 Spiel lautet: In Runde 1 der French Open 2025 hatte der Weltranglistenerste nur in Satz 3 ein paar Probleme. Auch im Wett Tipp heute gegen den nächsten Franzosen spricht alles für den Italiener.

Vor rund einem Jahr wurde Jannik Sinner zweimal positiv auf das anabole Steroid Clostebol getestet. Der Weltranglistenerste kam dabei am Ende mit einem recht milden Urteil davon und wurde lediglich für drei Monate gesperrt. Und zum Glück in einem Zeitraum, in dem sowieso keine Grand-Slam-Turniere stattfanden.

Bei den French Open 2025 wartet nun die erste wirkliche Bewährungsprobe auf Sinner. In Runde 1 hat sich der 23-Jährige schon in drei Sätzen gegen den Franzosen Arthur Rinderknech durchgesetzt. Am Mittwoch wartet mit Richard Gasquet ein weiterer Lokalmatador. Die Quoten der Sinner Gasquet Prognose sind mehr als deutlich.

Auch wir spielen mit einer Quote von 1,59 bei VBET den Sinner Gasquet Wett Tipp heute "Sieg Sinner mit Game HC -9".

Darum tippen wir bei Sinner vs Gasquet auf “Sieg Sinner mit Game HC -9”:

Sinner hat die letzten 15 Partien bei einem Major alle gewonnen

Der Italiener hat seit 62 Duellen nicht mehr gegen einen Spieler außerhalb der Top 20 verloren.

In der Weltrangliste liegt der Franzose überdeutlich hinten

Sinner vs Gasquet Quoten Analyse:

Die Nummer 1 der Welt trifft auf die Nummer 166. Dieser Unterschied spiegelt sich in den Sinner vs Gasquet Wettquoten wider. Deutlicher können Quoten nicht ausfallen. Für einen Sieg des Italieners bekommt ihr nur die kleinstmögliche Quote von 1,01.

Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg des Franzosen Sinner gegen Gasquet Quoten zwischen 17,0 und 25,0 auf euch.

Sinner vs Gasquet Prognose: Lässt sich die Nummer 1 von der Kulisse beeindrucken?

Beim Masters in Rom Mitte Mai gab Jannik Sinner nach drei Monaten Pause sein Comeback. Bis ins Halbfinale ließ die Nummer 1 der Welt keinen Satz liegen. Vor allem das Viertelfinale gegen den Norweger Casper Ruud (6:0, 6:1) war eine Machtdemonstration. Das Endspiel gegen Carlos Alcaraz ging allerdings mit 6:7, 1:6 verloren. Das war die erste Niederlage für den 23-Jährigen in diesem Kalenderjahr gewesen. Zuvor hatte der Profi aus Innichen die beiden vergangenen Grand-Slam-Turniere in New York und Melbourne gewonnen.

In Roland Garros steht aus dem Vorjahr ein Halbfinale als bestes Ergebnis zu Buche. In Runde 1 setzte sich Sinner am Montag mit 6:4, 6:3, 7:5 gegen den Franzosen Arthur Rinderknech (ATP Nr. 75) durch. Bis zum dritten Satz lief für den Favoriten alles glatt. Doch dann lag der Südtiroler mit 0:4 und 2:5 hinten. Trotzdem ging am Ende auch der letzte Durchgang an den Weltranglistenersten. So steht der 23-Jährige nun in Runde 1 bei einem Grand-Slam-Turnier bei einer Bilanz von 18-4. Zudem hat Sinner die letzten 15 Partien bei einem Major alle gewonnen und seit 62 Duellen nicht mehr gegen einen Spieler außerhalb der Top 20 verloren. Das ist ein wichtiges Argument für unseren Sinner Gasquet Tipp.

Richard Gasquet ist schon seit 23 Jahren Tennisprofi. Im Jahr 2007 hatte der Franzose mit Rang 7 seine beste Platzierung in der Weltrangliste erreicht. Insgesamt kommt der Mann aus Beziers auf 16 Titel. Nach den French Open 2025 will der 38-Jährige seine Karriere beenden. Inzwischen ist der Profi in der Weltrangliste auf Rang 166 abgerutscht und auch nicht mehr viele Turniere gespielt. In Roland Garros hatte Gasquet auch sein Grand-Slam-Debüt gefeiert. Das Viertelfinale im Jahr 2016 war das beste Ergebnis bei den French Open gewesen.

Zweimal konnte der französische Profi beim Major in Paris trotzdem etwas gewinnen: 2002 als 15-jähriger Spieler bei den Junioren und 2004 im Mixed mit Tatiana Golovin. In Runde 1 des laufenden Wettbewerbs traf Gasquet auf seinen 23-jährigen Landsmann Terence Atmane. Hier setzte sich der Routinier mit 6:2, 2:6, 6:3, 6:0 durch. Damit ist Gasquet der erste französische Spieler der Open Era, der nach seinem 38. Geburtstag ein Einzelmatch in Roland-Garros gewonnen hat. In diesem Jahr steht der Franzose bei einer Bilanz von sechs Siegen und sechs Niederlagen.

Sinner - Gasquet Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:0 Rinderknech, 0:2 Alcaraz, 2:1 Paul, 2:0 Ruud, 2:0 Cerundolo

Letzte 5 Spiele Gasquet: 3:1 Atmane, 1:2 Altmaier, 2:1 Arnaldi, 1:2 Cobolli, 2:1 Van de Zandschulp

Letzte Spiele Sinner vs Gasquet: 3:0, 2:1, 2:0

Für die Sinner Gasquet Prognose schauen wir auf den direkten Vergleich. Beide Profis trafen 2023 erstmals aufeinander. In Indian Wells auf Hard Court setzte sich Sinner mit 6:3 und 7:6 durch. Dann folgte ein 6:3, 5:7 und 6:2 für den Italiener auf Gras in Halle.

Im Vorjahr gab es diese Paarung auch bei den French Open in Runde 2. Der Südtiroler gab zwar Spiele ab, setzte sich aber am Ende recht klar mit 6:4, 6:2 und 6:4 durch. Gewinnt der Favorit dieses Mal auch ohne Satzverlust?

Selbst für den Sinner Gasquet Tipp "Sieg Sinner 3:0" gibt es nur eine Quote von 1,30.

Unser Sinner - Gasquet Tipp: Sieg Sinner mit Game HC -9

Die Frage nach dem Sieger in dieser Partie stellt sich nicht. Am Ende wird Jannik Sinner hier sicher in die nächste Runde einziehen. Es geht nur darum, wie souverän der Italiener die Partie gestaltet.

In Runde 1 hatte sich die Nummer 1 der Welt im dritten Satz von den französischen Fans etwas beeindrucken lassen. Auch dieses Mal geht es gegen einen Lokalmatadoren. Doch Gasquet ist kurz vor seinem Karriereende schwächer einzuschätzen als Rinderknech.