Slask Wroclaw - St. Gallen Tipp, Prognose, Quoten 15.08.

SPORT1 Betting 14.08.2024 • 11:00 Uhr Slask Wroclaw - St. Gallen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Quali Wette | Machen die Espen Deckel drauf?

Unser Slask Wroclaw - St. Gallen Sportwetten Tipp zum Conference League Quali Spiel am 15.08.2024 lautet: Im Wett Tipp heute will der polnische Vizemeister die 0:2-Pleite aus dem Hinspiel noch umbiegen. Gegen formstarke Espen stehen die Chancen dafür aber nicht allzu gut.Der FC St. Gallen hat die letzten sechs Pflichtspiele alle gewonnen. Diesen Schwung wollen die Espen für den Einzug in die Playoff-Runde der UEFA Conference League nutzen. Die Chancen dafür stehen auch gar nicht schlecht. Denn der FCSG hat das Hinspiel gegen Slask Wroclaw in der Vorwoche daheim mit 2:0 gewonnen. Nun können sich die Schweizer im Rückspiel in Breslau sogar eine knappe Niederlage in der Slask Wroclaw St. Gallen Prognose leisten. Dazu muss es aber unserer Meinung nach erst gar nicht kommen.

So spielen wir beim Slask Wroclaw St. Gallen Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,64 bei NEObet die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Slask Wroclaw vs St. Gallen auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

St. Gallen hat die letzten 6 Pflichtspiele alle gewonnen

Slask wartet in der Ekstraklasa in dieser Saison noch auf einen Sieg

Das Hinspiel ging mit 2:0 an den FCSG

Slask Wroclaw vs St. Gallen Quoten Analyse:

Beim Slask Wroclaw St. Gallen Tipp erwarten die Buchmacher, unter denen sich auch viele Wettanbieter mit Startguthaben befinden, ein enges Duell auf Augenhöhe. Der Heimvorteil spricht natürlich für die Polen.

Dagegen haben die Schweizer beim Marktwert mit 23,9 zu 19 Millionen Euro knapp die Nase vorne. Am Ende wird ein Sieg der Gäste mit durchschnittlichen Slask Wroclaw St. Gallen Quoten von 2,41 bezahlt. Die Quoten für einen Erfolg der Hausherren klettern aber auch nur auf einen Schnitt von 2,68.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Slask Wroclaw vs St. Gallen Prognose: Die Offensive des WKS kommt nicht in Tritt

Slask Wroclaw konnte in Polen bisher zwei Meistertitel feiern (1977, 2012). In der abgelaufenen Spielzeit durften die „Wojskowi“ bis zuletzt auf eine weitere Meisterschaft hoffen. Nach 34 Spieltagen hatte WKS genauso viele Punkte auf dem Konto wie Jagiellonia Bialystok, hatte aber beim Torverhältnis und dem direkten Vergleich das Nachsehen. Mit 31 Gegentoren hatten die Westpolen aber immerhin die beste Abwehr in der Ekstraklasa. Als Vizemeister musste der Verein aus Breslau in der Conference League ran.

Hier setzte sich Slask zunächst gegen den Riga FC durch. Nach einer 0:1-Pleite im Hinspiel auswärts, gewann Wroclaw das Rückspiel daheim mit 3:1. Bisher wartet der Verein noch auf seine erste Teilnahme an einer UEFA-Gruppenphase. Dreimal war man bisher als bestes Ergebnis in der Playoff-Runde ausgeschieden. Auch in der aktuellen Saison der Ekstraklasa sind die Männer von Coach Jacek Magiera mit nur einem Tor und zwei Punkten nach drei Spielen noch nicht in Fahrt gekommen.

Der FC St. Gallen stand in der Saison 2013/14 zum ersten Mal in der Europa-League-Gruppenphase. Seitdem warten die Espen auf das Erreichen einer zweiten UEFA-Gruppe. In der neuen Spielzeit hat sich der FCSG in Runde 1 der Conference-League-Quali schon souverän gegen den FC Tobol aus Kasachstan durchgesetzt (4:1, 1:0). Der Start in die neue Spielzeit der Super League missglückte mit einer 0:1-Pleite in Winterthur.

Doch dann folgten drei Siege am Stück. Darunter war auch ein 4:0 daheim gegen den amtierenden Meister Young Boys. Die Verantwortlichen wollen 2024/25 einen Platz unter den besten vier Teams erreichen. Zudem will man ins Cup-Finale einziehen. Nachdem man den langjährigen Trainer Peter Zeidler im Sommer zum VfL Bochum ziehen lassen musste, sitzt mit dem ehemaligen Augsburg-Coach Enrico Maaßen wieder ein deutscher Übungsleiter auf dem Trainerstuhl.

Slask Wroclaw - St. Gallen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slask Wroclaw: 0:0 Widzew Lodz (A), 0:2 FC St. Gallen (A), 3:1 Riga FC (H), 0:2 Piast Gliwice (A), 0:1 Riga FC (A)

Letzte 5 Spiele St. Gallen: 1:0 Grasshoppers (H), 2:0 Slask Wroclaw (H), 4:3 Lausanne-Sport (A), 1:0 Tobol (A), 4:0 Young Boys (H)

Letzte Spiele Slask Wroclaw vs St. Gallen: 0:2 (A)

In der Vorwoche trafen beide Vereine erstmals aufeinander. Für St. Gallen war es auch das erste Duell gegen eine Mannschaft aus Polen. Slask Wroclaw hatte sich zuvor in der Saison 1982/83 im UEFA-Pokal mit dem Servette FC gemessen, war damals aber mit zwei Niederlagen (0:2, 1:5) in der zweiten Runde ausgeschieden.

Die Polen tun sich in dieser Saison bisher noch schwer mit dem Toreschießen. Setzt sich diese Serie fort, solltet ihr über den Slwask Wroclaw St. Gallen Tipp „Unter 2,5 Tore“ nachdenken. Dafür bekommt ihr bei Bwin eine Quote von 1,93.

Wie der Buchmacher in Bereichen wie Wettangebot, Quoten, Bonus oder der Sportwetten App abschneidet, verrät euch unser ausführlicher Bwin Test.

Unser Slask Wroclaw - St. Gallen Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Slask Wroclaw ist noch nicht wirklich in der neuen Saison angekommen. Von sechs Pflichtspielen konnten die Westpolen bisher nur ein einziges gewinnen. Nun müssen die „Wojskowi“ im Rückspiel im Europapokal auch noch ein 0:2 umbiegen.

Das trauen wir den Hausherren am Donnerstag aber nicht zu. Denn der FC St. Gallen ist aktuell nach sechs Siegen in Folge sehr formstark und selbstbewusst. Diesen Vorsprung aus dem Hinspiel lassen sich die Espen nicht mehr nehmen.