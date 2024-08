Spanien - Deutschland Tipp, Prognose, Quoten Olympia 2024

Unser Spanien - Deutschland Sportwetten Tipp zum Fußball Frauen Olympia 2024 Spiel am 09.08.2024 lautet: Immer noch ist eine Medaille für Spaniens Fußballerinnen bei ihrem Olympia-Debüt in greifbarer Nähe. Die DFB-Frauen sorgen jedoch für Spannung im Wett Tipp heute.

Die Spanierinnen sind zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen vertreten, aber in der Spanien Deutschland Prognose natürlich alles andere als ein klassisches Debütantinnen-Team. In unserem Wett Tipp heute kann es in die Verlängerung gehen, denn wir spielen bei ODDSET eine Quote von 1,82 für „Doppelte Chance X2″.