Spanien - Georgien Tipp, Prognose & Quoten | 11.10.2025

Spanien - Georgien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Nächste Tor-Gala der Furia Roja?

Unser Spanien - Georgien Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 11.10.2025 lautet: Die Furia Roja schoss zuletzt in der Türkei ein halbes Dutzend Tore. Auch in unserem Wett Tipp heute erwarten wir einige Treffer der Iberer und am Ende einen klaren Sieg.

Die spanische Nationalmannschaft ist ihrer Favoritenstellung in der WM-Qualifikationsgruppe E bisher absolut gerecht geworden. Nach zwei Spielen grüßen die Iberer von ganz oben. In unserer Spanien Georgien Prognose gehen wir nun vom nächsten klaren Erfolg der Furia Roja aus.

Im eigenen Land sollte der amtierende Europameister gleich mehrfach zum Torerfolg und am Ende zu einem ungefährdeten Sieg kommen. Wir entscheiden uns für den Spanien Georgien Wett Tipp heute “Sieg Spanien (HC 0:2)” mit einer Quote von 1,92 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Spanien vs Georgien auf “Sieg Spanien (HC 0:2)”:

Spanien hat das letzte Qualifikationsspiel mit 6:0 in der Türkei gewonnen.

Die Iberer stehen nach 2 Partien bei 6 Punkten und 9:0 Toren.

Die Furia Roja hat die letzten 5 direkten Duelle mit den Georgiern für sich entschieden.

Spanien vs Georgien Quoten Analyse:

Es dürfte wohl niemanden überraschen, dass sich die Buchmacher mit ihren Spanien Georgien Quoten klar auf die Seite der Gastgeber schlagen. Für Wetten auf einen Heimsieg darf man nicht mehr als Quoten bis 1,14 erwarten. Ein Tipp auf die Gäste bringt dagegen Wettquoten bis 23,0.

Dabei trauen die Bookies dem Außenseiter noch nicht einmal ein Tor zu. Die Spanien Georgien Wettquoten für “Beide Teams treffen” liegen in der Spitze bei 2,25. Dabei könnte gerade diese Option ein Geheimtipp sein. Die von uns favorisierte Handicapwette könnt ihr übrigens auch ganz bequem über die Merkur Bets App platzieren.

Spanien vs Georgien Prognose: Furia Roja wieder furios

In einer Gruppe mit Bulgarien, Georgien und der Türkei galten, wenn überhaupt, dann die Türken als ernstzunehmender Gegner der Furia Roja im Kampf um Platz 1 und damit die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Was die Iberer von dieser These halten, zeigten sie im letzten Match.

Auswärts in Konya ließen sie ihre Muskeln spielen und deklassierten die Türken schließlich mit 6:0. Bereits drei Tage zuvor hatten sie in Bulgarien mit 3:0 die Oberhand behalten. Mit einem weiteren Dreier am Samstag wäre der Gruppensieg den Spaniern quasi nicht mehr zu nehmen.

Die haben nur eines ihrer letzten 22 Länderspiele verloren (17S, 4U) und das auch erst im Elfmeterschießen, was normalerweise nicht als Niederlage gewertet wird. Dennoch war es am Ende eine bittere Pleite, da es sie im Finale der UEFA Nations League gegen Portugal gab, nachdem man in der regulären Spielzeit zweimal geführt hatte.

Interessant: In jedem der letzten fünf Länderspiele vor Beginn der WM-Quali hatte die Furia Roja mindestens zwei Gegentore kassiert. Nun blieb sie in den beiden Qualifikationsspielen in Bulgarien und in der Türkei ohne Gegentreffer. In der Spanien Georgien Prognose gibt es allerdings durchaus einige Argumente für ein Tor der Gäste.

Spanien - Georgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 6:0 Türkei (A), 3:0 Bulgarien (H), 2:2, 2:2 n.V., 3:5 i.E. Portugal (N), 5:4 Frankreich (N), 2:2, 3:3 n.V., 5:4 i.E. Niederlande (H)

Letzte 5 Spiele Georgien: 3:0 Bulgarien (H), 2:3 Türkei (H), 1:1 Kap Verde (H), 1:0 Färöer (H), 6:1 Armenien (H)

Letzte 5 Spiele Spanien vs. Georgien: 4:1 (N), 3:1 (H), 7:1 (A), 4:0 (H), 2:1 (A)

Die Georgier haben nämlich in den ersten beiden Qualifikationsspielen auch immerhin schon fünfmal getroffen. Die letzte Partie zu Hause gegen Bulgarien haben sie dabei klar mit 3:0 für sich entschieden. Das erste Match gegen die Türken ging derweil knapp mit 2:3 verloren.

Für die georgische Nationalmannschaft war das die einzige Niederlage in ihren letzten sechs Länderspielen (4S, 1U). In diese Phase fielen auch die beiden klaren Siege gegen Armenien (3:0, A; 6:1, H), mit denen sie den Abstieg in die Liga C der UEFA Nations League doch noch verhindern konnte.

Weiter zurückblickend haben Kvaratskhelia und Co. in jeder ihrer letzten acht Partien mindestens einmal getroffen. Insgesamt erzielten sie in diesen letzten acht Begegnungen 18 Tore und damit im Schnitt 2,25 Treffer pro Partie. Auch in den letzten Duellen mit der Furia Roja schafften sie es regelmäßig auf die Anzeigetafel.

Insofern lässt sich über den alternativen Spanien Georgien Tipp “Beide Teams treffen” zumindest nachdenken. Solltet ihr noch kein Konto bei Merkur Bets haben und weitere Infos zur Registrierung benötigen, dann schaut gerne in unseren Ratgeber zur Merkur Bets Anmeldung.

So seht ihr Spanien - Georgien im TV oder Stream:

11. Oktober 2025, 20:45 Uhr, Estadio Manuel Martínez Valero, Elche

Übertragung Stream: DAZN

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen der spanischen und georgischen Nationalmannschaft wird exklusiv bei DAZN im Stream übertragen. Ein kostenpflichtiges Abo ist hierfür zwingend notwendig.

Wenig überraschend untermauert auch der direkte Vergleich zwischen diesen beiden Ländern unsere Spanien Georgien Prognose, die ein ziemlich einseitiges Match erwartet. Von bisher acht Duellen haben die Iberer sieben gewonnen. Zuletzt trafen sich die beiden Nationen im Achtelfinale der EM 2024.

Spanien vs Georgien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Spanien: Simon - Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Merino; Torres, Oyarzabal, Pino

Ersatzbank Spanien: Remiro, Raya, Cubarsi, Llorente, Grimaldo, Vivian, Barrios, Olmo, Garcia, Baena, Aghehowa, Frutos, Iglesias, Rodriguez

Startelf Georgien: Mamardashvili - Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi; Gagnidze, Kochorashvili, Davitashvili; Zivzivadze, Mikautadze, Kvaratskhelia

Ersatzbank Georgien: Gugeshashvili, Kereselidze, Kashia, Dvali, Gocholeishvili, Gelashvili, Kiteishvili, Lobjanidze, Tsitaishvili, Mekvabishvili, Mamuchashvili, Lominadze, Guliashvili, Kvernadze

Die Furia Roja siegte trotz eines frühen Rückstandes am Ende klar mit 4:1 - ein Ergebnis, das wir uns auch in unserem Spanien Georgien Tipp für das kommende Duell vorstellen können. Dabei kassierte der spätere Europameister auch in dieser Begegnung ein Gegentor.

Weiter zurückblickend konnten die Georgier in vier der fünf direkten Aufeinandertreffen seit März 2021 ein Tor erzielen. Insofern ist die Wette darauf, dass beide Teams treffen, mit geringem Einsatz probierenswert. Den einzigen Sieg Georgiens gab es in der Vorbereitung auf die EM 2016, als sie sensationell auf spanischem Boden mit 1:0 gewannen.

Unser Spanien - Georgien Tipp: “Sieg Spanien (HC 0:2)”

Ohne Lamine Yamal und ohne Rodri geht Spanien in die beiden nächsten Qualifikationsspiele. Die Weltstars wurden aufgrund ihrer Verletzungen in ihren letzten Spielen für Barcelona und Manchester City nicht nominiert. Doch auch ohne diese beiden ist Spaniens Kader dem der Georgier bei weitem überlegen.

Nachdem die Furia Roja bereits die beiden Auswärtspartien in Bulgarien und der Türkei klar gewonnen hat, spricht alles für den nächsten souveränen Erfolg - dieses Mal auf heimischem Boden. In den letzten vier direkten Duellen mit dem kommenden Gegner erzielten die Spanier insgesamt 18 Tore und damit im Schnitt 4,5 Tore pro Begegnung. Das Highlight aus spanischer Sicht war der 7:1-Auswärtserfolg im Rahmen der Qualifikation für die EM 2024.