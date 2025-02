Sporting Lissabon - Dortmund Tipp, Prognose, Quoten 11.2.

SPORT1 Betting 10.02.2025 • 11:00 Uhr Sporting Lissabon - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Welchen Matchplan wählt Niko Kovac?

Unser Sporting Lissabon - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 11.02.2025 lautet: Im Wett Tipp heute fehlt den Gastgebern im Playoff-Hinspiel für die K.o.-Phase die Torgefahr gegen eine gut eingestellte BVB-Elf.

Niko Kovac sah bei seinem Debüt als BVB-Trainer laut eigenen Aussagen einige Ansätze, die ihm gefallen haben. Aus dem Ergebnis (1:2 gegen VfB Stuttgart) geht das nicht hervor. Zumindest kontrollierten die Schwarz-Gelben die Begegnung soweit, dass sie nur 0,34 erwartbare Gegentore erlaubt haben. Daran knüpfen wir in der Sporting Lissabon Dortmund Prognose an.

Die Hausherren haben seit der Verabschiedung von Ruben Amorim keinen Sieg mehr in der Königsklasse eingefahren. Von einem vollen Erfolg gehen wir im Sporting Lissabon Dortmund Wett Tipp heute ebenfalls nicht aus. Bei Merkur Bets setzen wir auf eine Quote von 1,78 für “Sporting Lissabon Unter 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Sporting Lissabon vs Dortmund auf “Sporting Lissabon Unter 1,5 Tore”:

Sporting Lissabon erzielte zuletzt in 4 aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen maximal einen Treffer.

Dortmund hat 7 der letzten 9 europäischen Duelle gegen portugiesische Teams gewonnen und 5 Mal die Null gehalten.

Die Spieler aus Lissabon brachten weniger als die Hälfte ihrer Abschlüsse (47,4 Prozent) auf den gegnerischen Kasten.

Sporting Lissabon vs Dortmund Quoten Analyse:

Der letzte Trainer der Schwarz-Gelben, dem bei seinem Debüt kein Sieg gelungen ist, war Thomas Doll (2006/2007). Mit diesem Label muss Niko Kovac nun leben, ebenso wie mit der Außenseiterrolle in den Sporting Lissabon Dortmund Quoten.

Die Gastgeber sind eine relativ starke Heimmannschaft, die nur zwei der zwölf vorangegangenen europäischen Heimspiele verloren hat. Aus diesem Blickwinkel gesprochen, ist die Verteilung der Sporting Lissabon Dortmund Wettquoten nachvollziehbar. Ein Sieg der Portugiesen erreicht in den Sportwetten Apps einen 2,25-fachen Gewinn. Bei Siegquoten von circa 3,15 wird ein BVB-Dreier eingeordnet.

Sporting Lissabon vs Dortmund Prognose: Erst Kontrolle, dann Kreativität

Der BVB hat sich mit Niko Kovac als neuen Trainer aktiv für eine Abkehr vom zuletzt eingeschlagenen Weg unter Nuri Sahin entschieden. Kovac ist ein pragmatisch veranlagter Trainer, der den defensiven Abläufen große Aufmerksamkeit schenkt.

Wie er mit dieser Spielweise erfolgreich sein kann, zeigte er im Laufe seiner Trainerkarriere bereits bei mehreren Stationen. Sein überraschender Triumphzug mit Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal (2017/2018) baute auf einer starken Verteidigung auf (die fünftbeste in der damaligen Bundesliga-Spielzeit) und zielstrebigen Umschaltmomenten.

Von 2020 bis 2022 führte er AS Monaco aus dem Tabellenkeller und ließ die Monegassen in kürzester Zeit zum größten PSG-Verfolger werden. Sein Auftakt beim BVB ist zwar misslungen (1:2 vs. VfB Stuttgart), doch davon wird sich der Kroate nicht irritieren lassen.

Zugegeben, Dortmund traf auf einen überraschend abwartenden VfB Stuttgart, erlaubte im Zuge der Partie jedoch nicht mehr als 0,34 erwartbare Gegentore. Ein Wert, den wir von den Schwarz-Gelben in Zukunft häufiger erwarten können und der unseren Sporting Lissabon vs. Dortmund Tipp beeinflusst hat.

Sporting Lissabon - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 1:1 Porto (A), 3:1 Farense (H), 1:1 Bologna (H), 2:0 Nacional (H), 1:2 RB Leipzig (A).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:2 VfB Stuttgart (H), 2:1 Heidenheim (A), 3:1 Shakhtar Donetsk (H), 2:2 Werder Bremen (H), 1:2 Bologna (A).

Letzte Spiele Sporting Lissabon vs. Dortmund: 3:1 (H), 0:1 (A), 0:1 (A), 1:2 (H).

Im letzten Drittel fehlte der Borussia am vergangenen Wochenende noch die Kreativität. Zu Gast bei Sporting gehen wir jedoch von mehr Möglichkeiten im Umschaltspiel aus, für die einzelne Angreifer im BVB-Kader prädestiniert sind.

Zudem konnte sich Dortmund in der Liga-Phase der Königsklasse auf Serhou Guirassy verlassen, der gemeinsam mit Robert Lewandowski das Spitzenduo in der Torjägerliste bildet (je 9 Tore) und auch für die Sporting Lissabon gegen Dortmund Prognose heiß ist.

Aufeinandertreffen mit portugiesischen Teams in einem europäischen Wettbewerb haben dem Bundesligisten in den vorangegangenen Spielzeiten oft gelegen. Dortmund gewann sieben seiner neun vorherigen Paarungen mit einer portugiesischen Truppe. Fünf dieser Begegnungen schlossen die Schwarz-Gelben ohne Gegentreffer ab.

Ein Gegentor dürfen sich die Gäste in unserem Sporting Lissabon vs. Dortmund Tipp sogar erlauben. Mehr als einen Treffer hat Lissabon in den letzten vier Champions-League-Begegnungen ohnehin nicht erzielt.

Diese etwas dürftige Ausbeute im Angriffsspiel der Löwen steht in enger Verbindung zum Abgang von Ruben Amorim in Richtung Manchester United. Seit seiner Verabschiedung sind die Hausherren in der Königsklasse sieglos (1U, 3N).

So seht ihr Sporting Lissabon - Dortmund im TV oder Stream:

11. Februar 2025, 21 Uhr, Estadio Jose Alvalade, Lissabon

Übertragung TV: Amazon Prime

Übertragung Stream: Amazon Prime

Die Anzahl der erwartbaren Tore von Sporting in der CL-Ligaphase (12,0 xG) lag im Vergleich aller Teilnehmer eher im unteren Mittelfeld. Dortmund hingegen erzielte die zweitmeisten Tore (22) und erspielte sich Torchancen im Wert von 15,9 xG (9.).

Zudem haben die Gastgeber in ihrer Hintermannschaft nicht selten die Ordnung verloren und insgesamt 14,7 erwartbare Gegentreffer zugelassen (27.). Weniger Missgeschicke sind den Dortmundern unterlaufen (12,2 xGA).

Sporting Lissabon vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sporting Lissabon: Silva - Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Braganca, Morita, Simoes, Trincao, Gyökeres, Quenda

Ersatzbank Sporting Lissabon: Israel, Debast, St. Juste, Quaresma, Reis, Esgaio, Harder, Biel

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, Anton, Bensebaini, Sabitzer, Groß, Adeyemi, Brandt, Gittens, Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Süle, Svensson, Couto, Özcan, Wätjen, Reyna, Duranville, Beier

Des Weiteren müssen die Gastgeber auf ihren Kapitän Morten Hjulmand verzichten, der das Playoff-Hinspiel wegen einer Gelbsperre nur von der Tribüne aus verfolgen darf.

Die Zahl der abgegebenen Torschüsse der Löwen (4,5 pro Spiel) sollte der Kovac-Elf keine allzu großen Sorgen in der Sporting Lissabon vs Dortmund bereiten. Insbesondere, weil Sporting weniger als die Hälfte der eigenen Abschlüsse auf das gegnerische Tor gebracht hat (47,4 Prozent).

Unser Sporting Lissabon - Dortmund Tipp: Sporting Lissabon Unter 1,5 Tore

Von Niko Kovac erwarten wir einen Matchplan, der großen Wert auf Spielkontrolle, eine stabile Defensive und den Fokus auf das Umschaltspiel beinhaltet. Zudem konnte Sporting Lissabon in der Post-Amorim-Ära nicht mehr an die Erfolge der ersten CL-Spieltage anknüpfen.