St. Gallen - Slask Wroclaw Tipp, Prognose & Quoten 07.08.

von SPORT1 Betting 06.08.2024 • 12:43 Uhr St. Gallen - Slask Wroclaw Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Quali Wette | Nächstes St. Gallener Torfestival?

Unser St. Gallen - Slask Wroclaw Sportwetten Tipp zum Conference League Quali Spiel am 07.08.2024 lautet: Die letzten Partien des FCSG waren meist sehr unterhaltsam und es gab einige Tore zu sehen. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend auch gegen die Gäste aus Polen fortsetzt.

In der 3. Runde der Qualifikation zur Conference League bekommt es der FC St. Gallen mit Slask Wroclaw aus Polen zu tun. Die Schweizer genießen zunächst Heimrecht und wollen sich im Kybunpark eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der nächsten Woche erarbeiten. Doch selbiges streben auch die Gäste an.

Die letzten Begegnungen des FCSG waren vor allem für den neutralen Zuschauer unterhaltsam. Es gab reichlich Treffer zu bestaunen und wir gehen davon aus, dass wir auch am Mittwoch einige Tore sehen werden.

Wir entscheiden uns daher für den St. Gallen Slask Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,15 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei St. Gallen vs Slask Wroclaw auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In den letzten 4 Pflichtspielen St. Gallens gab es insgesamt 17 Tore.

In 3 der letzten 4 Partien des FCSG gab es mindestens 4 Treffer zu bestaunen.

Die Schweizer schossen am Wochenende im Auswärtsspiel in Lausanne 4 Tore, kassierten aber auch 3 Gegentreffer.

St. Gallen vs Slask Wroclaw Quoten Analyse:

Die Wettanbieter haben eine klare Meinung darüber, wer hier als Sieger vom Feld gehen wird. Mit Quoten unter der Marke von 1,50 für Wetten auf einen Sieg des Gastgebers wird der FCSG als klarer Favorit gehandelt. Die St. Gallen Slask Wettquoten für einen Tipp auf Auswärtssieg liegen hingegen in der Spitze bei einem Wert von 6,25.

Selbst die „Doppelte Chance X2″ ist noch mit Werten um 2,50 quotiert und liegt unter den Quoten um 2,15, die es für Wetten auf einen Sieg der Schweizer mit mindestens zwei Toren Unterschied gibt. Sollte für euch eine dieser beiden Wett-Alternativen in Betracht kommen, dann empfehlen wir, diese nur im Rahmen einer Freiwette ohne Einzahlung zu spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Gallen vs Slask Wroclaw Prognose: Tore satt im Kybunpark

Wo St. Gallen ist, da fallen Tore - zumindest legen das die meisten Pflichtspiele des FCSG in dieser Saison nahe. Abgesehen von einer 0:1-Pleite zum Auftakt der heimischen Super League bei Winterthur, als St. Gallen trotz 22:8 Schüssen und 61 Prozent Ballbesitz kein Tor gelingen wollte, gab es an den folgenden Ergebnissen kaum noch etwas auszusetzen.

Denn die folgenden vier Pflichtspiele haben die Espen allesamt für sich entschieden. In drei dieser vier Partien erzielten sie genau vier Treffer. Die einzige Ausnahme bildet das Rückspiel in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League bei Tobyl Qostanai. Nach dem klaren 4:1-Sieg im Hinspiel reichte es im weit entfernten Kasachstan aber immer noch zu einem 1:0-Erfolg.

Am Wochenende musste der FCSG im Rahmen des dritten Spieltags der heimischen Super League bei Lausanne-Sport ran. Am Ende machten es die Grün-Weißen noch einmal spannend und gewannen trotz einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung am Ende nur mit 4:3.

Für St. Gallen Slask Wroclaw Wetten auf „Über 2,5 Tore“ gibt es aktuell Höchstquoten von lediglich 1,66. Doch schon für einen Treffer mehr lässt sich zum Beispiel bei Intertops eine Quote von 2,61 erreichen. Diese können wir erst recht empfehlen, wenn ihr euch vorher noch die Intertops Freebet sichert.

St. Gallen - Slask Wroclaw Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Gallen: 4:3 Lausanne-Sport (A), 1:0 Tobyl Qostanai (A), 4:0 Young Boys (H), 4:1 Tobyl Qostanai (H), 0:1 Winterthur (A)

Letzte 5 Spiele Slask: 3:1 Riga FC (H), 0:2 Piast Gliwice (A), 0:1 Riga FC (A), 1:1 Lechia Gdansk (H), 1:1 Mlada Boleslav (H)

Letzte Spiele St. Gallen vs Slask: -

Der Auftakt der Gäste aus Polen in die neue Saison war ziemlich enttäuschend. Neben nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien der neuen Ekstraklasa-Saison im eigenen Land wurde das Hinspiel in der zweiten Runde der Qualifikation zur Conference League beim Riga FC aus Lettland mit 0:1 verloren.

Erst im Rückspiel in der vergangenen Woche gelang dem polnischen Vizemeister der erste Pflichtspiel-Sieg in der neuen Spielzeit. Am Ende konnte die Mannschaft das Hinspiel-Ergebnis dank eines 3:1-Erfolgs auf heimischem Rasen noch drehen. Allerdings gab es auch im vierten Pflichtspiel dieser Saison mindestens ein Gegentor.

Das Liga-Spiel am vergangenen Wochenende gegen Radomiak Radom hat der Klub verschoben, um sich vollends auf die Aufgabe im Kybunpark vorzubereiten. Der Sieg gegen Riga hat Slask Wroclaw, das in der Vorsaison nur wegen des verlorenen direkten Vergleichs mit Jagiellonia Bialystok nicht polnischer Meister wurde, neues Selbstvertrauen gegeben.

Unser St. Gallen - Slask Wroclaw Tipp: „Beide treffen & Über 2,5 Tore“

Einen Treffer trauen wir den Polen ohne weiteres zu. Saisonübergreifend hielt der FCSG in nur einem der letzten sechs Pflichtspiele auf heimischem Rasen hinten die Null - doch das nicht gegen irgendwen. Am vorletzten Wochenende schlugen die Espen zu Hause Meister Young Boys klar mit 4:0, weshalb auch wir Vorteile bei den Gastgebern sehen. Angesichts niedriger Quoten bei den Siegwetten, weichen wir aber auf die deutlich höher quotierte Torwette aus.