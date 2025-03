St. Pauli - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten 14.03.2025

Am 14. März 2025 um 20:30 Uhr steht im Millerntor-Stadion ein packendes Duell in der Bundesliga an. Der Tabellen-15. FC St. Pauli empfängt den 13. der Tabelle, TSG Hoffenheim. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte, um sich von den Abstiegsrängen fernzuhalten, doch die TSG blieb zuletzt vier Spiele in Folge ungeschlagen (2S, 2U).