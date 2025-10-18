St. Pauli - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 19.10.2025

SPORT1 Betting 18.10.2025 • 18:00 Uhr St. Pauli - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleibt die TSG weiterhin so auswärtsstark?

Unser St. Pauli - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.10.2025 lautet: Im Wett Tipp heute will der FCSP nach drei Pleiten in Folge endlich wieder punkten. Die Chancen daheim gegen die TSG stehen dabei auch gar nicht so schlecht.

Der FC St. Pauli war toll in die neue Saison gestartet. Nach vier Spieltagen standen die Kiezkicker mit sieben Punkten auf Rang 5 und verpassten den ersten Champions-League-Platz nur wegen des etwas schwächeren Torverhältnisses. Mit drei Pleiten in Serie sind die “Boys in Brown” inzwischen aber auf Rang 10 abgerutscht.

Diese negative Tendenz wollen die Männer von Coach Alexander Blessin in der St. Pauli Hoffenheim Prognose dringend stoppen. Die Quoten sehen die Hausherren in der letzten Partie des siebten Spieltages auch knapp vorne. Wir kommen zum gleichen Urteil und spielen mit einer Quote von 1,96 bei Merkur Bets den St. Pauli Hoffenheim Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Hoffenheim auf “Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore”:

St. Pauli hat nur 1 von 6 Pflichtspielen gegen die TSG verloren

Hoffenheim ist seit 3 Partien ohne Sieg

Die Kiezkicker holten alle 7 Punkte in dieser Bundesliga-Saison in Hamburg

St. Pauli vs Hoffenheim Quoten Analyse:

In der aktuellen BL-Tabelle sind beide Teams mit sieben Zählern Nachbarn. So verwundert es nicht wirklich, dass die St. Pauli vs Hoffenheim Quoten von einer recht engen Partie auf Augenhöhe ausgehen.

In der Merkur Bets App bekommt ihr für einen Heimsieg aktuell eine 2,40. Ein Erfolg der Gäste aus dem Kraichgau wird mit einer 2,85 belohnt. Und die höchsten St. Pauli gegen Hoffenheim Wettquoten warten mit einer 3,60 für eine Punkteteilung auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Hoffenheim Prognose: Beenden die Kiezkicker ihre Niederlagen-Serie?

In der letzten Saison hatte St. Pauli die zweitbeste Defensive der Liga hinter den Bayern. Das ging aber zu Lasten der Torgefährlichkeit In dieser Spielzeit wollten die Kiezkicker dann vor allem an ihrem Spiel nach vorne arbeiten. An den ersten drei Spieltagen konnten die Männer von Coach Alexander Blessin gleich siebenmal einnetzen. Zudem steht man aktuell bei sechs Heimtoren. Das sind jetzt schon doppelt so viele wie in der kompletten Hinrunde 2024/25. Doch seit drei Spieltagen ist wieder etwas Sand im Getriebe. Hier kam für die “Boys in Brown” nur noch ein Treffer dazu.

Dabei liegt der FCSP bei der „Shooting Accuracy“ auf Platz 5. Das heißt, dass 40,8 Prozent der Schüsse aufs Tor kommen. Und auch die Abwehr ist weiter stabil: Lediglich der BVB und die Bayern haben weniger Schüsse in dieser Saison zugelassen als die Hamburger. Das letzte BL-Heimspiel ohne Gegentor war das 1-0 gegen Hoffenheim am 14. März. Seitdem gewannen die Kiezkicker von sieben BL-Heimspielen jedoch nur eins (3U, 3N). Aber alle sieben Punkte 2025/26 holte man in Hamburg: vier am Millerntor und drei im Stadt-Derby zu Gast beim HSV. Dieses Argument spricht für unseren St. Pauli Hoffenheim Tipp.

So einen großen Umbruch wie die TSG Hoffenheim hat in den vergangenen Jahren wohl kaum ein Bundesligist erlebt. Seit Andreas Schicker und Christian Ilzer, die zuvor schon bei Sturm Graz zusammengearbeitet haben, den Verein als Sportchef und Trainer führen, blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Und mit dem Start in die Saison 2025/26 ist rein sportlich betrachtet ein Trend in die richtige Richtung erkennbar. Doch, ob die Entwicklung auch wirklich nachhaltig ist, muss sich erst noch zeigen. Das 0:1 gegen den 1.FC Köln vor der Länderspielpause war ein erneuter Rückschlag, der beim Umbruch aber eingerechnet ist.

Die Kraichgauer hatten zwei der ersten drei Spiele gewonnen. Nun ist man aber wieder seit drei Partien sieglos und holte dabei nur einen Punkt (1U, 2N). Drei Pleiten aus den ersten sechs Spieltagen wurden lediglich 2015/16 und 2024/25 (je 4) überboten. Vor allem daheim tut sich die Mannschaft schwer. Hier wurden die letzten fünf BL-Heimspiele alle verloren. Dagegen ist die TSG auswärts seit fünf Liga-Partien ungeschlagen (2S, 3U). Vor allem die Laufstärke ist ein Trumpf. Außer beim 1:1 in Freiburg brachte Hoffenheim immer mehr Kilometer auf den Rasen als der Gegner. Zudem verfügt die Mannschaft in der Offensive über herausragende Individualisten wie Andrej Kramaric oder Fisnik Asllani.

St. Pauli - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:1 Bremen (A), 1:2 Leverkusen (H), 0:2 Stuttgart (A), 2:1 Augsburg (H), 1:1 Kiel (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:1 Köln (H), 1:1 Freiburg (A), 1:4 Bayern München (H), 4:2 Union Berlin (A), 1:3 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Hoffenheim: 1:0 (H), 2:0 (A), 2:2 (A), 0:1 (H), 3:1 (H)

Bisher wurden sechs Pflichtspiele zwischen beiden Vereinen ausgetragen. St. Pauli kassierte lediglich eine Niederlage: 2010 setzte es im Oberhaus eine 0:1-Heimpleite. Dem gegenüber stehen drei Siege und zwei Remis für die Kiezkicker.

Zwei dieser Erfolge gegen die TSG holte der FCSP in der vergangenen Bundesligasaison. Hier gewannen die “Boys in Brown” auswärts mit 2:0 und daheim mit 1:0. Diese gute Bilanz der Hamburger gegen die Kraichgauer unterstreicht unsere St. Pauli Hoffenheim Prognose.

Eigentlich gehen wir am Sonntag ja von einer Partie mit nicht allzu vielen Toren aus. Doch einen Spieler müssen wir trotzdem auf dem Zettel haben. Hoffenheims Fisnik Asllani kommt 2025/26 in sieben Pflichtspieleinsätzen auf fünf Tore.

Alle seine vier Tore in dieser BL-Saison erzielte der Angreifer auswärts. Und auch in der Länderspielpause konnte Asllani beim Gastspiel des Kosovo in Schweden den 1:0-Siegtreffer erzielen.

Für den St. Pauli Hoffenheim Tipp "Asllani trifft" bekommen wir bei Bwin eine Quote von 3,10.

So seht ihr St. Pauli - Hoffenheim im TV oder Stream:

19. Oktober 2025, 17:30 Uhr, Stadion am Millerntor, Hamburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Fans der Bundesliga kommen bei den Sonntagsspielen ohne ein Abo bei DAZN nicht weit. Der Streaminganbieter überträgt exklusiv alle Duelle um 15:30 Uhr und 17:30 Uhr sowie 15 Spiele um 19:30 Uhr. Dazu gehört natürlich auch das Duell zwischen St. Pauli und Hoffenheim.

St. Pauli vs Hoffenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, La. Ritzka - Pyrka, Sands, Fujita, Oppie - Sinani - Kaars, Pereira Lage

Ersatzbank St. Pauli: Voll, Dzwigala, Mets, Robatsch, Saliakas, Ahlstrand, Metcalfe, Afolayan, Ceesay, A. Hountondji

Startelf Hoffenheim: Baumann - Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo - Burger, Avdullahu - Kramaric, Touré - Lemperle, Asllani

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Akpoguma, Arthur Chaves, Kabak, Prass, Damar, Prömel, Tohumcu, Bebou, Moerstedt

Bei der St. Pauli Hoffenheim Prognose haben beide Seiten Ausfälle zu verzeichnen. Die Hausherren müssen ohne Irvine, Jones und Nemeth auskommen. Bei den Gästen verpassen Behrens, Gendrey, Hlozek und Machida die Partie.

Unser St. Pauli - Hoffenheim Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore

Im Frühjahr 2025 dieses Jahres war St. Pauli sechs Spiele sieglos gewesen. Die Kiezkicker beendeten diese Negativserie mit einem 1:0-Heimsieg gegen Hoffenheim. Und auch dieses Mal müsste gegen die TSG mindestens ein Punkt rausspringen.

Das hat mit der guten Bilanz des FCSP in dieser Saison in Hamburg zu tun. Dafür kommen die Gäste nicht gerade mit viel Momentum ans Millerntor. Zudem gehören die “Boys in Brown” nicht wirklich zu den Lieblingsgegnern der Kraichgauer.