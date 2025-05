St. Pauli - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 03.05.25

SPORT1 Betting 02.05.2025 • 06:00 Uhr St. Pauli - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Können die Kiezkicker den Klassenerhalt klarmachen?

Unser St. Pauli - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.05.2025 lautet: Die “Boys in Brown” überzeugen in dieser Saison vor allem durch ihre gute Defensive. Diesen Trumpf können die Hamburger auch im Wett Tipp heute ausspielen.

Der FC St. Pauli gehört zu den positiven Überraschungen dieser Saison. Drei Partien vor dem Saisonende haben die Kiezkicker ein Sechs-Punkte-Polster auf den Relegationsrang. Im Zeitalter der Drei-Punkte-Regel wurde so ein Vorsprung zu diesem Zeitpunkt noch nie verspielt.

In unserer St. Pauli VfB Stuttgart Prognose wollen die “Boys in Brown” aber auch rein rechnerisch den Deckel draufmachen. Ob das gelingt, ist noch unklar.

Wir entscheiden uns bei diesem Spiel für den St. Pauli VfB Stuttgart Wett Tipp heute "Unter 2,5 Tore".

Darum tippen wir bei St. Pauli vs VfB Stuttgart auf “Unter 2,5 Tore”:

St. Pauli hat die drittbeste Abwehr der Liga

In den vergangenen 4 BL-Spielen haben die Kiezkicker insgesamt nur 3 Gegentore kassiert

Die Hamburger stellen die schwächste Offensive im Oberhaus

St. Pauli vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

In der BL-Tabelle haben die Hamburger nur noch drei Plätze und zehn Punkte Rückstand auf den amtierenden Vizemeister. In der Rückrunde haben die Kiezkicker sogar fünf Zähler mehr gesammelt als die Schwaben. So geht Wettanbieter Merkur Bets, der zu den Buchmachern mit deutscher Lizenz gehört, von einem engen Duell auf Augenhöhe aus.

Die St. Pauli vs VfB Stuttgart Quoten können sich dabei für keinen Favoriten entscheiden. Für einen Sieg der Gäste gibt es bei Merkur Bets eine Quote von 2,57. Einen Dreier der Hausherren belohnt der Bookie mit einer 2.70. Die höchsten St. Pauli gegen VfB Stuttgart Wettquoten gibt es mit einer 3,50 für ein Unentschieden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs VfB Stuttgart Prognose: Die Defensive des FCSP ist Trumpf

Mit dem 0:0 am vergangenen Wochenende in Bremen sammelte St. Pauli einen weiteren wichtigen Punkt gegen den Abstieg. Der Aufsteiger will trotz des komfortablen Vorsprungs auf Relegationsplatz 16 aber noch keinen Haken hinter das Thema Klassenerhalt machen. Dabei ist die Mannschaft von Coach Alexander Blessin seit vier Spielen ohne Niederlage (1S, 3U). Auch daheim ist man erstmals seit drei Partien ungeschlagen (1S, 2U) und konnte in jedem dieser Spiele ein Tor erzielen. In den ersten zwölf Heimspielen 2024/25 stand bei den “Boys in Brown” im Spiel nach vorne neunmal die Null.

Die Offensive bleibt trotzdem die Problemzone. Die Kiezkicker stehen auf Platz 17 bei der Chancenverwertung (20,6 Prozent) und auf Rang 18 bei den erzielten Toren (26). Dafür ist die Defensive das Prunkstück des Aufsteigers, was auch unseren St. Pauli VfB Stuttgart Tipp unterstützt. Lediglich Bayern und Leverkusen haben in dieser Spielzeit weniger Schüsse zugelassen. Zudem stehen die Hamburger mit gerade mal 36 Gegentoren in der Bundesliga auf Rang 3. Des Weiteren hat der FCSP nach einer Führung nur vier Zähler liegen gelassen. Das ist der geringste Wert in der Bundesliga.

Im Endspurt scheint beim VfB die Luft raus zu sein. Zwölf Punkte aus 14 Partien reichen in der Rückrunden-Tabelle gerade mal für Platz 14. Dabei setzte es schon acht Niederlagen. Nur in der Erstliga-Saison 1965/66 hatte der Verein zu diesem Zeitpunkt der zweiten Saisonhälfte mehr Pleiten hinnehmen müssen (9). Von den letzten zehn BL-Partien konnten die Brustringträger nur eine gewinnen (3U, 6N). Das 0:1 gegen Heidenheim am Freitag war die sechste Heimpleite in Folge. In der BL-Geschichte gab es nur fünf längere Negativserien einer Heimmannschaft. Gegen den FCH hatten fast alle Zahlen für den VfB gesprochen.

Das entscheidende Tor hatten aber die Gäste kurz vor Schluss erzielt. So kann sich Stuttgart über die Liga nicht mehr für das internationale Geschäft qualifizieren. Die Männer von Coach Sebastian Hoeneß haben aber noch das DFB-Pokalfinale gegen Bielefeld in der Hinterhand. Nach Führungen hat der VfB schon 23 Punkte abgegeben. Das ist der Höchstwert im Oberhaus. Das Hoeneß-Team holte in dieser Spielzeit auswärts mehr Punkte (21) als daheim (20). Von den letzten 14 BL-Duellen gegen Aufsteiger konnten die Schwaben gerade mal drei gewinnen (7U, 4N).

St. Pauli - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:0 Werder Bremen (A), 1:1 Leverkusen (H), 2:1 Kiel (A), 1:1 Gladbach (H), 2:3 Bayern München (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 0:1 Heidenheim (H), 4:4 Union Berlin (A), 1:2 Werder Bremen (H), 4:0 Bochum (A), 3:1 RB Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs VfB Stuttgart: 1:0 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 0:1 (H), 1:2 (A)

Diese Paarung gab es bisher 22 Mal. St. Pauli kommt dabei nur auf drei Siege. Demgegenüber stehen fünf Remis und 14 Niederlagen. In der Hinrunde siegten die Hamburger in Stuttgart mit 1:0. Das war der erste Pflichtspielsieg für die “Boys in Brown” gegen die Schwaben nach 28 Jahren und zehn Duellen (1U, 9N).

Seit dem letzten Aufeinandertreffen im Oberhaus in der Saison 2010/11 kreuzten sich die Wege der beiden Vereine in der 2. Bundesliga in den Spielzeiten 2016/17 und 2019/20. Auch hier hatten die Brustringträger mit drei Siegen und einem Remis die Nase vorne. Diese Vergleiche spielen für unsere St. Pauli vs VfB Stuttgart Prognose aber keine so große Rolle.

Stuttgart hatte zuletzt Probleme mit der Chancenverwertung. Die Defensive der Kiezkicker steht meistens sehr sicher.

So ist am Samstag wohl der St. Pauli gegen VfB Stuttgart Tipp “Beide Teams treffen: Nein” eine gute Alternative. In der Merkur Bets App bekommen wir dafür eine Quote von 2,14.

So seht ihr St. Pauli - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

03. Mai 2025, 15:30 Uhr, Millerntor-Stadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Auch am Samstag zeigt Sky wie gewohnt alle Spiele mit Anpfiff um 15:30 Uhr als Einzelspiel und in der Konferenz. Dazu gehört auch das Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem VfB Stuttgart im Millerntor-Stadion von Hamburg.

St. Pauli vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Wahl, Van der Heyden - Saliakas, Boukhalfa, Smith, Treu, Sinani - Weißhaupt, Guilavogui

Ersatzbank St. Pauli: Voll (Tor), Dzwigala, Ahlstrand, Afolayan, Saad, Wagner, Ritzka, Eggestein

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Stergiou, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller, Rieder, Führich, Undav - Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow (Tor), Al-Dakhil, Hendriks, Jaquez, Keitel, Woltemade, Leweling, Stenzel, Bruun Larsen

Auch bei der St. Pauli vs. VfB Stuttgart Prognose werfen wir einen Blick auf die potentiellen Aufstellungen. Die Gastgeber müssen ohne Metcalfe, Mets, Irvine, Sands und Zoller auskommen. Bei den Schwaben fehlen Chase, Vagnoman, Diehl, Zagadou und Raimund.

Unser St. Pauli - VfB Stuttgart Tipp: Unter 2,5 Tore

Am Ende finden sich zahlreiche Fakten für beide Teams. Für die Kiezkicker spricht sicher die Formkurve, doch die “Boys in Brown” sind immer noch ein Lieblingsgegner der Schwaben. Am Ende können auch wir keinen Favoriten ausmachen.

Stattdessen rechnen wir mit einem torarmen Spiel. Die VfB-Offensive um Undav und Woltemade hat in den vergangenen Wochen viel von ihrer Torgefährlichkeit verloren und trifft nun auf eine der besten Abwehrreihen im Oberhaus.