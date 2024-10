St. Pauli - Wolfsburg Tipp, Prognose, Quoten | 26.10.2024

SPORT1 Betting 25.10.2024 • 06:00 Uhr St. Pauli - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Stellen die Hamburger einen Negativrekord ein?

Unser St. Pauli - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.10.2024 lautet: Die Kiezkicker brauchen im eigenen Stadion dringend Tore und Punkte. Im Wett Tipp heute ist gegen die Wölfe aber maximal ein Remis drin.

Nur ein Verein schaffte es in der Geschichte der Bundesliga bislang nicht, in den ersten vier Partien einer Saison daheim ein Tor zu erzielen. Das war die SpVgg Greuther Fürth in der Spielzeit 2012/13. 2024/25 jagen gleich zwei Teams diese zweifelhafte Bestmarke. Eines davon ist der FC St. Pauli. Am Samstag bekommen die Kiezkicker die nächste Chance auf den ersten Heimtreffer und den ersten Heimsieg. Die St. Pauli Wolfsburg Prognose schickt die „Boys in Brown“ schon mal als leichte Favoriten auf den Platz.

Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Happybet den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Wolfsburg auf „Doppelte Chance X2″:

VfL-Coach Hasenhüttl hat lediglich eines seiner 10 Bundesliga-Spiele gegen Aufsteiger verloren

Wolfsburg hat unter Hasenhüttl 4 von 5 Bundesliga-Auswärtsspielen an Samstagen gewonnen

St. Pauli ist seit 8 BL-Heimspielen ohne Sieg und seit 3 ohne Tor

St. Pauli vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Die Wölfe (13.) haben in der Tabelle drei Punkte und drei Plätze Vorsprung auf die Hamburger. Trotzdem werden die Gäste anhand der St. Pauli vs Wolfsburg Quoten bei den neuen Wettanbietern als leichte Außenseiter ins Rennen geschickt.

Einen wirklichen Favoriten lassen sie allerdings auch nicht erkennen. Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten zwischen 2,50 und 2,58. Für einen Auswärts-Dreier liegen die die St. Pauli gegen Wolfsburg Wettquoten auch nur zwischen einem Wert von 2,60 und 2,77.

St. Pauli vs Wolfsburg Prognose: Zeigen die Wölfe eine Reaktion auf die Pleite gegen Bremen?

Auch zu Gast beim BVB am vergangenen Freitag konnte St. Pauli wieder mal gut mithalten, stand am Ende nach einem 1:2 aber erneut mit leeren Händen da. So kommt der Aufsteiger nach sieben Spieltagen mit dem 3:0 in Freiburg und dem 0:0 daheim gegen Leipzig in dieser Saison erst auf vier Punkte. Fünf Niederlagen sind ein neuer Höchstwert für den Verein nach sieben Spielen einer BL-Saison. Die Kiezkicker haben vor allem in der Offensive große Probleme und blieben ligaweit am häufigsten torlos (4 Mal). Zudem steht man bei den erzielten Toren (5), den xG (6,5) und der Chancenverwertung (8,6 Prozent) auf dem letzten Platz.

Seit Februar 2011 und einem 3:1 gegen Mönchengladbach holten die „Boys in Brown“ aus acht Bundesliga-Heimspielen nur einen Punkt (1U, 7N). Aber es gibt auch Hoffnung: St. Pauli ist die laufstärkste Mannschaft der Bundesliga (121,7 Kilometer im Schnitt). Zudem tat der Mannschaft die Umstellung vom 3-5-2 auf das im Aufstiegsjahr bewährte 3-4-3 gut. Die Mannschaft hat inzwischen die Grundprinzipien ihres neuen Trainers auch im alten System verinnerlicht und tritt viel kompakter sowie aggressiver auf, was für Spannung im St. Pauli Wolfsburg Tipp sorgt. Schmerzlich vermisst wird Elias Saad, der an vier Treffern in dieser Saison beteiligt war.

Am Sonntag gegen den SV Werder Bremen wollte Wolfsburg endlich den ersten Heimsieg der Saison feiern. Im ersten Durchgang zeigten die Hausherren auch eine ganz ordentliche Leistung und lagen bis kurz vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung. Dann folgte aber die mit Abstand schwächste Saisonleistung, eine Rote Karte für Patrick Wimmer (68.) und eine 2:4-Pleite. So steht nach vier Heimspielen nur ein Punkt zu Buche. Beide Saisonsiege und sechs der sieben Zähler in dieser Spielzeit holte der VfL auswärts. Diese Bilanz reicht gerade mal für einen ernüchternden 13. Tabellenplatz. Die Niedersachsen sind mit einer durchschnittlichen Laufleistung von 109,9 Kilometern das laufschwächste Team im Oberhaus.

Die Grün-Weißen gaben auch bereits elf Punkte nach Führungen ab (Liga-Höchstwert!). Zudem hatte man zu diesem Zeitpunkt einer Saison nie mehr Niederlagen auf dem Konto als jetzt (4). 16 Gegentore nach sieben Spielen einer BL-Saison sind ebenfalls neuer Negativrekord. Sieben davon fielen nach einer Standardsituation. Immerhin erzielte Wolfsburg die meisten Tore nach ruhenden Bällen (6). Zudem sind 15 Tore nach sieben Partien eingestellter Vereinsrekord. Die Wölfe sind 2024/25 eines von nur vier Teams, welches in jeder BL-Partie ein Tor erzielen konnte. Unter Coach Hasenhüttl hat man fünf Bundesliga-Auswärtsspiele an Samstagen bestritten und vier davon für sich entschieden, was sich auch auf die St. Pauli gegen Wolfsburg Prognose auswirkt.

St. Pauli - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:2 Borussia Dortmund (A), 2:3 Hannover (A), 0:3 Mainz (H), 3:0 Freiburg (A), 0:0 RB Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:4 Werder Bremen (H), 3:1 Bochum (A), 2:2 VfB Stuttgart (H), 3:4 Bayer Leverkusen (A), 1:2 Eintracht Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Wolfsburg: 2:2 (A), 1:1 (H), 3:1 (H), 1:1 (A), 1:1 (A)

Die Wolfsburger zählen zu den Lieblingsgegnern des FC St. Pauli. Nach 46 Duellen führen die Hamburger die Bilanz mit 24 Siegen zu gerade mal acht Niederlagen an (14U). Auf dem Kiez kassierten die „Boys in Brown“ in 23 Partien gegen die Wölfe sogar nur eine Pleite.

Die einzige Heimniederlage setzte es in der Regionalliga-Saison 1969/70. Letztmals trafen beide Vereine 2011 in der Bundesliga aufeinander. Damals endeten beide Partien mit einem Remis.

Wolfsburg-Trainer Ralph Hasenhüttl ging allerdings nur in einem seiner zehn Bundesliga-Spiele gegen Aufsteiger (8S, 1U) als Verlierer vom Feld. Im April 2016 setzte es mit dem FC Ingolstadt ein 0:2 in Darmstadt.

Die Wölfe gingen in sechs von sieben Saisonspielen 2024/25 in Führung. Für eine Fortsetzung dieser Serie gibt es bei Betway für den St. Pauli Wolfsburg Tipp „1. Tor Wolfsburg“ eine Quote von 2,00.

So seht ihr St. Pauli - Wolfsburg im TV oder Stream:

26. Juni 2024, 15:30 Uhr, Stadion am Millerntor, Hamburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Alle Samstagsspiele der Bundesliga sind live und exklusiv bei Sky zu sehen, entweder in der Konferenz oder als Einzelspiel. Dazu gehört natürlich auch das Duell zwischen St. Pauli und Wolfsburg.

Der Anstoß am Millerntor erfolgt um 15:30 Uhr.

St. Pauli vs Wolfsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf St. Pauli: Vasilj – Wahl, Smith, Mets – Saliakas, Irvine, Wagner, Treu – Afolayan, Eggestein, Guilavogui

Ersatzbank St. Pauli: Oelschlägel (Tor), Dzwigala, Nemeth, Ritzka, Stevens, Ahlstrand, Boukhalfa, Schmitz, Albers, Banks, Sinani

Startelf Wolfsburg: Grabara – Vavro, Bornauw, Koulierakis – Baku, Özcan, Gerhardt, Kaminski – Wind – Tiago Tomas, Amoura

Ersatzbank Wolfsburg: Müller, Pervan (beide Tor), Angely, Fischer, Maehle, Odogu, Zesiger, Bröger, Dardai, Behrens

Der Aufsteiger muss ohne Ahlers, Burchert, Voll, Metcalfe, Saad und Zoller auskommen. Boukhalfa ist nach muskulären Problemen wieder zurück.

Den Gästen fehlen in der St. Pauli vs Wolfsburg Prognose Klinger, Rogerio, Arnold, Majer, Paredes, Svanberg, Vranckx, Wimmer, Bialek und Nmecha.

Unser St. Pauli - Wolfsburg Tipp: Doppelte Chance X2

Wolfsburg benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, sonst verliert man das Saisonziel „internationales Geschäft“ schon ganz früh aus den Augen. Die Chancen auf etwas Zählbares stehen dabei auf dem Kiez gar nicht schlecht.

Denn einerseits war St. Pauli in den letzten Heimspielen nicht besonders heimstark, andererseits tun sich die Wölfe in dieser Saison in der Fremde leichter als daheim. Außerdem läuft es für den VfL unter Coach Hasenhüttl gegen Aufsteiger sowie auswärts an einem Samstag ganz gut. Das sollte mindestens für einen Punkt reichen.