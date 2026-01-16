Stuttgart vs. Union Berlin Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 18.01.2026

SPORT1 Betting 16.01.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Stuttgart vs. Union Berlin Prognosen unserer Experten. Analyse, Wett Tipps und die besten Quoten für das Bundesliga-Spiel am 18.01.2026.

Der VfB zählt aktuell zu den form- und offensivstärksten Teams der Bundesliga. Können die Brustringträger diesen Status zum Rückrundenauftakt untermauern? Die Chancen stehen schon mal recht gut.

Denn unsere Stuttgart vs. Union Berlin Prognosen deuten auf einen Heimsieg für die Schwaben hin. Das Heimspiel gegen die Eisernen findet am Sonntag, den 18. Januar 2026, um 15:30 Uhr statt. Die aktuellen Stuttgart vs. Union Berlin Quoten spiegeln die Favoritenrolle der Gastgeber ebenfalls wider.

Angesichts der starken Heimleistungen des VfB und der jüngsten Ergebnisse beider Teams, favorisieren wir die Gastgeber. Unser Haupt-Tipp für diese Begegnung ist daher „Sieg Stuttgart“ mit einer Quote von 1,65 bei Bet-at-home.

Bet-at-home ist ein österreichischer Traditionsbuchmacher mit deutscher Wettlizenz. Wer Wert auf Wettaktionen und regelmäßige Boni legt, ist hier gut aufgehoben. Neukunden können sich den aktuellen Bet-at-home Bonus Code sichern. Und für Bestandskunden hat der Bookie den Bet-at-home Gutschein parat!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Neun Punkte liegen in der Tabelle zwischen beiden Teams. Stuttgart und Union Berlin gehören aktuell zu den formstärksten Teams der Bundesliga. Dies verspricht ein offenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. In den letzten vier Partien blieben beide Mannschaften ungeschlagen, wobei die Gastgeber zehn Punkte sammelten, während Union Berlin auf acht Zähler kam. Nur die Bayern haben in diesem Zeitraum mehr Tore erzielt als der VfB (17 im Vergleich zu 11).

Die Stuttgarter sind zu Hause eine Macht und haben in dieser Saison nur gegen den FC Bayern verloren. Mit durchschnittlich 5,88 Torschüssen pro Spiel stellen sie die zweitbeste Offensive der Liga. Eine weitere Stärke ist ihre Moral: Obwohl sie erst in 7 von 17 Spielen in Führung gingen, holten sie bereits 13 Punkte nach Rückständen – mehr als jedes andere Team.

Für Union Berlin wird es defensiv ein echter Härtetest. Die Köpenicker konnten auswärts erst zweimal ohne Gegentor bleiben und kassierten in fünf von sechs Auswärtsspielen, in denen sie Tore zuließen, den ersten Treffer.

Dennoch ist ihre Abwehr nicht zu unterschätzen. Sie lassen die zweitwenigsten Schüsse im Strafraum zu und rangieren auf Platz sechs bei den wenigsten zugelassenen Torschüssen pro Spiel. Die Quoten der Buchmacher geben Stuttgart eine Siegchance von über 60 Prozent, was ihre exzellente Heimform unterstreicht und unsere Stuttgart vs. Union Berlin Prognosen stützt.

Stuttgart vs. Union Berlin: Wett Tipps

Für dieses spannende Duell haben wir einige interessante Wett-Optionen analysiert. Unsere Stuttgart vs. Union Berlin Prognosen basieren auf den aktuellen Formkurven und den direkten Vergleichen der Teams.

Sieg Stuttgart ( Quote 1,65 bei Bet-at-home ): Die Schwaben haben vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und sind in der heimischen Arena eine Bank. In dieser Saison gewann der VfB sechs von acht Heimspielen in der Bundesliga. Union Berlin hingegen konnte nur zwei der letzten sieben Pflichtspiele für sich entscheiden und verlor die letzten drei Gastspiele in Stuttgart.

Die Schwaben haben vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und sind in der heimischen Arena eine Bank. In dieser Saison gewann der VfB sechs von acht Heimspielen in der Bundesliga. Union Berlin hingegen konnte nur zwei der letzten sieben Pflichtspiele für sich entscheiden und verlor die letzten drei Gastspiele in Stuttgart. Sieg Stuttgart & Beide Teams treffen ( Quote 3,40 bei Bet-at-home ): Der VfB spielt eine starke Saison, ist aber defensiv anfällig und kassiert im Schnitt 1,5 Tore pro Partie. In 10 von 17 Spielen mit Stuttgarter Beteiligung trafen beide Mannschaften. Union Berlin hat in den letzten neun Pflichtspielen immer mindestens ein Tor erzielt. Auch das Hinspiel, das Union mit 2:1 gewann, deutet darauf hin, dass die Berliner offensiv Lösungen finden können.

Der VfB spielt eine starke Saison, ist aber defensiv anfällig und kassiert im Schnitt 1,5 Tore pro Partie. In 10 von 17 Spielen mit Stuttgarter Beteiligung trafen beide Mannschaften. Union Berlin hat in den letzten neun Pflichtspielen immer mindestens ein Tor erzielt. Auch das Hinspiel, das Union mit 2:1 gewann, deutet darauf hin, dass die Berliner offensiv Lösungen finden können. Torschütze Deniz Undav (Quote 2,20 bei Bet-at-home): Das Sturmduo Deniz Undav und Ermedin Demirovic harmoniert hervorragend. Undav ist mit zehn Toren Stuttgarts bester Torschütze in der Liga und trifft im Schnitt alle 97 Minuten. Seit der Winterpause zeigt er sich in Topform und wird auch gegen Union Berlin nach seinen Chancen suchen.

Wir hoffen, unsere Analyse hilft dir bei deiner Einschätzung für dieses Spiel. Denk daran, verantwortungsbewusst zu spielen und vor allem: Genieße ein spannendes Bundesligaspiel! Auf unserer Seite findest du die besten Anbieter und die besten Sportwetten Apps für deine Wett-Tipps.