Tottenham - Alkmaar Tipp, Prognose, Quoten | 11.01.2025

Unser Tottenham - Alkmaar Sportwetten Tipp zum Europa League Achtelfinale Rückspiel am 13.03.2025 lautet: Die Spurs mussten sich auswärts in den Niederlanden mit 0:1 geschlagen geben und stehen im Rückspiel unter Druck. Im Wett Tipp heute könnte es diesmal ähnlich eng zugehen.

Tottenham geht als Favorit ins Spiel, trotz der knappen 0:1-Niederlage im Hinspiel. Die Spurs haben in den letzten neun Spielen in diesem Wettbewerb stets getroffen und wird versuchen, diese Serie in der Tottenham Alkmaar Prognose fortzusetzen. AZ Alkmaar hingegen neigt dazu, seine Gegentore in den Minuten 61-75 und 46-60 zu kassieren, was den Gastgebern Chancen bietet.