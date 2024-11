Tottenham - AS Rom Europa League Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2024

SPORT1 Betting 27.11.2024 • 12:00 Uhr Tottenham - AS Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Nehmen die Spurs den Schwung aus der Premier League mit?

Unser Tottenham - AS Rom Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 28.11.2024 lautet: Tottenham will einen weiteren Schritt in Richtung K.-o.-Runde tätigen und in unserem Wett Tipp heute drei Punkte einfahren

Die Schützlinge aus London konnten zuletzt auf nationaler Ebene mit einer Galavorstellung bei Manchester City überzeugen und setzten sich nach 90 Minuten souverän mit 4:0 durch. Ein Resultat, dass die Elf von Trainer Ange Postecoglou mit breiter Brust in unsere Tottenham AS Rom Prognose starten lässt. Bei der Roma zeichnet sich dagegen wettbewerbsübergreifend mit einem Punkt in vier Duellen eine handfeste Krise ab. Auch der neue Coach Claudio Ranieri riss beim 0:1 gegen den SSC Neapel das Ruder nicht herum.

In unserem Tottenham AS Rom Wett Tipp heute räumen wir den Engländern leichte Vorteile ein und spielen „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 2.12 bei Tipwin .

Darum tippen wir bei Tottenham vs AS Rom auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Tottenham hat beide EL-Heimspiele gewonnen.

Der AS Rom wartet weiterhin auf den ersten Auswärtssieg in der aktuellen Europa-League-Saison.

Die Italiener absolvierten bisher jedes EL-Duell mit weniger als 2,5 Toren.

Tottenham vs AS Rom Quoten Analyse:

Die Tottenham AS Rom Wettquoten am klassischen Drei-Wege-Markt lassen auf einen Heimsieg schließen. Sollten sich die Spurs im Tottenham Hotspur Stadium durchsetzen, steht durchschnittlich der 1,7-fache Wetteinsatz im Raum. Falls die Italiener den Platz als Sieger verlassen, ist sogar mehr als der vierfache Wetteinsatz zu erwarten.

Obwohl die Römer alle vier internationalen Duelle mit weniger als 2,5 Toren absolvierten, tendieren die Wettanbieter ohne Steuer zu einem offensiv geführten Kräftemessen. Für drei oder mehr Tore werden durchschnittliche Tottenham AS Rom Quoten von 1,45 geboten.

Tottenham vs AS Rom Prognose: Gelingt dem neuen Roma-Coach ein Dreier?

Tottenham startete sehr stark in die Europa League und behielt an den ersten drei Spieltagen die Oberhand. Fairerweise muss aber auch erwähnt werden, dass die ersten drei Gegner mit Qarabag Agdam (3:0), Ferencvaros Budapest (2:1) und Alkmaar (1:0) auf überschaubarem Niveau agierten. Der letzte Matchday führte jedoch beim türkischen Vertreter Galatasaray Istanbul zu einer 2:3-Pleite.

Beide Ansetzungen vor heimischer Kulisse waren von Erfolg gekrönt. Darüber hinaus brachten beide Heimspiele weniger als 3,5 Tore mit sich. Die Defensive stand im Tottenham Hotspur Stadium sehr sicher und ließ bisweilen kein Gegentor in der Europa League zu.

Im englischen Oberhaus lesen sich die jüngsten Duelle der Spurs wie einer stetige Berg- und Talfahrt. Zuletzt kamen drei Siege und drei Niederlagen zum Vorschein. Wie bereits erwähnt, resultierte jüngst gegen Manchester City ein deutlicher 4:0-Erfolg. Immerhin vier der sechs Saisonsiege holten die Recken aus London vor heimischer Kulisse.

Tottenham - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 4:0 Manchester City (A), 1:2 Ipswich Town (H), 2:3 Galatasaray Istanbul (A), 4:1 Aston Villa (H), 2:1 Manchester City (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:1 SSC Neapel (A), 2:3 FC Bologna (H), 1:1 Union Gilliose (A), 2:3 Hellas Verona (A), 1:0 FC Turin (H).

Letzte Spiele Tottenham vs. AS Rom:.

Der AS Rom spielt eine sehr durchwachsene Saison und holte an den ersten vier Serie-A-Spieltagen keinen einzigen Sieg (3U, 1N). Allgemein waren die Leistungen bisher alles andere als überzeugend. Im italienischen Oberhaus kam an den jüngsten sechs Spieltagen nur ein Erfolgserlebnis zum Vorschein. Dem knappen 1:0 gegen den FC Turin stehen auf der anderen Seite fünf Niederlagen gegenüber.

Trainerfuchs Claudio Ranieri sollte in seinem ersten Match an der Seitenlinie ebenfalls sieg- und torlos bleiben. Beim Spitzenreiter in Neapel setzte es eine 0:1-Pleite.

Auf internationaler Ebene spielten die Kicker aus der italienischen Hauptstadt ebenfalls wenig überzeugend und holten nur einen Dreier. Darüber hinaus stehen zwei Remis und eine Niederlage zu Buche. Mit fünf erbeuteten Punkten belegen die Römer in der EL-Tabelle den 20. Platz und stünden somit in den Qualifikationsspielen. Alle bisherigen Europa-League-Partien brachten weniger als 2,5 Tore mit sich. Auswärts warten die Hauptstädter weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Tottenham vs AS Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tottenham: Forster- Pedro Porro, Dragusin, B. Davies, Udogie - P. Sarr, Bissouma, Maddison - Kulusevski, Solanke, Son

Ersatzbank Tottenham: Austin, Hardy, A. Gray, Olusesi, Lankshear, Spence, Bergvall, Werner, Johnson

Startelf AS Rom: Svilar - Celik, Mancini, Ndicka, Angelino - El Shaarawy, Koné, Cristante, Pisilli, Lo. Pellegrini - Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Marin, Ryan, Sangaré, Le Fee, Paredes, Soulé, Zalewski, Hummels, Dahl, Abdulhamid, Baldanzi, Soule, Dybala

Bei den Spurs fällt Stammtorhüter Vicario aus. Forster wird vermutlich zwischen die Pfosten rücken. Zudem fehlen die bereits länger verletzten Innenverteidiger Romero und van de Ven. In der Offensive muss Tottenham vermutlich weiterhin auf Richarlison verzichten. Für Torgefahr dürften erneut Johnson und Solanke sorgen. Beide haben zwei Tore in der Europa League erzielt.

Roma-Trainer Claudio Ranieri kann gegen die Engländer mit seiner besten Elf auflaufen und hat in der Stammformation keine Ausfälle zu beklagen. Gegen den SSC Neapel agierte er zuletzt sehr defensiv und bot im 4-4-1-1 zwei Viererketten auf. Ob gegen die Spurs mit einer offensiveren Grundausrichtung zu rechnen ist, wird sich zeigen. Im Sturmzentrum ist voraussichtlich unter dem neuen Übungsleiter Dovbyk gesetzt. Zwei der drei Tore auf der internationalen Bühne gehen auf das Konto des Neuners.

Unser Tottenham - AS Rom Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Beide Teams standen sich bisher nur bei Testspielen, die für unseren heutigen Tottenham AS Rom Tipp keine Aussagekraft haben, gegenüber. Die Recken aus England boten im bisherigen Turnierverlauf der Europa League die besseren Leistungen und holten fast doppelt so viele Punkte wie die Römer.

Dennoch sind die Gäste unter dem neuen Trainer Claudio Ranieri nicht zu unterschätzen. Aus diesem Grund können wir in unserer Tottenham AS Rom Prognose das Remis nicht gänzlich ausschließen.