Tottenham - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten 26.02.

SPORT1 Betting 25.02.2025 • 11:18 Uhr Tottenham - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Können die Spurs den Aufwärtstrend bestätigen?

Unser Tottenham - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 26.02.2025 lautet: Der amtierende PL-Meister macht aktuell die größte Krise in der Ära unter Coach Pep Guardiola durch. Auch im Wett Tipp heute ist nicht mehr als ein Punkt drin.

Tottenham spielt mit Platz 12 in der Premier-League-Tabelle nach 26 Spieltagen wahrlich keine gute Saison, doch gegen die beiden Vereine aus Manchester lief es mit fünf Siegen in fünf Duellen bisher ganz gut für die Spurs. Diese Bilanz wollen die Männer von Coach Ange Postecoglou am Mittwoch daheim gegen die Skyblues ausbauen.

Damit würden die Londoner auch Geschichte schreiben, denn noch kein Verein konnte in einer Spielzeit drei Siege gegen City und drei Siege gegen United feiern. Die Chancen dafür stehen in unserer Tottenham Manchester City Prognose aber gar nicht so schlecht, denn wir spielen mit einer Quote von 1,76 bei Merkur Bets den Tottenham Manchester City Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X”.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Manchester City auf “Doppelte Chance 1X”:

Die Spurs haben die letzten 3 PL-Spiele alle gewonnen

Manchester kassierte 14 Niederlagen in den letzten 27 Pflichtspielen

Die Skyblues haben 4 von 5 PL-Gastspielen im Tottenham Hotspur Stadium verloren

Tottenham vs Manchester City Quoten Analyse:

Trotz der schwierigen Saison belegt der amtierende englische Meister den ersten Champions-League-Platz. So haben die Skyblues in der Tabelle elf Punkte und acht Plätze Vorsprung auf den kommenden Gegner. Das ist auch der Hauptgrund, warum sich die Tottenham vs Manchester City Quoten auf die Seite der Gäste schlagen. Für einen Sieg der Citizens bekommt ihr eine Höchstquote von 2,05.

Auf der Gegenseite gibt es in den besten Sportwetten Apps Tottenham Manchester City Wettquoten zwischen 3,10 und 3,25 für einen Dreier der Hausherren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Manchester City Prognose: Die Formkurve der Spurs macht Hoffnung

Seit 2008 ist Tottenham am Ende der Saison in der Premier League nicht mehr in der unteren Tabellenhälfte gelandet. In dieser Spielzeit droht den Londonern aber genau dieses Schicksal, doch es gibt auch Hoffnung. 2024/25 hatte der Verein mit großem Verletzungspech zu kämpfen. Das Lazarett lichtet sich aber immer mehr. Zudem haben sich Winterneuzugänge wie Kevin Danso oder Mathys Tel gut eingefügt. So tritt der THFC in den vergangenen Wochen endlich wie eine Mannschaft auf.

Der Lohn sind drei Liga-Siege in Folge. Für so viele Dreier hatten die Lilywhites zuvor 15 Spieltage gebraucht (2U, 10N). Zudem steht die Truppe aus dem Norden von London auf Platz 3 bei der “Shot Conversion” (19,6 Prozent) und der “Shooting Accuracy” (52,6 Prozent). Die Heimbilanz ist aber weiterhin negativ (5S, 6N). Der Rückstand auf Platz 6 beträgt zehn Punkte. Dafür ist Tottenham aber noch in der Europa League am Start und ist dort der Topfavorit der Buchmacher auf den Titel.

In den vergangenen Jahren wurden die Skyblues in der Ära von Coach Pep Guardiola vom Erfolg nur so verwöhnt, doch in dieser Spielzeit ist Manchester City mit 14 Niederlagen aus den vergangenen 27 Partien nur noch Mittelmaß, was wir auch beim Tottenham Manchester City Tipp berücksichtigen müssen. In der Champions League schafften es die Citizens gerade so in die K.o.-Playoff-Runde. Dort zeigte sich im Duell mit Titelverteidiger Real Madrid aber ein Klassenunterschied. Die Königlichen feierten mit einfachen Mitteln zwei Siege (3:2 A, 3:1 H) und kamen souverän weiter.

Auch in der Premier League ist der Titelverteidiger meilenweit von der Spitze entfernt, wie das 1:5 bei Arsenal Anfang Februar und das 0:2 am Wochenende gegen Liverpool dokumentierten. Vor allem gegen die Reds im einstigen PL-Spitzenspiel agierte City gedanklich zu langsam, zu verkopft und war so am Ende recht chancenlos. 20 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Liverpool sprechen eine deutliche Sprache. In der Fremde gab es in den jüngsten neun Liga-Gastspielen lediglich zwei Siege (2U, 5N). Die beiden Erfolge kamen gegen Aufsteiger zustande.

Tottenham - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 4:1 Ipswich Town (A), 1:0 Manchester United (H), 1:2 Aston Villa (A), 0:4 Liverpool (A), 2:0 Brentford (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 0:2 Liverpool (H), 1:3 Real Madrid (A), 4:0 Newcastle United (H), 2:3 Real Madrid (H), 2:1 Leyton Orient (A)

Letzte 5 Spiele Tottenham vs Manchester City: 4:0 (A), 2:1 (H), 0:2 (H), 0:1 (H), 3:3 (A)

Bei unserer Tottenham Manchester City Prognose sticht eine Statistik ins Auge: Im Tottenham Hotspur Stadium hat sich Manchester City in der Premier League noch nicht wirklich wohl gefühlt.

In der neuen Heimat der Lilywhites kassierten die Skyblues in fünf PL-Gastspielen vier Niederlagen (1S). Bei allen vier Pleiten blieb Manchester City ohne eigenen Treffer. Insgesamt haben die Citizens gegen den Verein aus dem Norden von London sechs der vergangenen zehn Liga-Duelle verloren (3S, 1U).

Das Hinspiel in dieser PL-Saison im Etihad entschieden die Spurs im November sogar mit 4:0 für sich. Nun hoffen die Londoner auf das erste Liga-Double gegen City seit 2021/22. Zudem gab es im Ligapokal im Oktober einen 2:1-Heimsieg für Tottenham.

In acht der letzten zehn PL-Vergleiche gegen die Skyblues gingen die Spurs mit 1:0 in Führung. Dieses Wissen nutzen wir für den Tottenham Manchester City Tipp “1. Tor Tottenham”. Dafür bekommen wir in der ODDSET App eine Quote von 2,15.

So seht ihr Tottenham - Manchester City im TV oder Stream:

26. Februar 2025, 20:30 Uhr, Tottenham Hotspur Stadium, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die Fans der Premier League kommen um ein Abo bei Sky nicht herum, denn der Pay-TV-Sender hat den Fußball aus der englischen Beletage exklusiv im Programm. So seht ihr bei Sky auch das Duell zwischen Tottenham und Manchester City.

Der Ball rollt am Mittwoch im Tottenham Hotspur Stadium von London ab 20:30 Uhr.

Tottenham vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tottenham: Vicario - Spence, A. Gray, Danso, Pedro Porro, - Kulusevski, Bentancur, L. Bergvall - Johnson, Tel, Son

Ersatzbank Tottenham: Kinsky (Tor), Reguilon, P. Sarr, Moore, Maddison, Udogie, Scarlett, Odobert, Bissouma

Startelf Manchester City: Ederson - Lewis, Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol - Kovacic,, Savinho, Gonzalez, Marmoush, Doku - Foden

Ersatzbank Manchester City: Ortega Moreno (Tor), Vitor Reis, Bernardo Silva, Grealish, Matheus Nunes, McAtee, Gündogan, Aké, Nico, De Bruyne

Die Hausherren müssen ohne Dragusin, Solanke, Romero, Richarlison und Micky van de Ven auskommen. Ob Timo Werner spielen kann, steht noch auf der Kippe. Bei den Gästen fehlen Rodri, Akanji und Stones.

Bei Bobb und Haaland entscheidet sich ein Einsatz erst kurzfristig. Vor allem die Ausfälle von Rodri und Haaland spielen für die Tottenham Manchester City Prognose eine recht große Rolle.

Unser Tottenham - Manchester City Tipp: Doppelte Chance 1X

Noch nie fiel es so schwer, auf Manchester City zu setzen wie in dieser Saison. Die Skyblues finden einfach nicht zu der Form der vergangenen Jahre. Ein Grund ist sicher die Tatsache, dass viele Spieler ihren Zenit einfach überschritten haben.

So muss Coach Guardiola nun einen Umbruch managen. Zu Gast bei den Spurs können wir den Citizens auch nicht mehr als einen Punkt zutrauen. Das hat einerseits mit der aufsteigenden Form von Tottenham zu tun, andererseits kassiert City in dieser Spielzeit extrem viele Niederlagen. Zudem hatte Man City gegen die Lilywhites in der jüngsten Vergangenheit einige Probleme und hat sich auch in der neuen Heimat von Tottenham bisher überhaupt nicht wohl gefühlt.