Tottenham - Manchester United Tipp & Prognose 16.02.2025

SPORT1 Betting 15.02.2025 • 08:00 Uhr Tottenham - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wer setzt sich im Krisen-Duell durch?

Unser Tottenham - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 16.02.2025 lautet: Beide Top-Teams straucheln in dieser Saison und hinken den Erwartungen weit hinterher. Im Wett Tipp heute gibt es zumindest ein paar Tore zu sehen.

Die Bühne ist bereit für ein episches Duell in der Premier League, wenn Tottenham am 16. Februar 2025 um 17:30 Uhr auf Manchester United trifft. Beide Teams sind in der Tabelle dicht beieinander, Tottenham auf Platz 14 und Manchester United auf Platz 13. Mit nur zwei Punkten Unterschied ist der Druck groß, einen Sieg zu erringen, vor allem in der jeweiligen Situation der beiden Großklubs in der Tottenham Manchester United Prognose.

Tottenham hat in 83 Prozent der Liga-Heimspiele dieser Saison getroffen und durchschnittlich in allen Liga-Saisonspielen 2,0 Tore pro Spiel erzielt. Manchester United ist anfällig in der zweiten Halbzeit, besonders zwischen der 46. und 60. Minute.

Daher lautet unser Tottenham Manchester United Wett Tipp heute: „Über 3,5 Tore“ zu einer Quote von 2,10 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Tottenham vs Manchester United auf „Über 3,5 Tore“:

Tottenham hat in 83 Prozent der Liga-Heimspiele dieser Saison ein Tor erzielt und im Durchschnitt in allen Liga-Saisonspielen 2,0 Tore pro Spiel.

Manchester United kassierte in dieser Saison die meisten Gegentore im Zeitraum 46.-60. Minute.

Die letzten Begegnungen zwischen beiden Teams waren torreich, was unseren Tottenham vs Manchester United Tipp unterstützt: 4:3, 3:0, und 2:2.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Manchester United Quoten Analyse:

Unser Tipp für dieses Spiel lautet „Über 3,5 Tore“. Beide Teams haben in dieser Saison Schwächen in der Verteidigung gezeigt und sind in der Lage, viele Tore zu erzielen. Das ist eine gute Ausgangsposition für unseren Tipp. Schwieriger gestaltet sich die Wahl am 1x2-Markt. Für den Heimsieg der Spurs findet ihr in den Sportwetten Apps Tottenham Manchester United Quoten von rund 2,45.

Immer mehr Wettanbieter haben auch PayPal Sportwetten im Angebot. Entscheidet ihr euch für ein Unentschieden in diesem Duell warten Quoten in Höhe von 3,75 auf euch. Habt ihr einen Auswärtssieg von Manchester United im Auge, dann könnt ihr Tottenham vs. Manchester United Wettquoten von 2,65 abstauben, die den Siegquoten der Spurs sehr nahe kommen.

Tottenham - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 1:2 Aston Villa (A), 0:4 Liverpool (A), 2:0 Brentford (A), 3:0 Elfsborg (H), 1:2 Leicester (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:1 Leicester (H), 0:2 Crystal Palace (H), 2:0 FCSB (A), 1:0 Fulham (A), 2:1 Glasgow Rangers (H).

Letzte 5 Spiele Tottenham vs. Manchester United: 4:3 (H), 3:0 (A), 2:2 (A), 2:0 (H), 2:2 (H).

Unser Tottenham - Manchester United Tipp: Über 3,5 Tore

Mit diesen Faktoren im Hinterkopf bei unserer Tottenham gegen Manchester United Prognose ist ein torreiches Spiel sehr wahrscheinlich.