Tottenham - West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 19.10.2024

Unser Tottenham - West Ham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 19.10.2024 lautet: Die Spurs sind nach der bitteren Pleite in Brighton auf Wiedergutmachung aus. Im Wett Tipp heute wartet aber mit den Hammers eine schwierige Aufgabe.

In der Saison 2024/25 spielen sieben Vereine aus London in der Premier League. Das sorgt natürlich für viele Derbys. Auch am Samstag treffen zwei Mannschaften aus der Hauptstadt direkt aufeinander. Tottenham empfängt West Ham. Zwischen beiden Stadien liegen gerade einmal acht Kilometer. Laut der Tottenham vs West Ham Prognose sind die Gastgeber die klaren Favoriten.

Wir rechnen aber mit einem engeren Duell und entscheiden uns mit einer Quote von 1,58 bei AdmiralBet für den Tottenham West Ham Wett Tipp heute „Sieg West Ham HC +2″.

Darum tippen wir bei Tottenham vs West Ham auf „Sieg West Ham HC +2″:

Tottenham hat 4 der letzten 6 PL-London-Derbys verloren (1S, 1U)

Die Spurs haben nur 2 der letzten 8 Liga-Duelle gegen West Ham gewonnen (3U, 3N)

Die Hammers sind in dieser Saison auswärts noch unbesiegt

Tottenham vs West Ham Quoten Analyse:

In der Premier-League-Tabelle haben die Spurs gerade mal zwei Punkte und drei Plätze Vorsprung auf die Hammers. Trotzdem gehen die Gastgeber laut den Tottenham West Ham Quoten als deutliche Favoriten ins Rennen.

Für einen Sieg der Hausherren müsst ihr euch mit der Höchstquote von 1,52 begnügen. Bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz gibt es auf der Gegenseite für einen Dreier der Gäste Tottenham gegen West Ham Wettquoten im Schnitt von 5,70.

Tottenham vs West Ham Prognose: Ist bei den Hammers nun der Knoten geplatzt?

Nach einem schwachen Start mit nur einem Sieg aus den ersten vier Spielen (1U, 2N) kamen die Spurs mit fünf Erfolgen in Serie endlich in die Gänge. Das Highlight dabei war sicher das 3:0 bei Manchester United. Auch in der Partie vor der Länderspielpause zu Gast in Brighton lag Tottenham auf Kurs. Zur Halbzeit führten die Lilywhites mit 2:0. Doch innerhalb von 18 Minuten fingen sich die Männer von Coach Ante Postecoglou drei Gegentore ein und gingen am Ende mit einer 2:3-Pleite vom Feld. Der Trainer sprach nach dem Schlusspfiff von der schlimmsten Niederlage seiner Amtszeit bei Tottenham.

Brennan Johnson hatte immerhin im sechsten Pflichtspiel in Folge für die Spurs getroffen. Bei den Expected Goals steht der THFC mit 15,0 auf Platz 1 der Liga. Drei Teams haben aber häufiger getroffen als die Männer aus dem Norden der Hauptstadt (14). In den jüngsten sechs Pflichtspielen erzielte der Hotspur FC immer mindestens zwei Tore und ist aufgewärmt für den Tottenham West Ham Tipp. Auf der anderen Seite des Spielfelds hat nur Meister Manchester City (56) weniger Schüsse zugelassen als die Spurs (61). Es setzte aber schon acht Gegentore. Vier der letzten sechs London-Derbys in der Premier League hat Tottenham verloren (1S, 1U).

Ende Mai gaben die Verantwortlichen von West Ham die Verpflichtung von Julen Lopetegui als neuen Cheftrainer bekannt. Der auslaufende Vertrag von Vorgänger David Moyes war nicht verlängert worden. In diesem Jahr können sich die Londoner nach drei erfolgreichen Jahren im Europapokal auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren. In den Kader wurden vor dem Beginn der neuen Spielzeit auch fast 145 Millionen Euro investiert. Der Start unter dem neuen Coach war aber holprig. Von den ersten sechs Liga-Partien wurde nur eine gewonnen (2U, 3N).

Erst vor der Länderspielpause folgte mit dem 4:1 daheim gegen Aufsteiger Ipswich der zweite Dreier. Die ersten drei Heimspiele in dieser Spielzeit gegen Aston Villa, Manchester City und Chelsea wurden alle verloren. Gegen Ipswich funktionierten das System und die Maßnahmen von Coach Lopetegui mit viel Aufmerksamkeit und Ballkontrolle sowie einem hohen Pressing-Tempo endlich. In der Fremde sind die Hammers immerhin seit drei Gastspielen ungeschlagen (1S, 2U). Bei allen drei Partien war man in London zu Gast. Neuzugang Niclas Füllkrug ist noch ohne Tor für den neuen Arbeitgeber.

Tottenham - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:3 Brighton (A), 2:1 Ferencvaros (A), 3:0 Manchester United (A), 3:0 Qarabag (H), 3:1 Brentford (H)

Letzte 5 Spiele West Ham: 4:1 Ipswich Town (H), 1:1 Brentford (A), 1:5 Liverpool (A), 0:3 Chelsea (H), 1:1 Fulham (A)

Letzte 5 Spiele Tottenham vs West Ham: 1:1 (A), 1:2 (H), 2:0 (H), 1:1 (A), 3:1 (H)

Auf der einen Seite hat Tottenham nur gegen Everton (31) und gegen Manchester City (28) mehr Siege gefeiert als gegen West Ham (26). Zudem haben die Spurs lediglich drei der letzten 22 PL-Heimspiele gegen die Hammers verloren (12S, 7U), was durchaus Einfluss auf die Tottenham West Ham Prognose hat.

Auf der Gegenseite konnte der THFC gerade mal zwei der jüngsten acht Derbys gegen den WHUFC für sich entscheiden (3U, 3N). In der Vorsaison gewannen die Gäste aus Stratford mit 2:1 im Norden von London. Zwei Auswärtssiege in Folge bei Tottenham gab es zuletzt im Jahr 1966.

Die Spurs sind der Lieblingsgegner von Hammers-Stürmer Michail Antonio. Gegen keinen anderen PL-Gegner hat der Angreifer mehr Tore erzielt (6). Kommt am Samstag ein weiterer Treffer hinzu?

Die Spurs sind der Lieblingsgegner von Hammers-Stürmer Michail Antonio. Gegen keinen anderen PL-Gegner hat der Angreifer mehr Tore erzielt (6). Kommt am Samstag ein weiterer Treffer hinzu?

Tottenham vs West Ham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tottenham: Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Udogie - Maddison, Bissouma, Kulusevski - Johnson, Solanke, Moore

Ersatzbank Tottenham: Forster (Tor), Dragusin, Spence, Bergvall, Gray, Lankshear, Betancur, Sarr, Werner

Startelf West Ham: Areola - Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson - Rodriguez - Bowen, Soucek, Paqueta, Kudus - Antonio

Ersatzbank West Ham: Fabianski (Tor), Coufal, Mavropanos, Ings, Alvarez, Carlos Soler, Cresswell, Summerville, Luis Guilherme

Die Hausherren müssen laut Tottenham vs. West Ham Prognose immer noch ohne Heung-min Son auskommen. Auch Richarlison und Wilson Odobert fallen weiter aus.

Bei den Gästen könnte Niclas Füllkrug nach seiner Verletzung in den Kader zurückkehren.

Unser Tottenham - West Ham Tipp: Sieg West Ham HC +2

Schaut man auf den Saisonverlauf und die Tabelle sind die Hausherren zurecht die Favoriten. Mehr als einen knappen Sieg trauen wir den Spurs aber nicht zu. Das hat vor allem damit zu tun, dass bei den Hammers die Maßnahmen von Coach Lopetegui so langsam fruchten.

Zudem taten sich die Lilywhites in den letzten London-Derbys und den jüngsten Duellen mit West Ham etwas schwer. Zudem fühlte sich der WHUFC in dieser Spielzeit in der Fremde wohler als im eigenen Stadion. So müssten die Gäste einen virtuellen Vorsprung von zwei Toren siegreich nach Hause bringen.