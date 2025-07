Tour de France 2025 Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 25.07.2025 • 18:00 Uhr Tour de France 2025 | Pogacar muss den vierten Triumph nur noch nach Hause fahren!

Tour de France 2025 - Während das Rennen um das Gelbe Trikot schon so gut wie entschieden ist, dürfen die deutschen Radsportfans noch auf den dritten Platz und das Trikot des besten Nachwuchsfahrers hoffen.

Die Tour de France 2025 neigt sich mit großen Schritten dem Ende zu. Am Sonntag werden die Fahrer im Ziel in Paris erwartet. Wie vermutet, sind die beiden großen Favoriten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard in einer eigenen Liga gefahren. Und kurz vor dem Ende der Rundfahrt spricht alles für den vierten Triumph des Vorjahressiegers.

Denn nach 18 Etappen hat der Slowene aktuell fast 4 1/2 Minuten Vorsprung auf seinen ärgsten Rivalen aus Dänemark. Doch auch aus Deutscher Sicht winkt ein historischer Triumph. Florian Lipowitz verteidigt schon seit einigen Tagen den dritten Rang in der Gesamtwertung und darf auch auf das Trikot des besten Nachwuchsfahrers hoffen.

Tour de France 2025 - Schafft es Lipowitz aufs Podest?

Pogacar war bei seinen bisherigen fünf Tourstarts bisher nie schlechter als Platz 2. Der Slowene sicherte sich schon 2020, 2021 und 2024 beim “Grande Boucle” den Sieg. In diesem Jahr hatte “Pogi” mit Joao Almeida und Adam Yates wieder sehr starke Helfer an seiner Seite. Auf dem Weg nach Paris sicherte sich der 26-Jährige in diesem Jahr vier Etappensiege.

Laut Bet-at-home wird Pogacar (UAE Team Emirates) im Endspurt seinen Vorsprung auf Vingegaard (Visma / Lease a Bike) nicht mehr verlieren. So gibt es bei dem Buchmacher schon gar keine Quote mehr auf den Tour-de-France-Gesamtsieg von Pogacar. Genauso ist es beim Wettmarkt „Welches Team gewinnt die Tour de France?“ Das Team “Visma / Lease a Bike” hat aktuell ein Polster von 14 Minuten auf das „UAE Team Emirates“.

In der Sprintwertung liegt der Italiener Jonathan Milan klar vorne und bekommt von Bet-at-home auch keine Siegquoten mehr im Kampf um das „Grüne Trikot“. Ihr wollt trotzdem auf „Pogi“ setzen? Dann bleibt euch noch zum Beispiel der Tour-de-France-2025-Tipp „Pogacar gewinnt die Bergwertung”. Doch diese Wette bringt euch bei Bet-at-home aber gerade mal eine Quote von 1,13 ein.

Viel mehr Spannung verspricht der Endspurt von Lipowitz. Am Donnerstag hat der deutsche Jungstar einiges an Zeit auf seinen schärfsten Kontrahenten Oscar Onley verloren. Nach der 18. Etappe lag der 24-Jährige nur noch 22 Sekunden vor dem Briten. Der deutsche Radprofi ist dennoch weiter auf einem guten Weg, als erster deutscher Profi nach Andreas Klöden vor 19 Jahren (2006) das Podium in Paris zu erreichen

