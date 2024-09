Trabzonspor - Besiktas Tipp, Prognose, Quoten | 15.9.2024

SPORT1 Betting 14.09.2024 • 10:00 Uhr Trabzonspor - Besiktas Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Süperlig Wette | Gewinnt Besiktas auch das vierte Liga-Spiel?

Unser Trabzonspor - Besiktas Sportwetten Tipp zum Süperlig Spiel am 15.09.2024 lautet: Die Gäste zeigten sich in allen Pflichtspielen der noch jungen Saison sehr treffsicher. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir weitere Tore der Schwarzen Adler.

Die drei großen Istanbuler Klubs Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas sind allesamt nahezu makellos in die neue Süperlig-Saison gestartet. In unserer Trabzonspor Besiktas Prognose müssen die Schwarzen Adler nun am Sonntag bei jenem Gegner antreten, der mit ihnen noch eine Rechnung offen hat. Es geht um das Pokal-Finale der vergangenen Saison.

Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass den Gastgebern die Revanche gelingt, da sich die Gäste aus Istanbul bisher extrem treffsicher zeigten, während man selbst noch ohne jegliches Tor dasteht. Wir entscheiden uns für den Trabzonspor Besiktas Wett Tipp heute „Besiktas Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,98 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Trabzonspor - Besiktas auf „Besiktas Über 1,5 Tore“:

Besiktas hat in jedem der 6 Pflichtspiele in dieser Saison mindestens doppelt getroffen.

Insgesamt erzielten die Schwarzen Adler in diesen 6 Partien 21 Tore.

Besiktas hat die letzten beiden direkten Duelle mit insgesamt 5:2 Toren gewonnen.

Trabzonspor - Besiktas Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Online-Buchmacher schlägt zugunsten der Gäste aus. Die Trabzonspor Besiktas Quoten für Wetten auf einen Sieg des Istanbuler Klubs erreichen Höchstwerte von 2,14. Demgegenüber stehen Quoten bis 3,30 für einen Tipp auf einen Heimsieg.

Für die Option „Beide Teams treffen“ gibt es Höchstquoten von 1,70. Spannender ist aber die Gegenwette. Die diesbezüglichen Trabzonspor Besiktas Wettquoten liegen in der Spitze bei 2,14. Nach den letzten Ergebnissen der Gastgeber ist das eine Option. Spielt ihr unsere Wette nach, dann informiert euch vorher unbedingt noch über den ODDSET Wettbonus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Trabzonspor - Besiktas Prognose: Gäste zeigen sich erneut treffsicher

Mit 69 Toren stellte Trabzonspor am Ende der vergangenen Süperlig-Saison die drittbeste Offensive, die mitverantwortlich dafür war, dass man am Ende auch einen starken dritten Platz hinter Galatasaray und Fenerbahce belegte. Von dieser Offensive ist in dieser noch jungen Saison bislang nicht viel zu sehen.

In den beiden bisherigen Liga-Spielen bei Sivasspor und Eyüpspor erzielten die Karadeniz Firtinasi nicht ein einziges Tor. Auf der anderen Seite ließen sie aber auch keinen Gegentreffer zu. Trabzon ist dabei eines von nur drei Teams, das erst zwei Liga-Partien absolviert hat. Der Rest der Süperlig kommt auf drei oder bereits vier Begegnungen.

Doch nicht nur in der heimischen Liga, auch international haperte es im Angriff. In der dritten Runde der Qualifikation zur Europa League hatte es in zwei Spielen gegen Rapid Wien kein Tor gegeben (0:1, 0:2). Im Hinspiel der Playoffs zur Conference League bei St. Gallen blieb man ebenfalls ohne Torerfolg. Erst im Rückspiel konnte Trabzon treffen, schied aber nach Elfmeterschießen dennoch aus.

In den letzten sechs Pflichtspielen schoss der Klub also nur ein einziges Tor. Insofern lässt sich über den Trabzonspor Besiktas Tipp „Beide Teams treffen: Nein“ absolut nachdenken. Bei Buchmacher NEObet, der für uns als Wettanbieter mit schneller Auszahlung punktet, ist mit einer 2,14 aktuell die Höchstquote für diese Wett-Option zu finden.

Trabzonspor - Besiktas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Trabzonspor: 0:0 Eyüpspor (A), 1:1, 4:5 i.E. St. Gallen (H), 0:0 St. Gallen (A), 0:2 Rapid Wien (A), 0:0 Sivasspor (A)

Letzte 5 Spiele Besiktas: 2:0 Sivasspor (H), 5:1 Lugano (H), 3:3 Lugano (A), 4:2 Antalyaspor (H), 2:0 Samsunspor (A)

Letzte 5 Spiele Trabzonspor vs Besiktas: 2:3 (N), 0:2 (A), 3:0 (H), 0:0 (H), 2:2 (A)

Auch wenn die Gastgeber in den beiden bisherigen Liga-Spielen selbst eine Weiße Weste wahren konnten, gehen wir nicht davon aus, dass ihnen das auch im dritten Liga-Spiel in Serie gelingt. Denn Besiktas feuerte bislang aus allen Rohren! In jedem ihrer bislang absolvierten sechs Pflichtspiele in dieser Saison trafen die Schwarzen Adler mindestens doppelt.

Insgesamt erzielten sie in diesen sechs Partien 21 Treffer, was einem Schnitt von genau 3,5 Toren pro Begegnung entspricht. Schon im Supercup ließ der amtierende Pokalsieger seine Muskeln spielen, als er Meister Galatasaray mit 5:0 deklassierte. Es war einer von fünf Pflichtspiel-Siegen in dieser Saison (1U).

Neben Galatasaray ist Besiktas das einzige Team, das in dieser Süperlig-Saison alle bisherigen Partien gewinnen konnte. Im Moment steht der Vorjahres-Sechste aber dennoch nur auf Rang 3, da er im Vergleich mit dem Meister ein Tor weniger geschossen hat und Vizemeister Fenerbahce einen Punkt, aber eben auch ein Spiel mehr hat.

Die vergangene Saison in der höchsten türkischen Liga hatte Besiktas mit sechs sieglosen Auswärtsspielen in Folge beendet. Überhaupt kamen die Schwarzen Adler auf eine nur schwache 6-4-9-Auswärtsbilanz bei 23:28 Toren. Das erste Liga-Auswärtsspiel dieser Saison war dagegen gleich von Erfolg gekrönt (2:0 bei Samsunspor).

So seht ihr Trabzonspor - Besiktas im TV oder Stream:

15. September 2024, 19 Uhr, Papara Park, Trabzon

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: beIN Sports

Die Süperlig lässt sich auch aus Deutschland mitverfolgen. Die Rechte an den Übertragungen der Partien hat sich beIN Sports gesichert. Um euren Trabzonspor Besiktas Tipp live mitzuverfolgen, ist ein kostenpflichtiges Abo beim Streaming-Anbieter Digiturk Euro erforderlich.

Die beiden Klubs standen sich zuletzt im Pokalfinale der vergangenen Saison gegenüber. Besiktas setzte sich nach einer dramatischen Schlussphase, in der man in der 89. Minute den 2:2-Ausgleich kassierte, schließlich durch einen Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 3:2 durch.

Trabzonspor - Besiktas: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Trabzonspor: Cakir; Malheiro, Denswil, Savic, Barisic; Mendy, Yokuslu, Visca, Tufan, Nwakaeme; Dragus

Ersatzbank Trabzonspor: Taha, Bardhi, Batagov, Günes, Yildirim, Barisic, Bosluk, Cham, Yilmaz, Orsic

Startelf Besiktas: Günok; Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku; Fernandes, Musrati, Rashica, Rafa, Muci; immobile

Ersatzbank Besiktas: Destanoglu, Bulut, Keles, Ndour, Topcu, Zaynutdinov, Hekimoglu, Kilicsoy, Sanuc, Ucan

Auf Seiten der Gäste erwarten wir in unserer Trabzonspor Besiktas Prognose kaum Veränderungen - im Gegenteil: Wir gehen davon aus, dass die identische Elf wie beim jüngsten 2:0-Erfolg gegen Sivasspor starten könnte.

Die Gastgeber auf der anderen Seite könnten ein paar Wechsel im Offensiv-Bereich vornehmen. In den beiden bisherigen Liga-Spielen gingen insgesamt nur fünf Trabzon-Abschlüsse auf den gegnerischen Kasten.

Unser Trabzonspor - Besiktas Tipp: Besiktas Über 1,5 Tore

Für uns gehen die Gäste als Favorit in die Begegnung. Das liegt nicht nur daran, dass sie in dieser Saison noch ungeschlagen sind und fünf ihrer sechs Pflichtspiele gewinnen konnten, sondern auch daran, dass sie in diesen sechs Partien 21 Treffer erzielten, während Trabzonspor zuletzt nur ein Tor in ebenfalls sechs Spielen zustande brachte. Wir sind überzeugt, dass die Schwarzen Adler am Sonntag wieder mindestens zweimal zuschlagen.