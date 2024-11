Turin FC - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2024

Unser Turin FC - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 01.12.2024 lautet: Neapel gastiert als Tabellenführer in Turin und bleibt im Wett Tipp heute ohne Gegentor.

Antonio Conte legt in seiner Arbeit als Cheftrainer ein großes Augenmerk auf eine gut organisierte Defensive. Diese steht auch in unserer Turin FC Neapel Prognose im Mittelpunkt. Die Partenopei gewannen am letzten Spieltag mit 1:0 gegen AS Rom und beendeten eine Miniserie von zwei sieglosen Ligaspielen.