Türkei - Montenegro Tipp, Prognose & Quoten | 11.10.2024

SPORT1 Betting 10.10.2024 • 11:00 Uhr Türkei - Montenegro Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Gehen die Türken einen Schritt in Richtung Gruppensieg?

Unser Türkei - Montenegro Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 11.10.2024 lautet: Nach zwei Spieltagen ist die türkische Nationalelf weiterhin ungeschlagen in der Nations League und möchte ihre Serie (1S, 1U) in unserem Wett Tipp heute fortführen.

Die Türkei feierte zuletzt einen 3:1-Erfolg gegen Island und holte den ersten Dreier in der Nations League. Ein weiterer Triumph soll nun am dritten Spieltag im heimischen Samsun 19 May Stadium gegen Montenegro resultieren. Die Montenegriner sind nach wie vor sieglos im Turnier und stehen in unserer Türkei Montenegro Prognose gehörig unter Druck.

Auf heimischem Boden sind die Türken zu favorisieren und werden im Match bereits frühzeitig ein Zeichen setzen. Unser Türkei Montenegro Wett Tipp heute lautet daher: „Sieg Türkei (Halbzeit)“ zu einer Quote von 1,85 bei Sportwetten.de.

Darum tippen wir bei Türkei vs Montenegro auf „Sieg Türkei (Halbzeit)“:

Die Türken sind im Turnier nach wie vor ungeschlagen (1S, 1U).

Montenegro wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis im Wettbewerb (2N).

Unabhängig vom Austragungsort lag die türkische Elf in 2 der letzten 3 Aufeinandertreffen mit Montenegro bereits zur Pause vorne.

Türkei vs Montenegro Quoten Analyse:

Bisher haben die Recken vom Bosporus noch nie gegen Montenegro verloren. Laut Einschätzung der Wettanbieter dürfte sich daran auch diesmal nichts ändern. Die Bookies sehen die Hausherren in der Favoritenrolle und bewerten einen Heimsieg mit durchschnittlichen Türkei Montenegro Quoten von 1,35.

Die letzten drei direkten Aufeinandertreffen brachten drei oder mehr Tore zum Vorschein. Unzählige neue Sportwettenanbieter lassen auch diesmal am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ das Pendel leicht in Richtung drei oder mehr Treffer ausschlagen. Die Türkei Montenegro Wettquoten von ca. 1,70 untermauern diesen Umstand.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Türkei vs Montenegro Prognose: Gelingt den Montenegrinern das erste NL-Auswärtstor?

Die Türken spielten im Zuge der EURO 2024 durchaus erfolgreich und zogen als Gruppenzweiter hinter Portugal in die K.o.-Runde ein. Dabei wurden zwei der drei Vorrunden-Duelle siegreich gestaltet. Lediglich gegen den Spitzenreiter Portugal musste eine 0:3-Niederlage hingenommen werden.

Im Achtelfinale sprang gegen Österreich ein knapper 2:1-Erfolg heraus. Die Grenzen wurden den Türken aber im Viertelfinale gegen die Niederlande aufgezeigt. In diesem schieden die Halbmond-Sterne nach einem 1:2 aus.

Im Laufe der EM 2024 absolvierte die Elf von Trainer Vincenzo Montella alle fünf Begegnungen mit drei oder mehr Toren. Vor allem in der Defensive zeigte man Schwächen auf und absolvierte kein einziges EM-Spiel ohne Gegentor. Die Offensive hingegen erzielte acht Treffer.

Die Nations League brachte zum Auftakt ein torloses Remis gegen Wales mit sich. Direkt im Anschluss sprang gegen Island der erste Dreier heraus. Aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber den Walisern thronen die Halbmond-Sterne an der Spitze der Tabelle. Das soll auch nach dem Türkei Montenegro Tipp so bleiben.

Türkei - Montenegro Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Türkei: 3:1 Island (H), 0:0 Wales (A), 1:2 Niederlande (A), 2:1 Österreich (A), 2:1 Tschechien (A).

Letzte 5 Spiele Montenegro: 1:2 Wales (H), 0:2 Island (A), 1:3 Georgien (H), 0:2 Belgien (A), 1:0 Nordmazedonien (H).

Letzte Spiele Türkei vs. Montenegro: 2:1 (A), 2:2 (H), 2:2 (A), 1:0 (H).

Da Montenegro in der EM-Qualifikation hinter Ungarn und Serbien nur auf Rang 3 landete, wurde das Ticket für die Teilnahme an der Endrunde in Deutschland verpasst. Dennoch bestritten die Montenegriner in der Sommerpause vier Testspiele.

Bis auf das 2:0 gegen Weißrussland und dem knappen 1:0 gegen Nordmazedonien waren diese aber nicht wirklich erfolgreich und brachten zwei Niederlagen gegen Belgien (0:2) und Georgien (1:3) mit sich.

Seit Februar dieses Jahres sitzt Robert Prosinecki auf der Trainerbank. Der 55-jährige Kroate konnte aber nicht für einen erfolgreichen Einstieg in die Nations League sorgen. Direkt zum Auftakt setzte es in Island eine 0:2-Pleite, zuletzt gingen die Balkan-Kicker nach einem 1:2 gegen Wales leer aus. Auffällig ist, dass die Montenegriner in den letzten beiden Testspielen sowie den beiden NL-Begegnungen bereits zur Pause hinten lagen. Mit null Punkten auf dem Konto rangieren die Südosteuropäer in der Gruppe 4 auf dem letzten Tabellenplatz und dürften in unserer Türkei Montenegro Prognose keinen leichten Stand haben.

Neukunden haben bei Bet-at-home die Chance, sich für die erste Einzahlung einen Bet-at-home Gutschein 2024 zu sichern. Der Bookie verdoppelt nämlich den Ersteinzahlungs-Betrag bis zu 100 Euro.

So seht ihr Türkei - Montenegro im TV oder Stream:

11. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Samsun 19 May Stadium, Tekkeköy/Samsun (Türkei)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Im Zuge der Nations League werden nur die Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV übertragen.

Wer somit seinen Türkei Montenegro Tipp anhand von Live-Bildern bestätigen möchte, muss über ein Abo bei Streaming-Dienstleister DAZN verfügen. Dort wird nämlich die Paarung zu sehen sein.

Türkei vs Montenegro: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Türkei: Bayindir - Müldür, Demiral, Bardakci, Elmali - Calhanoglu, Yüksek, Arda Güler, Kahveci, Aktürkoğlu - Nayir

Ersatzbank Türkei: Cakir, Akaydin, Topcu, Ayhan, Çelik, Yokuşlu, Özcan, Kökçü, Dinkci, Uzun, Yildiz

Startelf Montenegro: Mijatovic - Marusic, Rubezic, Sipcic, Vukcevic - Brnovic, Jovovic, Camaj, Jovetic, Krstovic - Mugosa

Ersatzbank Montenegro: Nikic, Petkovic , Tuci, Radunovic, Vukcevic, Bakic, Erakovic, Vukotic, Vukotic

Die Türken verfügen über sehr viel Qualität in den eigenen Reihen. Zuletzt beim 3:1 gegen Island sorgte Kerem Aktürkoglu mit einem Dreierpack für Aufsehen. In unserer Türkei Montenegro Prognose ist ein weiterer Treffer des Linksaußen keineswegs ausgeschlossen. Darüber hinaus haben die Türken mit Kapitän Hakan Calhanoglu einen Denker und Lenker im Mittelfeld. Große Hoffnungen ruhen zudem auf Youngster Arda Güler, der weiterhin auf sein erstes Tor in der Nations League wartet. Keeper Mert Günok fällt bei den Türken verletzungsbedingt aus und wird vermutlich durch Altay Bayindir ersetzt.

Montenegros Viererkette zeigte an den ersten beiden Nations-League-Spieltagen Probleme auf und musste sich jeweils zwei Gegentore ankreiden lassen. Gegen die starke Offensive der Türken dürfte es schwierig werden.

Unser Türkei - Montenegro Tipp: Sieg Türkei (Halbzeit)

Wir schließen uns den Wettanbietern an und sehen die Kicker vom Bosporus klar in der Favoritenrolle. 48 Plätze trennen beide Konkurrenten im FIFA-Ranking voneinander. Darüber hinaus zeichnen sich die Türken mit 344,3 Millionen Euro anhand des 15-fachen Kader-Marktwertes der Gäste aus.

Die Gastgeber vom Bosporus werden bereits im ersten Durchgang ein Zeichen setzen und zu einem frühen Tor gelangen. Aus diesem Grund ist mit einer Halbzeitführung der Hausherren zu rechnen.