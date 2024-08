Twente Enschede - RB Salzburg Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 12.08.2024 • 09:47 Uhr Twente Enschede - RB Salzburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Bringt RBS den Vorsprung ins Ziel?

Unser Twente Enschede - RB Salzburg Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 13.08.2024 lautet: Die Mozartstädter müssen in dieser Saison den Umweg über die Quali in die CL-Gruppenphase nehmen. Im Wett Tipp heute dürfte auf diesem Weg ein weiterer Schritt hinzukommen.

In den vergangenen Jahren war RB Salzburg als österreichischer Meister fix für die CL-Gruppenphase qualifiziert. Doch nach dem zweiten Platz in der vorigen Saison der Bundesliga müssen die Bullen erstmals seit 2021/22 wieder an der einst ungeliebten Qualifikation teilnehmen. In der ersten von zwei möglichen Runden auf dem Weg ins Hauptfeld bekommen es die Mozartstädter in der Twente Enschede RB Salzburg Prognose mit den Niederländern zu tun. Das Hinspiel in der Vorwoche gewann RBS in Wals-Siezenheim mit 2:1. So würde am Dienstag im Rückspiel schon ein Remis zum Weiterkommen reichen.

Beim Twente Enschede RB Salzburg Wett Tipp heute entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,55 bei Betano für die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Twente Enschede vs RB Salzburg auf „Doppelte Chance X2″:

Qualität und internationale Erfahrung sprechen für Salzburg

Die Bullen standen zuletzt 5 Mal in Folge in der CL-Gruppenphase

Die Offensive von RBS kommt in den ersten 4 Pflichtspielen 2024/25 auf 16 Treffer



Twente Enschede vs RB Salzburg Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher, unter denen sich auch viele Wettanbieter mit Startguthaben befinden, rechnen bei der Twente Enschede RB Salzburg Prognose mit einem komplett offenen Spiel auf Augenhöhe.

Bei der Qualität haben die Bullen mit 177 zu 66 Millionen Euro die Nase vorne. Der Heimvorteil spricht dann allerdings für die „Tukkers“. So klettern die Quoten für einen Heimsieg auf den Höchstwert von 2,52. Doch für einen Erfolg der Bullen bekommt ihr auch Twente Enschede vs. RB Salzburg Quoten im Schnitt von 2,64 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Twente Enschede vs RB Salzburg Prognose: Kann Twente seine Heimstärke unter Beweis stellen?

Der FC Twente ging 2023/24 in der Eredivisie hinter PSV und Feyenoord als Dritter über die Ziellinie. Auch in diesem Jahr will der Verein wieder unter die Top 4 und damit ins internationale Geschäft. Bisher haben die „Tukkers“ einmal eine CL-Gruppenphase (2010/11) und dreimal eine Europa-League-Gruppe (zuletzt 2013) erreicht. In diesem Jahr haben die Roten im schlechtesten Fall den Hauptwettbewerb in der Conference League sicher. Doch nach dem Tor in Salzburg in der 90. Minute zum 1:2-Endstand rechnen sich die Männer von Coach Joseph Oosting auch in der Königsklasse noch etwas aus.

Am Wochenende startete Enschede auch in der heimischen Liga in die neue Saison. Bei NEC Nijmegen setzte sich der FC Twente mit 2:1 durch. Für die Tore zeigten sich dabei Mittelstürmer Sam Lammers und Innenverteidiger Alec Van Hoorenbeeck verantwortlich. Im ersten Pflicht-Heimspiel der neuen Spielzeit hofft Twente wieder auf seine Heimstärke. In der vergangenen Saison hatte man 14 von 17 Heimspielen gewonnen (1U, 2N). Nur Meister PSV hatte mehr Heimpunkte geholt.

Nach zehn Meisterschaften in Serie erwischte es RB Salzburg, am Ende reichte es nur für die Vizemeisterschaft. In diesem Jahr soll Pepijn Lijnders, der langjährige Assistent von Jürgen Klopp in Liverpool, den Verein wieder auf seine angestammte Position führen. Zu Beginn der Saison weht auch ein frischer Wind durch Wals-Siezenheim. Zudem nimmt die Mannschaft die offensive Spielweise des neuen Coaches gut an. Nur in der Abwehr, die unter Lijnders extrem hoch steht, gibt es nach dem Abgang von Strahinja Pavlovic zu AC Milan noch ein paar Lücken.

Die ersten Ergebnisse können sich aber sehen lassen. So starteten die Mozartstädter mit einem 6:0 im Pokal in Dornbirn in die neue Saison. In der Liga folgte auf ein 3:2 bei Aufsteiger GAK am vergangenen Wochenende ein 5:1 daheim gegen Blau-Weiß-Linz. Dabei war der Israeli Oscar Gloukh mit drei Treffern der beste Mann auf dem Platz. Beim 2:1 unter der Woche gegen Enschede hatte Maurits Kjaergaard in Abwesenheit des verletzten Topstürmers Karim Konate doppelt getroffen.

Twente Enschede - RB Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Twente Enschede: 2:1 NEC Nijmegen (A), 1:2 RB Salzburg (A), 0:0 Schalke (A), 2:2 St. Truiden (H), 2:2 Motherwell (A),

Letzte 5 Spiele RB Salzburg: 5:1 Blau-Weiß-Linz (H), 2:1 Twente Enschede (H), 3:2 Grazer AK (A), 6:0 Dornbirn (A), 4:0 Sheffield Wednesday (H)

Letzte Spiele Twente Enschede vs RB Salzburg: 1:2 (A), 1:3 (A), 2:2 (H)



Als RB Salzburg noch nicht zu Red Bull gehörte, trat der Verein als SV Austria Salzburg auf. Aus dieser Zeit stammt auch das erste und einzige Duell mit dem FC Twente. Im UI-Cup der Saison 1998/99 trennten sich beide Teams im Hinspiel in Enschede mit einem 2:2.

Durch einen 3:1-Erfolg im Rückspiel in Österreich erreichten die Mozartstädter die nächste Runde. Für die „Tukkers“ war es der erste und bis zur Vorwoche einzige Vergleich mit einer österreichischen Mannschaft.

Die Bilanz der Bullen gegen niederländische Vereine steht dagegen bei fünf Siegen, drei Remis und drei Niederlagen. In den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison hat RBS schon insgesamt 16 Tore erzielt.

Setzt sich diese Serie fort, solltet ihr euch die Quote von 2,03 bei Merkur Bets für den Tipp „RB Salzburg Über 1.5 Tore“ ansehen. Am besten spielt ihr diesen Twente Enschede RB Salzburg Tipp in Kombination mit dem Merkur Bets Bonus.

Unser Twente Enschede - RB Salzburg Tipp: Doppelte Chance X2

Die Zuschauer dürfen sich freuen. Denn beide Teams stehen in der Twente Enschede RB Salzburg Prognose für einen attraktiven und offensiven Fußball. Die internationale Erfahrung und die Qualität sprechen für die Gäste aus Salzburg.

Zudem müssen die Hausherren auf Sieg spielen, was den Bullen einige Räume verschaffen wird. Mit ihrer in der noch jungen Saison so starken Offensive, dürfte das zumindest für ein Unentschieden reichen.