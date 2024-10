Twente - Fenerbahce Tipp, Prognose & Quoten | 03.10.2024

Der erste Spieltag in der Europa League kann für Twente als Erfolg gewertet werden. Zu Gast im Old Trafford entführte die Mannschaft aus Enschede einen Punkt trotz zwischenzeitlichem Rückstand gegen Man United. In unserer Twente Fenerbahce Prognose sehen wir die Gastgeber dennoch in der Außenseiterrolle.