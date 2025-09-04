Ukraine - Frankreich Tipp, Prognose & Quoten | 05.09.2025

SPORT1 Betting 04.09.2025 • 18:00 Uhr Ukraine - Frankreich Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali 2026 Wette | Nutzt Artem Dovbyk seine Bühne?

Unser Ukraine - Frankreich Sportwetten Tipp zum WM Quali 2026 Spiel am 05.09.2025 lautet: Im Wett Tipp heute muss der Favorit aus Frankreich mindestens einen Gegentreffer überstehen.

Zwei Spieltage sind in der Fußball-Bundesliga erst absolviert, da wartet schon wieder die erste Länderspielpause der Saison auf die Nationalmannschaften. Zudem beginnt in der Ukraine Frankreich Prognose die letzte große Mission für Didier Deschamps als Nationaltrainer von Les Bleus.

Durch ihre Teilnahme am Final Four der Nations League treten die Deschamps-Schützlinge in einer Vierergruppe an. Einfach wird es im Ukraine Frankreich Wett Tipp heute nicht, denn wir trauen den offiziellen Gastgebern einen Treffer zu. Unsere Empfehlung: “Ukraine Über 0,5 Tore” mit einer Quote von 1.75 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Ukraine vs Frankreich auf “Ukraine Über 0,5 Tore”:

Ukraine hat in den letzten 3 direkten Duellen immer getroffen.

Ukraine hat in 10 der letzten 11 Länderspiele getroffen.

Frankreich hat nur 1 der letzten 5 Länderspiele ohne Gegentreffer abgeschlossen.

Ukraine vs Frankreich Quoten Analyse:

Von den Ukraine Frankreich Wettquoten der deutschen Wettanbieter ausgehend, steht der Gewinner dieser Paarung beinahe im Vorfeld fest. Die Equipe Tricolore hat in ihrer Historie nur eines von zwölf direkten Duellen verloren.

Allerdings warten Les Bleus ebenso seit zwei Aufeinandertreffen auf einen Erfolg gegen die Blau-Gelben (1:1, 1:1). Insofern halten wir die niedrigen Ukraine Frankreich Quoten von circa 1.28 für einen Sieg der Deschamps-Elf für zu riskant.

Ukraine vs Frankreich Prognose: Der letzte Versuch

Es ist der erste Spieltag der WM-Qualifikation 2026 und zugleich der Anfang vom Ende für den französischen Nationaltrainer. Didier Deschamps hat seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und wird nach der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr den Platz räumen.

Im Ukraine vs. Frankreich Tipp strebt der 56-Jährige einen erfolgreichen Auftakt seiner Auswahl an. Allzu sicher darf sich Les Bleues im direkten Duell mit den Schowto-blakytin jedoch nicht sein.

Für unsere Ukraine gegen Frankreich Prognose kramen wir die letzten Aufeinandertreffen hervor. 2021 standen beide Auswahlmannschaften ebenfalls in der Gruppe D der WM-Quali. Beide Duelle endeten mit einem Unentschieden (je 1:1).

Zusätzlich bringt die Auswahl von Serbiy Rebrov durchaus Qualität auf den Platz. Vorne stürmt Artem Dovbyk (AS Rom). Der 28-Jährige hat zwar seinen Stammplatz bei der Roma verloren, ist aber ein echter Knipser.

Ukraine - Frankreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ukraine: 2:1 Neuseeland (A), 2:4 Kanada (A), 0:3 Belgien (A), 3:1 Belgien (H), 2:1 Albanien (A).

Letzte 5 Spiele Frankreich: 2:0 Deutschland (A), 4:5 Spanien (A), 5:4 n.E. Kroatien (H), 0:2 Kroatien (A), 3:1 Italien (A).

Letzte 5 Spiele Ukraine vs. Frankreich: 1:1 (H), 1:1 (A), 1:7 (A), 0:3 (A), 2:0 (H).

Für die Nationalmannschaft hat Dovbyk 36 Spiele absolviert und elf Treffer erzielt. Darüber hinaus ist der Mittelstürmer in der vorletzten Spielzeit der erfolgreichste Angreifer in der spanischen Primera Division gewesen (24 Tore).

Aus dem Mittelfeld erhält er kreative Unterstützung von Georgiy Sudakov. Der 23-Jährige ist erst in diesem Sommer nach Lissabon gewechselt und gilt seit Jahren als großes Talent auf seiner Position.

Die beiden Akteure sind bei Weitem nicht die einzigen begabten Kicker. Gemeinsam mit ihren Kollegen in der ukrainischen Nationalmannschaft streben sie im Ukraine gegen Frankreich Tipp eine Überraschung an.

Ohne Torerfolg wollen die offiziellen Gastgeber auf keinen Fall vom Feld gehen und das werden sie laut unserer Ukraine - Frankreich Prognose ebenso wenig, wie in zehn ihrer elf vorangegangenen Länderspiele.

Ein Heimsieg erscheint trotz dieser positiven Zeichen unrealistisch. Die Rebrob-Schützlinge haben in der letzten Nations-League-Saison nur zwei von sechs Begegnungen gewonnen. Zudem haben Dovbyk und Co. ihr Testspiel gegen Kanada (2:4) und Neuseeland danach nur knapp bezwungen (2:1).

Zusätzlich empfiehlt sich ein Blick auf die französischen Resultate der vergangenen Jahre. Les Bleus haben seit ihrer Niederlage im WM Finale 2022 nur gegen vier Auswahlmannschaften verloren: Deutschland, Spanien, Italien und Kroatien.

Hinzu kommt, dass der Weltmeister von 2018 seit 1994 kein einziges Turnier mehr verpasst hat. Auf Seiten der Hausherren steht hingegen erst eine WM-Teilnahme in den Geschichtsbüchern (2006).

Ukraine vs Frankreich: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ukraine: Trubin - Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko - Kaliuzhny, Zinchenko - Tsygankov, Shaparenko, Sudakov - Dovbyk

Ersatzbank Ukraine: Riznyk, Bushchan, Bondat, Svatok, Mykhaylichenko, Yegor Yarmolyuk, Bondarenko, Ocheretko, Voloshyn, Nazarenko, Zubkov, Gusulyak, Vanat

Startelf Frankreich: Maignan - Kounde, Upamecano, Konate, Theo Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Olise, Dembele, Thuram - Mbappe

Ersatzbank Frankreich: Chevalier, Samba, Pavard, Digne, Gusto, Khephren Thuram, Kone, Barcola, Doue, Akliouche, Ekitike

Rebrov bekleidet das Amt des ukrainischen Nationaltrainers seit 2023. Bislang hat er das Team durch 26 Begegnungen begleitet und dabei durchschnittlich 1,65 Punkte errungen.

Will der 52-Jährige mit seiner Mannschaft die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 schaffen, ist eine Niederlage im Heimspiel gegen den stärksten Kontrahenten der Gruppe D verboten.

Unser Ukraine - Frankreich Tipp: Ukraine Über 0,5 Tore

Die ukrainische Auswahl ist durchaus im Stande, dem Weltmeister von 2018 in eine knifflige Auseinandersetzung zu verwickeln. Frankreich hat zuletzt nicht immer überzeugt und in zwei von vier Paarungen eine Niederlage sowie mindestens zwei Gegentore kassiert.