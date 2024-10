Ukraine - Georgien Tipp, Prognose & Quoten | 11.10.2024

SPORT1 Betting 10.10.2024 • 10:00 Uhr Ukraine - Georgien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Geht die Serie der Georgier weiter?

Unser Ukraine - Georgien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 11.10.2024 lautet: Auch nach der EM mischen die „Jvarosnebi“ den europäischen Fußball auf. Auch im Wett Tipp heute gegen die Ukraine muss dieser Aufschwung noch nicht zu Ende gehen.

Schon bei der EM 2024 war Georgien die große Überraschung. Bei der ersten Teilnahme an einem großen Turnier stürmten die „Jvarosnebi“ sensationell ins Achtelfinale und lieferten dem späteren Europameister Spanien lange einen mutigen Fight. Auch nach der Endrunde in Deutschland sorgen die Männer von Nationaltrainer Willy Sagnol für Aufsehen. Die ersten beiden Spiele der Nations League wurden gewonnen. Am Freitag gegen die Ukraine soll der nächste Erfolg her. Bei der Ukraine Georgien Prognose sind die Gäste aber die Außenseiter.

Wir schätzen die Lage allerdings etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Betano den Ukraine Georgien Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Ukraine vs Georgien auf „Doppelte Chance X2″:

Georgien hat nur 2 der vergangenen 9 Länderspiele verloren

Die Ukraine muss ohne wichtige Spieler wie Lunin, Yarmolenko, Mykolenko und Zinchenko auskommen

Die Blau-Gelben konnten lediglich eines der letzten 5 Länderspiele für sich entscheiden

Ukraine vs Georgien Quoten Analyse:

Die Blau-Gelben werden in der Weltrangliste auf Platz 24 geführt. Die „Jvarosnebi“ sind durch die jüngsten Erfolge im FIFA-Ranking auf Rang 66 geklettert. Auch wenn die Ukrainer mal wieder ein Heimspiel in Polen austragen müssen, schlagen sich die Ukraine Georgien Quoten auf die Seite der Hausherren.

Ihr bekommt für einen Sieg der Gastgeber Quoten zwischen 2,10 und 2,16. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Gäste Ukraine vs. Georgien Wettquoten zwischen 3,40 und 3,60 auf euch. Wenn ihr euer Guthaben schnell wieder auf dem Konto haben wollt, empfehlen wir euch unsere Wettanbieter mit schneller Auszahlung.

Ukraine vs Georgien Prognose: Kann die Ukraine die Ausfälle kompensieren?

Bei der EM 2024 musste sich die Ukraine mit dem letzten Platz in der Gruppe E begnügen. Dieses Aus war besonders bitter, da nach drei Spieltagen alle vier Mannschaften vier Punkte auf dem Konto hatten und das Torverhältnis den Unterschied ausmachte. So hatte die klare 0:3-Niederlage im ersten Gruppenspiel gegen Rumänien der Mannschaft schon das Genick gebrochen. Bevor sich das vom Krieg gegen Russland geplagte Land zum zweiten Mal nach 2006 für eine WM qualifizieren will, steht nun erstmal die Nations League an.

In dieser ist die Truppe von Coach Serhiy Rebrov aber mit einem 1:2 gegen Albanien und einem 2:3 in Tschechien nicht gut in den Wettbewerb gekommen. So hat die Ukraine lediglich eines der letzten fünf Länderspiele gewonnen (1U, 3N). Mit Artem Dovbyk (AS Roma) und Mykhailo Mudryk (Chelsea) stehen gerade mal zwei Legionäre von europäischen Top-Vereinen im Aufgebot. Auch aus der nationalen Liga mussten einige wichtige Spieler unter anderem für den Ukraine Georgien Tipp absagen.

Im ersten Spiel nach dem EM-Achtelfinaleinzug setzten die Georgier mit einem 4:1 daheim gegen Tschechien gleich mal ein Ausrufezeichen. Auch im zweiten NL-Spiel der neuen Saison behielten die „Jvarosnebi“ mit einem 1:0 in Albanien alle drei Punkte bei sich. Somit hat die Mannschaft von Coach Willy Sagnol eindrucksvoll bewiesen, dass die guten Leistungen bei der Europameisterschaft kein Zufall waren. Der Ex-Bayern-Profi hat eine solide und selbstbewusste Mannschaft geformt, die nicht nur durch Kampfgeist überzeugt. Mit Spielern wie Khvicha Kvaratskhelia können die Georgier inzwischen auch technisch und taktisch ein hochklassiges Spiel auf den Rasen bringen.

Doch man ist nicht mehr nur vom Superstar Neapels abhängig. Auch Kashia (Slovan Bratislava), Kochorashvili (Levante), Kiteishvili (Sturm Graz), Chakvetadze (Watford) und Mikautadze (Olympique Lyon) haben sich inzwischen zu Leistungsträgern entwickelt. Zudem hat man mit Mamardashvili einen Top-Keeper, der 2025 nach Liverpool wechseln wird. Mit Bude Zivzivadze (KSC) kann es sich der Nationaltrainer sogar oft leisten, den aktuell Zweitplatzierten in der Torschützenliste (6 Tore) der 2. Bundesliga auf die Bank zu setzen. So kassierte Georgien lediglich zwei Niederlagen in den vergangenen neun Partien (6S, 1U).

Ukraine - Georgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ukraine: 2:3 Tschechien (A), 1:2 Albanien (H), 0:0 Belgien (H), 2:1 Slowakei (A), 0:3 Rumänien (A)

Letzte 5 Spiele Georgien: 1:0 Albanien (A), 4:1 Tschechien (H), 1:4 Spanien (A), 2:0 Portugal (H), 1:1 Tschechien (H)

Letzte 5 Spiele Ukraine vs Georgien: 2:1 (A), 1:1 (A), 3:2 (H), 1:1 (A), 2:0 (H)

Nach neun Duellen ist die Ukraine noch ohne Niederlage gegen Georgien. Die Bilanz in der Ukraine Georgien Prognose für die Blau-Gelben steht bei sechs Siegen und drei Remis. Auch das Torverhältnis spricht mit 16:6 deutlich für die Ukrainer.

Bisher haben die „Schowto-blakytni“ alle vier Heim-Länderspiele gegen die „Jvarosnebi“ gewonnen. Seit 2015 sind beide Nationen allerdings nicht mehr aufeinandergetroffen. Die letzten Pflichtspiel-Duelle stammen aus der Quali für die EM 2008.

In fünf der letzten sechs Duelle klingelte es immer auf beiden Seiten. Dieses Wissen nutzen wir für einen alternativen Ukraine Georgien Tipp. Für die Wette „Beide Teams treffen“ bekommt ihr bei NEO.bet eine Quote von 1,88.

Ukraine vs Georgien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ukraine: Trubin - Mykolenko, Matvienko, Zabarnyi, Tymchyk - Stepanenko - Mudryk, Sudakov, Shaparenko, Yarmolenko - Vanat

Ersatzbank Ukraine: Bushchan, Riznyk - Konoplya, Bondar, Svatok, Mykhaylichenko, Talovyerov, Zubkov, Kabayev, Yaremchuk, Dovbyk

Startelf Georgien: Mamardashvili - Kakabadze, Dvali, Kashia - Kochorashvili, Chakvetadze, Lochoshvili, Gvelesiani, Kiteishvili - Kvaratskhelia, Mikautadze

Ersatzbank Georgien: Loria, Gugeshashvili - Kvirkvelia, Shengelia, Gocholeisvili, Goglichidze, Davitashvili, Tsitaishvili, Altunashvili, Nonikashvili, Zivzivadze, Guliashvili

Die Ukrainer müssen auf Andriy Lunin (Real Madrid) und Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiew) verzichten.

Auch Vitaliy Mykolenko (Everton) und Oleksadr Zinchenko (Arsenal) verpassen die kommenden zwei Partien in der Ukraine vs. Georgien Prognose.

Unser Ukraine - Georgien Tipp: Doppelte Chance X2

Die Ukrainer stehen unter Druck und wollen endlich die ersten Punkte in der Nations-League-Saison 2024/25. Die gute Bilanz gegen die Georgier macht den Blau-Gelben auch Hoffnung. Doch seit man das letzte Mal gegen die „Jvarosnebi“ gespielt hat, haben diese große Fortschritte gemacht. Zudem surft das Team von Coach Willy Sagnol seit geraumer Zeit auf einer Erfolgswelle.