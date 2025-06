Ulsan - Mamelodi Sundowns Tipp, Prognose & Quoten | 17.06.2025

SPORT1 Betting 16.06.2025 • 11:00 Uhr Ulsan - Mamelodi Sundowns Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Welcher Außenseiter punktet in Gruppe F?

Unser Ulsan - Mamelodi Sundowns Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 17.06.2025 lautet: Die Buchmacher gehen von einem engen Duell auf Augenhöhe aus. In unserem Wett Tipp heute hat der Meister aus Südafrika aber knapp die Nase vorne.

In der Gruppe F der FIFA Klub WM sind der BVB und der Fluminense FC die großen Favoriten auf den Einzug ins Achtelfinale. Doch dahinter hoffen auch der Ulsan HD FC und der Mamelodi Sundowns FC aufs Weiterkommen. Umso wichtiger ist somit ein Erfolg für die Außenseiter im direkten Aufeinandertreffen zum Auftakt.

Die Quoten der Ulsan Mamelodi Sundowns Prognose bieten keine Hilfestellung, da die Buchmacher sich auf keinen Favoriten einigen können. Wir schätzen die Ausgangslage ein wenig anders ein und setzen mit einer Quote von 1,60 bei Merkur Bets auf den Ulsan Mamelodi Sundowns Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Ulsan vs Mamelodi Sundowns auf “Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore”:

Ulsan ist in der heimischen Liga aktuell nur Dritter

Bei der Klub WM warten die Südkoreaner nach 4 Partien noch auf den ersten Sieg

Die Mamelodi Sundowns haben beim Marktwert die Nase vorne

Ulsan vs Mamelodi Sundowns Quoten Analyse:

Schaut man auf den Marktwert der beiden Teams, liegen die Südafrikaner mit 35 Mio. zu 14 Mio. Euro bei den Südkoreanern vorne. Dieser Unterschied spiegelt sich aber nicht in den Ulsan vs Mamelodi Sundowns Wettquoten wider.

Die Tiger sind mit einer Siegquote von 2,60 bei Buchmacher Merkur Bets, der euch steuerfreie Kombi- und Betbuilder-Wetten ermöglicht, der minimale Favorit. Doch ein Erfolg der Männer aus Pretoria wird auch nur mit einer 2,65 belohnt.

Die höchsten Ulsan gegen Mamelodi Sundowns Quoten gibt es mit einer 3,20 für ein Remis. Ihr habt noch kein Konto bei dem Buchmacher? Zunächst findet ihr alle Infos in unserem ausführlichen Merkur Bets Test!

Dann könnt ihr euch nach der Anmeldung bei Merkur Bets den Merkur Bets Wettbonus sichern. Hier wartet ein 100%-Einzahlungsbonus bis 100€ auf euch. Der Bonusbetrag muss mindestens 10x in Sportwetten umgesetzt werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ulsan vs Mamelodi Sundowns Prognose: Wer darf aufs Achtelfinale hoffen?

In der vergangenen Saison sicherte sich der Ulsan HD FC den insgesamt fünften Titel in der K League 1. Damit sind die Tiger in Südkorea, was Triumphe in der heimischen Liga angeht, die Nummer 4. Die Serie von drei Meisterschaften in Folge könnte in der laufenden Spielzeit allerdings zu Ende gehen. Denn die Truppe von Coach Pan-gon Kim steht nach 19 absolvierten Partien lediglich auf Rang 3, mit sechs Punkten Rückstand auf Platz 1. Zudem hat der Tabellenführer noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

2020 gewann der Verein zum zweiten Mal nach 2012 die asiatische Champions League. In der laufenden CL-Saison schied Ulsan aber, wie schon 2022, überraschend früh nach der Gruppenphase aus. Die Südkoreaner sind zum dritten Mal bei einer Klub WM dabei, warten nach vier Partien aber noch auf den ersten Sieg. Diese schwachen Ergebnisse sprechen auch für unseren Ulsan Mamelodi Sundowns Tipp. Zudem lösten die Tiger das Ticket fürs laufende Turnier in den USA vor allem durch konstante Ergebnisse in den letzten vier Jahren. Anhand der jüngsten Form gehört der HD FC aber eher nicht zur Klub WM.

Mit 15 Titeln ist der Mamelodi Sundowns FC der Rekordmeister Südafrikas. Ende Mai sicherte sich der Verein aus Pretoria zum achten Mal in Serie den Titel in der heimischen Liga. Das Polster auf den ersten Verfolger betrug am Ende 12 Punkte. Im Dezember 2024 war Miguel Cardoso als erster ausländischer Trainer des Klubs seit dem Niederländer Johan Neeskens im Jahr 2012 verpflichtet worden. Unter dem Portugiesen soll der Verein auch internationale Erfolge feiern. Und tatsächlich zog der Verein in dieser Spielzeit zum dritten Mal ins Finale der CAF Champions League ein.

Doch dort setzte es in zwei Duellen gegen den Pyramids FC aus Ägypten eine Niederlage (1:1, 1:2). So steht für die “Bafana by Style” weiterhin nur ein Titel in der afrikanischen Königsklasse in der Bilanz (2016). Das erste CL-Finale hatte man schon 2001 erreicht. Der Mannschaft eilt somit weiterhin der Ruf voraus, dass sie mit Drucksituationen in der K.o.-Phase nicht gut umgehen könne. Auch haben sich unter Cardoso seit seinem Amtsantritt keine wirklichen Fortschritte eingestellt. In der heimischen Premier League hatten die Sundowns die letzten sechs Spiele alle zu null gewonnen.

Ulsan vs Mamelodi Sundowns Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ulsan: 1:3 Jeonbuk Hyundai Motors FC (A), 1:1 Gwangju FC (A), 3:2 Gimcheon (H), 1:1 Gangwon FC (A), 3:0 Incheon Utd (H)

Letzte 5 Spiele Mamelodi Sundowns: 1:2 Pyramids FC (A), 1:1 Pyramids FC (H), 2:0 Magesi (H), 3:0 Chippa Utd (A), 3:0 Stellenbosch FC (H)

Letzte Spiele Ulsan vs Mamelodi Sundowns:

Beide Vereine treffen zum Auftakt der Gruppenphase zum ersten Mal aufeinander. So bietet uns der direkte Vergleich keine Informationen für unsere Ulsan Mamelodi Sundowns Prognose.

In 28 Ligaspielen der Saison 2024/25 hat der südafrikanische Meister nur 13 Gegentore kassiert. Die Tiger aus Südkorea sind auch nicht als Tormaschinen bekannt. So gehen wir eher von einer torarmen Partie aus.

Für den Ulsan Mamelodi Sundowns Tipp “Unter 2,5 Tore” bekommen wir in der Merkur Bets App eine Quote von 1,70.

So seht ihr Ulsan vs Mamelodi Sundowns im TV oder Stream:

17. Juni 2025, 0 Uhr, Inter&Co Stadium, Orlando

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Fußballfans werden dank der FIFA Klub WM auch im Sommer 2025 mit unzähligen Fußballspielen verwöhnt. Und DAZN überträgt alle Partien des Wettbewerbs kostenlos. Dazu gehört auch das Duell zwischen Ulsan und Mamelodi Sundowns, welches am Dienstag im Inter&Co Stadium von Orlando ausgetragen wird. Ihr braucht dafür nur ein Konto bei dem Streaminganbieter.

Ulsan vs Mamelodi Sundowns: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ulsan: H.-W. Jo - S.-H. Choi, Seo Myung-Guan, Y.-G. Kim, Ludwigson - C.-Y. Lee, Jung, Bojanic, S.-B. Ko - Um, Erick Farias

Ersatzbank Ulsan: Moon (Tor), Hwang, Jae-Ik Lee, M.-W. Kim, Lacava, S.-W. Kang, J. Lee, Yago Cariello, Yoon

Startelf Mamelodi Sundowns: Williams - Morena, Kekana, Lebusa, Suarez - Allende, Mokoena, Ribeiro, Adams, Matthews - Rayners

Ersatzbank Mamelodi Sundowns: Onyango (Tor), Mashego, Mudau, Maseko, Arthur Sales, Shalulile, Mvala, Maema, Aubaas

Beide Vereine reisen ohne große Personalsorgen zum Turnier in die USA. So müssen wir unsere Ulsan Mamelodi Sundowns Prognose nicht anpassen.

Unser Ulsan vs Mamelodi Sundowns Tipp: Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore

Ein Tipp beim Duell dieser beiden in Europa eher unbekannten Teams fällt nicht leicht. Wir sehen aber die Südafrikaner vorne. Das hat damit zu tun, dass die Sundowns erneut Meister geworden sind und auch im Champions-League-Finale standen.

Ulsan tut sich dagegen in dieser Saison schwer. Die Tiger sind in der Königsklasse früh ausgeschieden und gehören auch in der heimischen Liga nicht zu den absoluten Spitzenvereinen.