Union Berlin - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 08.11.2025

SPORT1 Betting 07.11.2025 • 18:00 Uhr Union Berlin - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer kann die Bayern stoppen?

Unser Union Berlin - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.11.2025 lautet: Irgendwann müssen die Münchner ja mal Punkte liegen lassen. Im Wett Tipp heute spricht aber nicht wirklich viel dafür, dass das ausgerechnet am 10. Spieltag zu Gast bei den Eisernen passiert.

Am Dienstag waren die Bayern in der Champions League beim amtierenden Titelträger zu Gast. Gegen Paris St. Germain wollten die Münchner nicht nur den 16. Sieg im 16. Pflichtspiel dieser Saison feiern, sondern ein weiteres Ausrufezeichen in dieser bislang so erfolgreichen Saison setzen.

Am Ende setzten sich die Roten trotz einer Roten Karte kurz vor der Pause mit 2:1 gegen PSG durch. Nach dem Ausflug in die französische Hauptstadt steht für den Rekordmeister am Samstag wieder der Ligaalltag auf dem Programm. Die Quoten der Union Berlin Bayern Prognose gehen vom nächsten Sieg des FCB aus.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Bayern auf “Sieg Bayern & Über 2,5 Tore”:

Union ist nach 12 Duellen gegen die Bayern noch ohne Sieg

Die Münchner haben 16 von 16 Pflichtspielen in dieser Saison gewonnen

Die Eisernen stehen 2025/26 nach 9 Spieltagen erst bei 3 Siegen

Union Berlin vs Bayern Quoten Analyse:

Union Berlin vs Bayern Prognose: Treten die Münchner wieder mit einer B-Elf an?

Union Berlin steht nach elf Spieltagen bei drei Siegen und elf Punkten. Nur in den Spielzeiten 2019/20 (7) und 2023/24 (6) standen die Köpenicker im Oberhaus zu diesem Zeitpunkt schlechter da. Ein Grund für den mittelmäßigen Start liegt in der Defensive. Lediglich 2023/24 (19) hatte man nach den ersten neun Runden mehr Gegentore kassiert als in dieser Spielzeit (15). Bisher stehen gerade mal zwei Weiße Westen zu Buche. Und auch die Offensive lässt zu wünschen übrig. Beim 0:0 daheim gegen Freiburg am vergangenen Spieltag blieb Union schon zum fünften Mal ohne eigenen Treffer.

Vor allem ohne Ilic fehlt den Eisernen der Plan B. Wenn der Gegner nur wenig Räume anbietet, fällt den Berlinern kaum etwas Kreatives ein. Oftmals mangelt es auch an der nötigen Präzision oder einer guten Boxbesetzung. So stehen die Männer von Coach Steffen Baumgart lediglich auf Platz 17 bei den Torschüssen pro Spiel (3,4). Auch verzeichnen die Hauptstädter den wenigsten Ballbesitz in der Liga (33,4%). In der Auswärtstabelle belegt der FCU mit drei Punkten aus vier Spielen Rang 16. Dafür reichen acht Zähler für einen guten sechsten Platz im Heimranking.

Wer soll den FC Bayern in dieser Saison stoppen? Diese Frage stellt sich nach dem Sieg der Münchner am Dienstag in der Königsklasse. Im ersten Durchgang dominierte der FCB Paris St. Germain und ging hochverdient mit zwei Toren Unterschied in Führung. Dann sah der Doppeltorschütze Luis Diaz aber kurz vor der Pause wegen einem groben Foulspiel die Rote Karte. Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Männer von Coach Vincent Kompany die Führung mit viel Kampf und Leidenschaft. Das 2:1 war der 16. Sieg im 16. Pflichtspiel dieser Saison.

Diese sensationelle Serie spielt auch bei unserem Union Berlin Bayern Tipp eine große Rolle. Unter Trainer Kompany präsentiert sich der Rekordmeister so stabil, spielfreudig und souverän wie selten. Der belgische Coach, der im Vorjahr eher als Notlösung auf dem Trainerstuhl galt, hat klare Vorstellungen sowie Prinzipien und drängt sich nicht im geringsten in den Vordergrund. Die Mannschaft ist eine echte Einheit. In der Bundesliga haben die Bayern mit einem Torverhältnis von 33:4 schon fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Union Berlin - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:0 Freiburg (H), 2:1 Bielefeld (H), 0:1 Bremen (A), 3:1 Mönchengladbach (H), 0:2 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:1 PSG (A), 3:0 Leverkusen (H), 4:1 Köln (A), 3:0 Mönchengladbach (A), 4:0 Club Brügge (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Bayern: 1:1 (H), 0:3 (A), 1:5 (H), 0:1 (A), 0:3 (A)

Der direkte Vergleich zeigt bei der Union Berlin Bayern Prognose ebenfalls ein eindeutiges Bild. Beide Vereine trafen schon 12-mal aufeinander. Die Eisernen warten noch auf den ersten Sieg gegen den Rekordmeister. Als beste Ergebnisse aus Sicht der Berliner stehen bisher vier Remis in der Bilanz.

Drei der vier Punkteteilungen kamen mit dem Endergebnis von 1:1 an der Alten Försterei zustande. Auch das jüngste Aufeinandertreffen in der Hauptstadt am 26. Spieltag der Vorsaison endete mit diesem Ergebnis. Die anderen drei Gastspiele in Köpenick konnte der FCB klar gewinnen (2:0, 5:2, 5:1).

Da die Statistik in München für die Hausherren noch deutlicher ausfällt (5S, 1U), spricht auch das Torverhältnis mit 29:8 deutlich für die Münchner.

Alle vier Unentschieden zwischen den Eisernen und den Bayern endeten wie erwähnt mit dem Ergebnis von 1:1. Irgendwann müssen die Münchner ja auch mal in dieser Saison Punkte liegen lassen. Womöglich ist es ja doch am kommenden Spieltag so weit?

So seht ihr Union Berlin - Bayern im TV oder Stream:

8. November 2025, 15:30 Uhr, Stadion an der Alten Försterei, Berlin

Übertragung TV: DAZN, Sky

Übertragung Stream: DAZN, Sky Go, Wow

Die Bundesliga-Spiele am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr werden von Sky einzeln gezeigt. Die Konferenz aller Partien wird dagegen ab der Spielzeit 2025/26 bei DAZN übertragen.

Union Berlin vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Diogo Leite - Haberer, R. Khedira, Köhn, Kemlein, Schäfer - Skarke, Ilic

Ersatzbank Union Berlin: Raab (Tor), Nsoki, Jeong, Bogdanov, Ansah, Trimmel, Rothe, Kral, Burke

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, M.-J. Kim, Tah, Bischof - Goretzka, Kimmich, Karl, Guerreiro, Gnabry - Jackson

Ersatzbank Bayern: Urbig (Tor), Stanisic, Upamecano, Mike, Luis Diaz, Kane, Olise, Boey, Pavlovic

Bayern-Coach Kompany dürfte nach dem kräftezehrenden Spiel in Unterzahl gegen PSG wieder einige Stammspieler schonen. Das spielt sicher bei der Union Berlin Bayern Prognose eine Rolle.

Unser Union Berlin - Bayern Tipp: Sieg Bayern & Über 2,5 Tore

Die Fußballwelt stellt sich die Frage, wer dem deutschen Rekordmeister in dieser Saison gefährlich werden soll? National ist aktuell hier aber kein Anwärter in Sicht. Auch für Union Berlin wird es am Samstag nichts zu holen geben.

Und selbst wenn die Münchner gleich mehrere Stammkräfte schonen und mit der vermeintlichen B-Elf antreten, spricht alles für die Gäste. Das musste Bayer Leverkusen am vergangenen Spieltag bei der 0:3-Pleite in der Allianz Arena am eigenen Leib erfahren.