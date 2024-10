Union Berlin - Dortmund Tipp, Prognose, Quoten 05.10.2024

Unser Union Berlin - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.10.2024 lautet: Bo Svensson baut bei den Köpenickern auf eine knallharte Abwehr, mit der Dortmund im Wett Tipp heute Probleme bekommt.

Nach einer fatalen Saison, an deren Ende Union Berlin der Klassenerhalt gelungen ist, hat Bo Svensson den Eisernen wieder einen Spielstil verpasst, den die anderen Bundesligisten fürchten. In dieser Union Berlin Dortmund Prognose gehen wir von einer anstrengenden Partie für den BVB aus und erwarten ein Geduldsspiel.

Den Gastgebern fehlen im Angriff jedoch selbst die Mittel und Abläufe, mit denen die gegnerischen Defensiven auseinandergezogen werden können. Für den Union Berlin Dortmund Wett Tipp heute bedeutet das folgende Wette: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,05 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Dortmund auf „Unter 2,5 Tore“:

Union Berlin vs Dortmund Quoten Analyse:

Die Union Berlin Dortmund Quoten übersteigen auf beiden Seiten die Marke von 2,00, wodurch eine Punkteteilung für eine Drei-Weg-Wette in Frage kommt. Allerdings endete bislang noch kein einziger Bundesliga-Vergleich zwischen diesen beiden Mannschaften ohne Sieger.

Schaut ihr in den Sportwetten Apps auf die Union Berlin Dortmund Wettquoten für einen Dreier der Schwarz-Gelben, könnt ihr mit Siegquoten bis 2,15 rechnen. Gewinnen die Eisernen ihr drittes Heimspiel in Serie, ist ein maximaler Gewinn von 3,35 möglich.

Union Berlin vs Dortmund Prognose: Klar erkennbare Stärken

Aufgereiht in einem 3-4-1-2-System sind die Hausherren bereit, Fußball als Arbeit zu verstehen und wenn nötig, an die Grenze der Legalität zu schlittern. Die Eisernen begingen bislang die meisten Fouls pro Spiel (14,6) und unterbrachen damit fortwährend den Spielfluss ihrer Kontrahenten.

Speziell im eigenen Stadion war diese Devise erfolgreich. Union Berlin siegte im ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen den amtierenden Zweitliga-Meister St. Pauli (1:0) und war ebenso in der zweiten Partie An der Alten Försterei erfolgreich (2:1 vs. Hoffenheim).